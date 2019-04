Δεν με νοιάζει πως και τι. Ήσουν το απωθημένο μου 12 ολόκληρα χρόνια και τελικά με ερωτεύτηκες μου είπες ότι με γουστάρεις ότι με σκέφτεσαι, μου έστειλες τραγούδια 2 τα ξημερώματα, με πήρες αγκαλιές, με γέμισες φιλιά μου έκανες έρωτα....το έζησα προσπάθουσα όσο μπορούσα να ρουφήξω μέσα μου κάθε στιγμή ήταν το πιο δυνατό. Το πιο δυνατό από όλα.Δεν περίμενα να κρατήσει για πάντα θα ήταν too good to be true. Αυτό που μετράει είναι το έζησα,σε έζησα ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και ήταν το πιο ωραίο από όλα.Νε περνάς καλά σε έχω σε μια ειδική θέση στην καρδιά μου να ξέρεις.