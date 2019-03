γεια σε ολη την υπέρχοχη παρεα εδω! εστω και νοητικά, διαβαζοντας καθε μερα αυτα που σας συμβαινουν σας νιωθω διπλα μου!



οπως λεει και ο τιτλος που εβαλα, βρήκα νεα ΣΕΙΡΑΡΑ. Ναι, νιωθω απαισια που δεν την ειχα ανακαλυψει τοσο καιρο! δεν λεω αλλο απο το .. stranger things! δεν πιστευα οτι θα κολλούσα αλλα την τελειωσα σε ενα ΣΚ. Απιστευτη χημεία, αναμνησεις απο παλιες εποχές (διαδραματιζεται την εποχη του 80') και γενικα με επιασε μια νοσταλγία.



Η σειρα ηταν αφορμη να γραψω εδω...με εχει πιασει ενα παραπονο της σημερινης εποχης..ολα πλαστικα, ηλεκτρονικα χωρις ουσια. Ανθρωποι χωρις ουσια, ενα κενο. Παλια γελουσαμε πιο συχνα. Ακουγαμε μουσική πιο δυνατα. Είμασταν περισσότερο ξέγνοιαστοι. Παρόλο που ειμαι γεννημενη το 95΄θυμαμαι παρα πολλα πραγματα απο την παιδικη μου ηλικια. Ακόμα εχω τις ουλές απο τα πεσιμετα. Τα παιδικα που εβλεπα στη τηλεοραση και ξυπνουσα απο τις 8 για να μην χασω ουτε ενα!!! ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΗΝ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ 90. Πραγματικα, ευχομαι να υπηρχε τροπος να γυρνουσα πισω σε αυτεςτις εποχες!!!!! Ολη μερα ακουω τραγουδια απο τότε που οι γονείς μου ήταν στο "ανθος" της ηλικίας τους.... λοιπον...



should i stay or should i go ? ( που όμως?? :P )



ελπιδα.