..λέγαμε θα περάσουμε μια ζωή μαζί... ήμουν βαθειά ερωτευμένος μαζί σου. Ήσουν ο άνθρωπος μου. Πλέον αφού έχω προχωρήσει στη ζωή μου βλέπω όλο και πιο καθαρά τα λάθη που κάναμε. Χάθηκες μέσα στο τι θεωρούν οι κολλητές σου ότι πρέπει να κάνεις για μια επιτυχημένη σχέση και όχι στο τι έχεις ανάγκη εσύ να πάρεις και τι πρέπει να δώσεις.. κι εγώ πάλευα με το θηρίο να τα προλάβω και να τα καταφέρνω οοολα αυτά και στο τέλος τα σκάτωσα (αναμενόμενο) και κουράστηκα και λύγισα... Αλλά ΔΕΝ μετανιώνω ούτε λεπτό από τη μακροχρόνια σχέση μας.. έρωτα δεν νιώθω πια αλλά η αγάπη μου για σένα είναι παντοτινή και πάντα θα έχεις μια θέση στην καρδιά μου όσα χρονια κι αν περάσουν. Είμαι ευτυχισμένος πλέον και δεν σου κρύβω ότι ένα μεγάλο ποσοστό της ευτυχίας αυτής σου το χρωστώ γιατί μέσα από εσένα έμαθα εμένα! Να είσαι πάντα καλά και πάντα να μαθαίνω τα καλύτερα για σένα. Και ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μάθω ότι έχεις προχωρήσει και εσύ παρακάτω...



Όπως τραγούδησε και ο RW: I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free, I am wonderful, I am magical, I am me