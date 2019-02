Από την αρχή είχα καταλάβει τί δεν πάει καλά. Όμως έκανα το λάθος και αφέθηκα. Πολύ καλά έκανες αυτά που έκανες, όπως κι εγώ πολύ καλά δεν έκανα αυτά που δεν έκανα. Το μετάνιωσα μετά, αν και ήξερα πολλά περισσότερα από όσα άφησες να φανούν. Αυτό το μάθημα το χρειαζόμουν και σε ευχαριστώ που μου το παρέδωσες, εσύ. "Είσαι η καλύτερη δασκάλα που είχα ποτέ μου" και εκείνη με την πιο όμορφη φωνή! Ωστόσο, δεν σου είπα πουθενά ψέμματα, ούτε θέλησα ποτέ να σε εξαπατήσω, να σε εκμεταλλευτώ... Αυτό που μου έκανες, συνεπώς, ήταν αχρείο. Αλλά το είχες άλλωστε σκοπό, απ' την αρχή...



Μου αρέσει που έλεγες σε μένα, "να μή βουτάω συνεχώς στο βούρκο με τα σκ"! Τη στιγμή που όχι μόνο δεν είχα άλλο μονοπάτι ή επιλογές, αλλά μέχρι κι εσύ η ίδια, σαμποτάρισες το δρόμο μου... Ενώ παρίστανες ότι τον "επιδιόρθωνες" κιόλας. Ενώ κι εσύ η ίδια βουτάς σε παρόμοια "νερά" και γνωρίζεις παρεμφερή άτομα, χειρότερα ίσως μάλιστα και από εκείνα στο δικό μου δρόμο. Και δεν εννοώ μονάχα τη Δ...



Χάρηκα πολύ που κόπηκες στην εξεταστική, για την ψυχολογία! Ιδίως, με τόσο μικρό σκορ. Γιατί πιστεύω ότι αυτό αντιπροσωπεύει απόλυτα την "καταλληλότητά" σου, όσον αφορά το νευραλγικό αυτό πόστο για το συγκεκριμένο λειτούργημα πλέον, έτσι όπως το στοιχειοθετούν οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Εσύ κοριτσάκι μου, είσαι πράκτορας, δήμιος και σαμποτέρ, πάρτο αλλιώς για "Μάτα Χάρι", καλύτερα, να είσαι και στο φυσικό σου στοιχείο!

Ελπίζω να μή σε ξαναβρώ μπροστά μου, ποτέ ξανά. Κι όσον αφορά τις διάτρητες οδαλίσκες, εκείνες τις νεόκοπες "που δεν έχουν κάτι για να τις ζηλεύεις, γιατί εσύ έχεις περισσότερα από εκείνες και όχι λιγότερα" (επίσης το συζητούσες με τον Π.)... Όχι, δεν με πόνεσαν καθόλου με τις απάνθρωπες χοντράδες που μου ξεστόμισαν, αντί για "αντίο". Η μια με έστειλε στο διάολο κι η άλλη μου ευχήθηκε να ψοφήσω άστεγος στο δρόμο, εμμέσως πλην σαφώς. Δεν θα σας κάνω το χατήρι. Άλλωστε, με αυτά που έχω ζήσει ως τώρα και τους "ανθρώπους" που έχω γνωρίσει, όλοι εσείς ήσασταν μονάχα μια τόση δα παραφωνία, μια νότα κωμική!



Στο τέλος, πρέπει μάλλον να σε, ή σωστότερα να σας, ευχαριστήσω. Μου δείξατε νέα πράγματα, νέες τεχνικές που θα βελτιώσουν τις "άμυνές" μου, βρήκα κάποια από τα "όπλα" (εφόδια γενικά) που αναζητούσα εξαρχής και κοντά σε όλα τα άλλα, βρήκα και συνδέσμους με άτομα που δεν περίμενα να σχετίζονται μεταξύ τους, ιδίως μέσα από εκεί. Και να κλείσω λοιπόν, με μια αφιέρωση. Εσύ πρότεινες κάποια βίντεο σχετικά με ψυχολογία, σε άλλους. Εγώ θα σου προτείνω, αυτό. Στο είχα αναλύσει κιόλας άλλωστε, σε μια κουβέντα μας, γιατί πίστευα ότι οι άλλοι ήταν υποκριτές κι εσύ πάσχιζες να παρουσιάσεις την "παρέα" που μου έκαναν, σαν "ευλογία" κιόλας... Κανέναν δεν κορόιδεψε, κανένας από εσάς.



https://www.youtube.com/watch?v=taF8yk7MRV8



P.S. I LOVE THOSE WHO DO NOT KNOW HOW TO LIVE, EXCEPT BY GOING UNDER, FOR THEY ARE THOSE WHO CROSS OVER.



I LOVE THE GREAT DESPISERS BECAUSE THEY ARE THE GREAT REVERERS AND ARROWS OF LONGING FOR THE OTHER SHORE.