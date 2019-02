Hi all!



Είμαι 20 χρόνων φοιτήτρια στο εξωτερικό ( 3ο έτος Αγγλία). Γενικά είμαι εμφάνισιμη και αρκετά κοινωνικη. Αλλά δεν εχω κάνει ποτέ σχέση και είμαι ακόμα παρθενα, παρόλα αυτά αυτό δεν γίνεται αντιληπτο καθώς όλοι θεωρούν πως είμαι πολύ όμορφη και αποκλείεται ποτέ να μην είχα σχέση ( δεν προσπαθώ να περι αυτολογησω απλα θέλω να σας περιγράψω την κατάσταση). Γενικά έχω τις κατακτήσεις μου, αλλά δεν έτυχε μεχρι τώρα κάτι που να με ενδιαφέρει και εμένα (φυσικά και δεν ψάχνω τον "επιγειο" θεό, απλά μια σχέση να περνάμε καλά και να με γεμίζει)



Το Σάββατο λοιπόν είχαμε βγει με τις φίλες μου στην ένωση φοιτητών του Πανεπιστημίου μας να γιορτάσουμε τα αποτελέσματα της εξεταστικης. Είχαμε πιει αρκετά, χορεύαμε και το διασκεδάζαμε. Ώσπου βλέπω δίπλα μου τον τύπο που μου αρεσε απο όταν ήμουν ακόμα πρώτο ετος, αλλά ποτέ δεν τον πλησίασα!



Αυτος Άγγλος, 21 χρόνων, φοιτητής στο ίδιο πανεπιστημιο, λάτρης των extreme sport, festival boy και στυλακι fuck boy για να μην τα πολύλογω! Εν τέλει καταλήξαμε να χορευουμε διπλα διπλα και μου πιάνει κουβέντα! Με κερνάει ποτο, μιλαμε και φεύγουμε μαζί από το κλαμπ. Εγώ πίστευα ότι πάμε βόλτα στην πανεπιστημιουπολη, αλλά καταλήγουμε σε ένα αδιέξοδο και απορημένη ρωτάω που είμαστε με αυτόν να μου λέει με πλήρη χαλαρότητα ' έξω από το δωμάτιο μου, but it's up to you if you wanna come upstairs". Τελωςπαντων ανεβαίνω, και του λέω ότι θα κάτσω μέχρι να φορτίσει το κινητό μου, μιλαγαμε για πολύ ώρα και είπαμε σχεδόν τα πάντα για τις οικογενειες μας και ένιωσα ότι τον θέλω ακομα πιο πολυ! Αυτός επιμενει να κάτσω εκεί το βράδυ καθώς εγώ μένω στην άλλη πλευρά του campus...Του λέω ότι θα το ήθελα πολύ, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν είμαι this type of girl (δεν θεωρώ ότι όσες κοπελες το κάνουν με κάποιον που γνώρισαν το ίδιο βράδυ είναι sluts, αλλά ήθελα τουλάχιστον η δικιά μ πρώτη μου φορά να ειναι με κάποιον που είμαι σίγουρη πως με θέλει για αυτό που είμαι και όχι για να το κάνουμε και μετά να μην με πάρει και πότε τηλέφωνο καθώς όπως είπα ο συγκεκριμένος ήταν το απωθημένο μου και ήξερα ότι αν γίνει αυτό θα πληγωθω). ο ίδιος λοιπόν συνεχίζει να επιμενει ότι τίποτα δεν θα γίνει και ότι απλά θα chill and cuddle and nothing more will happen. Τελωςπαντων με φιλάει, και εγώ εκεί νιώθω ότι my dream has finally came true after these years of waiting. Παρόλα αυτα με σεβάστηκε και δεν με πίεσε καθόλου και πέρα από το να με φιλάει δεν έγινε τίποτα και δεν έκανε την παραμικρη κίνηση για τίποτα παραπάνω! Ώσπου του λέω ότι είναι αργά και πρέπει να φύγω, και ότι του χρωσταω ποτό και μου απαντάει "I would love to'...

Προτείνει απλά να με κατεβάσει στην είσοδο, όπου του λέω ότι δεν χρειάζεται και αν κρυώνω να μου δώσει το τζακετ του όπου πάλι αρνούμε λέγοντας ότι το τζακετ μου είναι αρκετά ζεστό, καθώς νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά... Δεν μου πρότεινε ποτέ να με πάει μέχρι το δωμάτιο μου και με άφησε ολομοχανη στις 4:30 τα ξημερώματα να περπατησω 20 λεπτά μέσα από το δάσος ( το κάμπους βρίσκεται σε δασική περιοχή). Δεν στέλνει ποτέ μύνημα την επόμενη μερα ( είχαμε ανταλλάξει ινστα) αλλά ούτε και τις επόμενες 4. Ώσπου φτάνουμε στο σήμερα! Αυτός από την Κυριακη είναι πολύ ενεργός στο ινστα, ενώ γενικά δεν το συνηθίζει (τον stalkaro χρονιά τώρα) ανεβάζει στορυ (απο clubs) και φωτός με τα υπόλοιπα 'lads' αλλά φυσικά δεν στειλνει μήνυμα.

Νιώθω τόσο απογοητευμένη που ενώ είχα αντιληφθεί ότι είναι fuckboy δεν σταμάτησα τον εαυτό μου και συνέχισα να φλερτάρω μαζί του. Ακόμα σκέφτομαι αυτό το φιλί, και πόσο ωραία ήταν! Στο τέλος της ημέρας όμως εγώ είμαι αυτή που πληγώθηκα. Ξέρω ότι δεν θα στείλει, η και να στείλει θα είναι Παρασκευή βράδυ η μία μέρα που θα νιώθει μοναξιά και απλά θα θέλει να πηδήξει κάποια τυχαία. Ξέρω

βεβαια ότι και ακόμα και αν στείλει μετά από μια εβδομάδα δεν θα απαντήσω....το μόνο που δεν ξέρω είναι πως θα τον ξεπεράσω!



Συγγνώμη για το τεράστιο κείμενο. Και ευχάριστω εκ τών προτέρων!