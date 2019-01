τις μαχαιριές σιγά / μες την καρδιά μου δίνε/κι αφού σταλιά δε μ΄αγαπάς/και μ΄άλλον θες να περπατάς/εσύ φονιάς μου γίνε/ Σιγά....τις μαχαιριές....σιγά/καρδιά είναι τούτη και λυγά/καρδιά είναι τούτη και λυγά/

σιγά...…..σιγά ρε Μαράκι....σιγά. Εντάξει σου τελείωσα. That's life. O.K. Όμως όχι κι έτσι τα χτυπήματα ρε αγάπη....Ο χωρισμός είναι βαρύς/ γι΄αυτό γλυκά όσο μπορείς/το θάνατό μου δωσ΄μου……….Ξέρω θα λες μέσα σου "πάει να σε τουμπάρει-κράτα χαρακτήρα-το χει καταφέρει πάλι-πρόσεχε" Κι έχεις δίκιο. Αυτό πάω να κάνω. Όμως έχεις όλα τα δίκια με το μέρος σου που με στέλνεις....Κι εγώ μαζί σου.. Μόνο...ο τρόπος.....ΣΙΓΑ ΤΙΣ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΙΓΑ...……



3/2/2013 - 29/1/2019 ……..TILT_________________________



Είμαι σίγουρος πως θα το διαβάσεις...….και θα κλάψεις....και θα γελάσεις.....και θα το ξανασκεφτείς...…..αλλά δυστυχώς για μένα δεν θα υπαναχωρήσεις.....ας είναι....έπρεπε να κάνω την προσπάθεια γατί το αξίζεις...……..ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΑΝΤΑ



Υ.Γ. Μεγάλες ρουφι@νες οι φίλες σου. Δηλαδή σου πούλησαν μεγάλη εκδούλευση. Αν δεν μίλαγαν θα έσκαγαν. Ξέρω-ξέρω "Μαίρη εμείς σου τα λέγαμε - με τον τρελλλλλόόόό που είχες μπλέξει - τόσα χρόνια " Παλιοκάριες…….ναι ρε είμαι είμαι τρελός.... αλλά ήμουν είμαι και θα είμαι για πάντα και τρελός μαζί της...…...για πάρτη σας τρελλάθηκε ποτέ κανείς; Όχι. Ε, ούτε πρόκειται.



MARIA FOR EVER