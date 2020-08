Το ημερολόγιο δείχνει 6 Αυγούστου 2020 και στο 30ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αρχίζουν να καταφθάνουν εντυπωσιακές γυναίκες, διαφόρων ηλικιών, από 25 έως 40 ετών. Οι περισσότερες από αυτές ακόμη και κάτω από τη μάσκα που φορούν, λόγω Covid, μοιάζουν κάπως σαν αδελφές, με παρόμοιο παρουσιαστικό, παρόμοιο σωματότυπο.

Πολύ σύντομα μια ανακοίνωση τραβά την προσοχή τους: η δίκη για την οποία κατέφθασαν, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Είναι τόσο σοβαρά αυτά που θα ακουστούν μέσα στη δικαστική αίθουσα, που ακόμη και οι συμπληρωματικοί μάρτυρες ενημερώνονται την τελευταία στιγμή. Είναι ακόμη μία δίκη για τις «Γατούλες», την αίρεση του Αντνάν Οκτάρ, του τηλε-ευαγγελιστή που συνελήφθη το 2018 μετά από συντονισμένη επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας σε 5 επαρχίες της Τουρκίας.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Οκτάρ θα έμπαινε σε περιπέτειες με τον Νόμο. Αυτή η φορά, όμως, μοιάζει καθοριστική καθώς στην τελευταία έφοδο στη θηριώδη έπαυλή του στο Τσεγκέλκιοϊ εξαρθρώθηκε μεγάλο μέρος του δικτύου συνεργατών του (συνελήφθησαν περίπου 180 άτομα), έκλεισε ο τηλεοπτικός σταθμός που διατηρούσε, «έπεσαν» τα site και τα social media της οργάνωσης του με κυβερνητική εντολή και μεγάλο μέρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κατασχέθηκε.

Από τότε, μέχρι σήμερα, ο ίδιος παραμένει σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Τουρκία, ενώ οι περισσότεροι συνεργοί του έχουν αφεθεί ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας πριν από λίγες εβδομάδες όντως ακούστηκαν τέρατα, πράγματα φρικτά, για βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, ξυλοδαρμούς, όρκους σιωπής, αγοραπωλησίες γυναικών και βρεφών, κάμερες σε δωμάτια – τηλεοπτικά στούντιο που λίγο θύμιζαν το σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού», αλά τουρκικά, βιαιοπραγίες και σεξουαλικά βασανιστήρια για συνετισμό...

Μόλις χθες (30 Αυγούστου) συνελήφθη και ο λεγόμενος «ιμάμης του διαδικτύου του Αντνάν», ο Ozan Süer, ο άνθρωπος που στην κατοχή του είχε όλους τους κωδικούς κινητών της οργάνωσης με περιεχόμενο ιδανικό για εκβιασμούς γυναικών – σκλάβων της αίρεσης, κοριτσιών που πίστευαν ότι κάνουν την επανάστασή τους κόντρα στο Ισλάμ και τελικά βρέθηκαν φυλακισμένες στο χρυσό κλουβί του Οκτάρ.



Δύο από αυτές αργοπεθαίνουν στις τουρκικές φυλακές και μία αγνοείται, με την οικογένειά της να πιστεύει ότι σίγουρα έπεσε θύμα απαγωγής από ενεργά πλοκάμια του κυκλώματος του αδίστακτου τηλε-ευαγγελιστή.

Το να βλέπεις με χειροπέδες έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς αστέρες της τουρκικής trash tv με σημαντική επιρροή ωστόσο στα λαϊκά στρώματα δεν ήταν λίγο. Αν και αρχηγός αίρεσης, ο Οκτάρ συχνά συναντιόταν με θρησκευτικούς ηγέτες, ακόμα και χριστιανούς ορθόδοξους.



Η δίκη δεν θα τελειώσει γρήγορα, λένε πηγές του τουρκικού δικαστικού ρεπορτάζ και ο «αφέντης» θα χρειαστεί να περιμένει για καιρό την καταδίκη του, μια καταδίκη που απέφευγε για χρόνια, καθώς σύμφωνα με άπειρα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου υπήρξε προστατεύομενος της πυραμίδας κυριαρχίας του Φετουλάχ Γκιουλέν, άλλοτε φίλου και συνεργάτη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πλέον Νο1 καταζητούμενου, ειδικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα το '16 στην Τουρκία.

Το πραγματικά εντυπωσιακό ήταν ότι, όταν συνελήφθη το '18 ο Οκτάρ, είχε αφήσει άφωνο ακόμη και τον εισαγγελέα, δηλώνοντας στενός φίλος του Τούρκου Προέδρου, πολύ στενός:

«Κύριοι, πιστέψτε με. Ο κύριος Ταγίπ ερχόταν συχνά στο σπίτι μου. Με ήξερε καλά, με αγαπούσε, με τιμούσε με τη φιλία του. Ερχόταν σπίτι μου για φαγητό συχνά και για βόλτες με το γιοτ μας. Όλα αυτά είναι συνωμοσία του παρακράτους εναντίον μου, όλα αυτά είναι έργα των εχθρών του Ισλάμ», είχε πει στην πρώτη του κατάθεση και λίγο πριν την μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, η οποία καλύφθηκε με φαντασμαγορικό τρόπο από τα Μέσα.

Σήμερα, η δικογραφία του ξεπερνά τις 4.000 σελίδες και οι κατηγορίες που τον βαρύνουν ξεκινούν από σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβίαση αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, απαγωγές, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, φοροδιαφυγή, και τέλος δεν υπάρχει.

Το σκοτεινό παρελθόν

Γιατί η Δύση, όμως, θυμάται ξανά ή έστω μαθαίνει για πρώτη φορά για την εγκληματική δράση ενός διαβόητου Τούρκου τηλε-τσαρλατάνου και σκληρού μαστροπού; Εξαιτίας ενός παλιού, ελαφρώς αμήχανου ρεπορτάζ, η δημοσιογράφος του οποίου, ωστόσο, κατάφερε να μπει στην έπαυλη/τηλεοπτικό στούντιο/φρούριο του Οκτάρ και να συναντηθεί με τις «Γατούλες» του, την σκοτεινή αίρεση που ο ίδιος είχε δημιουργήσει για να... «υμνήσει» τη γυναίκα στο Ισλάμ του σήμερα.

Φυσικά, δεν χρειαζόταν τεράστια προσπάθεια για να καταλάβει ο θεατής ότι ο Οκτάρ είχε σε καθεστώς ομηρίας δεκάδες νέες γυναίκες που μόλις αντιλήφθηκαν την παγίδα ήταν αργά. Κάποιες, μάλιστα, είχαν επιχειρήσει να το σκάσουν, όμως, τα πρωτοπαλίκαρα του «αφέντη» τις εκβίαζαν με μαγνητοσκοπημένο υλικό και γυμνές φωτογραφίες τους.

Τη μαρτυρία της πιο γνωστής φυγά από την αίρεσή του –της Ceylan Özgül - μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

Πώς, όμως, ένας φαινομενικά (χοντροκομμένος) κοσμοπολίτης φτάνει να γίνει ο μεγαλύτερος πορνοβοσκός της Τουρκίας, για χρόνια με τις ευλογίες της κυβέρνησης, με δικό του κανάλι και τηλεοπτικές εγκαταστάσεις και με αμέτρητους τίτλους βιβλίων, πολλοί εκ των οποίων φιγουράριζαν και ως coffee table books επιφανών προσωπικοτήτων, μεταξύ αυτών και η Κριστίν Λαγκάρντ;

Η δράση του Οκτάρ ξεκινά τη δεκαετία του '80. Είναι ακόμη νέος, γοητευτικός και δηλώνει οπαδός του «δημιουργισμού», αλλά και μίας εκδοχής του Ισλάμ που «αγαπά» τις γυναίκες και τις θέτει στην κορυφή του σεβασμού και της αφοσίωσης των μουσουλμάνων. Σύμφωνα με αυτή τη version το Ισλάμ πρέπει να είναι ανεκτικό με τις γυναίκες, να τους επιτρέπει να αγαπούν και να αποθεώνουν το σώμα τους, να τους επιτρέπει να το δείχνουν και να καμαρώνουν γι' αυτό, να μην τις περιορίζει κάτω από μαντίλες και φαρδιά ρούχα.

Τις θεωρίες του για το δικό του Ισλάμ, θα τις αναπτύξει σε περίπου 300 (!) βιβλία, με κορυφαίο του το "The Atlas Of Creation". Το υπογράφει με το συγγραφικό ψευδώνυμο Harun Yahya και παρά την ακατάσχετη μπουρδολογία που αποκηρύσσει τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου ως αιτία της παγκόσμιας τρομοκρατίας, το βιβλίο γίνεται best seller.



Το πουλά πανάκριβα, σε πολυτελή υπερμεγέθη έκδοση και δεν φεύγει από τη λίστα των ευπώλητων παρά μόνο πριν από λίγα χρόνια, όταν αποκαλύπτεται ότι δεν το έχει γράψει καν ο ίδιος, παρά κάποιοι από τους άντρες και τις γυναίκες που είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του.

ΠΡΙΝ... ΚΑΙ ΜΕΤΑ: Οι περισσότερες από αυτές ακόμη και κάτω από τη μάσκα που φορούν, λόγω Covid, μοιάζουν κάπως σαν αδελφές, με παρόμοιο παρουσιαστικό, παρόμοιο σωματότυπο.

Ο τουρκικός λαός αγοράζει το παραμύθι του και παρακολουθεί ανελλιπώς τα νέα για τη ζωή και τη δράση του, ακόμη κι όταν το 2013 κυκλοφορεί η διδακτορική διατριβή της Anne Ross Solberg με τίτλο "The Mahdi Wears Armani" (μτφ.: «Ο Μαχντί φοράει Αρμάνι»). Σε αυτήν, η Solberg καταγράφει τα πάντα για την αμφιλεγόμενη περσόνα του: την καταγωγή του από εύπορη οικογένεια, τις σύντομες σπουδές του στις Καλές Τέχνες, το παραλήρημά του με τις Μυστικές Υπηρεσίες και τους κατασκόπους που τον κυνηγούν επειδή είναι πατριώτης, τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο κάποια στιγμή το '90, την τάση του για απάτες και την παραβατική του δραστηριότητα ήδη από το 1980...

Απτόητος ο Οκτάρ, κυκλοφορεί πάντα με πολύ ωραίες γυναίκες στο πλευρό του, φιλοξενείται για λίγο καιρό σε τουρκικές τηλεοπτικές εκπομπές, μέχρι το 2011 που ιδρύει τον δικό του τηλεοπτικό σταθμό, με την επωνυμία Α9 Tv και αρχίζει το «κήρυγμα» μέσα από την πλέον διάσημη εκπομπή «Sohbet» (απ.: «Ας κάνουμε παρέα»), στην οποία ακούγονται απερίγραπτες χοντράδες για τη γυναικεία φύση, που όμως πλασάρονται ως φεμινιστικές.

Φεμινισμός και υποταγή και κουρδιστές αντιδράσεις από γυναίκες που χορεύουν ρυθμικά σε κάθε διάλειμμα που αποφάσιζε ο «αφέντης» δεν γίνεται, αλλά για καιρό ο Οκτάρ καταφέρνει να κωφεύει στις διαμαρτυρίες του Τουρκικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και στην οργή φεμινιστικών οργανώσεων της χώρας.

Στιγμιότυπο από εκπομπή του Οκτάρ

Οι «Γατούλες» γίνονται το όνειρο πολλών κοριτσιών –φτωχών και πλούσιων- που έβλεπαν την ευκαιρία να τους χτυπά την πόρτα, όταν ο Οκτάρ επέτρεπε στα «λιοντάρια» του να φλερτάρουν και να συνάπτουν σχέσεις με νεαρές γυναίκες, με στόχο τον προσηλυτισμό τους, την οικονομική τους αφαίμαξη και εν συνεχεία το κλειδαμπάρωμά τους στην πολυτελή έπαυλή του.

Ανάμεσα στα γραφικά που ακούγονταν στην εκπομπή του ήταν οι πύρινοι εναντίον του Δαρβίνου και των Μυστικών Υπηρεσιών της Βρετανίας και της Βασίλισσας Ελισάβετ, ειδικώς... Για ένα διάστημα εκθείαζε τον Χίτλερ, υβρίζοντας τους Εβραίους, και όταν άρχισαν οι περιπέτειες με τον Νόμο δήλωνε ότι παρασύρθηκε από έναν φίλο του, σκληρό εθνικιστή.



Στο μεταξύ, ανάμεσα στην πώληση τρέλας και στην πλύση εγκεφάλου, ο Οκτάρ αγόραζε πανάκριβα ακίνητα κοντά στη Θάλασσα του Μαρμαρά, προσεγγίζοντας τέκνα –αγόρια και κορίτσια- εύπορων οικογενειών και αποσπώντας τους τεράστια ποσά για το καλό της οργάνωσης πάντα.

Όσο για τις «Γατούλες», αυτές χωρίζονταν σε 4 κατηγορίες: Οι «Αδελφές Γατούλες» προορίζονταν αποκλειστικώς για το κρεβάτι του Οκτάρ, ίσως και στενών του φίλων. Όλες πανομοιότυπες, όλες με κάποιο ένθεμα σιλικόνης, όλες βουβές.

Κάποιες από αυτές –συνήθως οι πιο μορφωμένες και από ανώτερα κοινωνικά στρώματα- εργάζονταν στη συγγραφή των βιβλίων και ήταν υπεύθυνες για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των εκπομπών του Οκτάρ (κάτι σαν αρχισυντάκτριες – επιμελήτριες, δηλαδή).

Οι «Γατούλες» γίνονται το όνειρο πολλών κοριτσιών –φτωχών και πλούσιων- που έβλεπαν την «ευκαιρία» να τους χτυπά την πόρτα.

Στην τρίτη κατηγορία, υπάγονταν γυναίκες αποκλειστικά για τηλεοπτικές εμφανίσεις. Εκεί, ο Οκτάρ επέλεγε τις πιο όμορφες και τις πιο υπάκουες. Σε αυτές δεν επιτρεπόταν να μιλούν στα ΜΜΕ ούτε να δίνουν συνεντεύξεις, αν δεν ήταν παρών κάποιος έμπιστος του Οκτάρ.

Στην 4η κατηγορία εντόπιζε κανείς γυναίκες που δεν ήταν έγκλειστες στο «σπίτι με τις κάμερες», μπορεί να ήταν παντρεμένες, στελέχη επιχειρήσεων, με ευρύ δίκτυο γνωριμιών και όσο το δυνατόν με περισσότερη επιρροή στα social media. Αυτές προορίζονταν για την προώθηση των «επιχειρήσεων» του Οκτάρ, για τις βιβλιοπαρουσιάσεις, για το «επικοινωνείν» κάποιας δραστηριότητας ή κάποιας διάλεξης...

Το 1990 έχει πλέον καθιερωθεί στην (ας την πούμε) δημόσια ζωή της χώρας, οι «Γατούλες» έχουν αποκτήσει εμφανώς σεξουαλική διάσταση, αλλά ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, μέχρι το 1999, όπου πάλι μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, συλλαμβάνεται.

Οι κατηγορίες είναι περίπου ίδιες με τις σημερινές: εκβιασμοί γυναικών με sex videos, όργια, βιασμοί και τα συναφή. Θα περάσει περίπου 9 μήνες στη φυλακή, φωνάζοντας ότι είναι θύμα πλεκτάνης βρετανών κατασκόπων που θέλουν να διαλύσουν την Τουρκία. Παραδόξως, λίγο καιρό μετά, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του, θα αφεθούν ελεύθεροι, όταν αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Με την αποφυλάκισή του, ο Οκτάρ γυρίζει τη ρητορική της αίρεσής του προς τον εθνικισμό, αφήνει τις αντισημιτικές κορώνες και προωθεί τον λεγόμενο «διαθρησκευτικό διάλογο». Η άνοδος Ερντογάν στην εξουσία βοηθά κατά κάποιους –μεταξύ αυτών και η Solberg- την άνθιση της οργάνωσης του Οκτάρ, που κάνει ό,τι μπορεί για να μένει κοντά στο κόμμα...

Ο Οκτάρ με μέλη της αίρεσής του.

Το 2008 ο Οκτάρ θα βρεθεί ξανά στη φυλακή, αυτή τη φορά για τρία ολόκληρα χρόνια. Δύο χρόνια μετά θα ασκήσει έφεση και πάλι ως δια μαγείας οι κατηγορίες θα αποσυρθούν. Το εντυπωσιακό, βέβαια, είναι ότι όλα αυτά χρόνια από τον τηλεοπτικό του σταθμό και το talk show του ειδικώς έχουν περάσει πολιτικοί, ραβίνοι και άλλοι προβεβλημένοι της δημόσιας ζωής της Τουρκίας.

Παρά το βαρύ κατηγορητήριο, μέχρι σήμερα, ο Οκτάρ ισχυρίζεται ότι στη φυλακή βρίσκεται όχι επειδή υπήρξε ο ενορχηστρωτής του μεγαλύτερου σκανδάλου πορνείας στη χώρα, αλλά εξαιτίας συντονισμένης συνωμοσίας που εξύφαναν εναντίον του εχθροί του τουρκικού κράτους, αντισημίτες που δεν είδαν με καλό μάτι τη φιλική στροφή του προς το Ισραήλ και υπηρέτες του «βαθυκράτους της Βρετανίας που προσεύχονται για το τέλος του Ισλάμ».

Με αρκετούς γκιουλενιστές πρώην δικαστικούς λειτουργούς να βρίσκονται εξίσου στη φυλακή, αυτή τη φορά ο Οκτάρ όσα μπουρδουκλωμένα παραμύθια κι αν σκαρφιστεί θα τη γλιτώσει δύσκολα. Και από τους «εχθρούς» και από την εγκληματική διαδρομή του που μετρά άπειρα θύματα μέσα σε τρεις δεκαετίες και από τον Ερντογάν που ακούει το όνομά του να εμπλέκεται στις εγκληματικές μπίζνες του «Τούρκου Έπσταϊν».