Η φετινή Gamescom, η δημοφιλής έκθεση για video games που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Κολωνία, φέτος είχε να επιδείξει κάτι πρωτοποριακό. Μαζί με όλες τις ήδη πασίγνωστες εταιρείες στον χώρο του gaming, όπως τη Microsoft και τη Sony, το δικό της περίπτερο στην έκθεση έστησε η Google, η οποία με τη νέα της υπηρεσία, Google Stadia, θέλει να μπει κι εκείνη στον χώρο των video games και ιδιαίτερα σε εκείνον του streaming.

Οι πληροφορίες που γνωρίζουμε για το ιδιαίτερα αυτό φιλόδοξο εγχείρημα είναι εντυπωσιακές καθώς με τη νέα αυτή πλατφόρμα μπαίνει ένα stop στις κονσόλες και τα CDs που ξέραμε μέχρι σήμερα και ο gamer θα μπορεί να παίζει τα αγαπημένα του παιχνίδια ανοίγοντας απλά το Google Chrome από το desktop, το laptop, την τηλεόραση ακόμη και το κινητό του.

Αυτό, βέβαια, που υπόσχεται η Google είναι πως, εκτός των άλλων, οι χρήστες θα σταματήσουν πια να περιμένουν με τις ώρες μέχρι να κάνουν download το video game που επιθυμούν, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού οι servers της διάσημης μηχανής αναζήτησης θα είναι αυτοί που θα το «τρέχουν» μόνοι τους.

Η νέα αυτή πλατφόρμα πρόκειται να λειτουργεί μόνο online. Αυτό έχει ανοίξει ένα πεδίο συζήτησης, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που θέτουν ερωτήματα σχετικά με το αν τελικά μπορεί η μέση σύνδεση σε ένα σπίτι να «σηκώσει» όλα αυτά τα παιχνίδια.

Οι designers, ωστόσο, ύστερα από δοκιμή που έκαναν σε αρκετά video games, μεταξύ των οποίων και στο «Assassin's Creed Odyssey», ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι από πλευράς γραφικών και σχεδιασμού, διαπίστωσαν πως απαιτούνταν 25Mbps για 1080p, μια ταχύτητα ανεκτή πλέον ακόμη και για τα ελληνικά δεδομένα. Η εταιρεία υπόσχεται μάλιστα πώς πρόκειται να κάνει δυνατή την εμπειρία των 1080p με συνδέσεις ακόμη και των 10Mbps.

Players at #gamescom2019 were lucky to be the first to try Stadia for themselves.



Wanna know what they thought? Let’s hear from them! pic.twitter.com/WeBuVEUYVb