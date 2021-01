ADVERTORIAL

Η γνωστή παροιμία «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» έχει αλλάξει σε «η καλή μέρα από το πρωινό φαίνεται» κι αυτό χάρη στις σύγχρονες απόψεις περί διατροφής που αναδεικνύουν το πρώτο γεύμα της ημέρας στο πιο σημαντικό βήμα προς έναν καλύτερο τρόπο ζωής, όπου η υγεία και η ποιοτική τροφή συνδέονται απόλυτα. Στο ξεκίνημα της ημέρας χρειάζεσαι ένα πλούσιο μενού που συνδυάζει τέρψη και θρέψη για να σου δώσει την απαραίτητη ενέργεια που απαιτεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.



Κι αν σου φαίνεται βαρετό, δύσκολο ή χρονοβόρο να ετοιμάσεις το πιάτο που θα σε καλημερίσει, μέσω της υπηρεσίας delivered by efood, έρχονται στην πόρτα σου επιλογές σε καφέ και πρωινό από τα καλύτερα breakfast spots της Αθήνας που θα σου φτιάξουν την ημέρα. Από προτάσεις της γαλλικής κουζίνας, μέχρι ελληνικές πίτες και από energy bowls γεμάτα θρεπτικά συστατικά μέχρι γλυκές συνταγές για όσους ξυπνούν με μια μικρή υπογλυκαιμία, όλα όσα κάνεις όρεξη θα τα βρεις στην πλατφόρμα του efood για να κάνεις τα πρωινά του lockdown μια αξέχαστη εμπειρία στο σπίτι.



Οι γεύσεις που έχεις αγαπήσει στα αθηναϊκά στέκια έρχονται σε εσένα (αφού δεν μπορείς να πας εσύ) αλλάζοντας τη διάθεση και προσφέροντας όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Διάλεξε το πιάτο που προτιμάς, κάνε συνδυασμούς, φτιάξε το εβδομαδιαίο σου πλάνο και απόλαυσε πρωινό στο σπίτι delivered by efood.

Paul

Η γαλλική ατμόσφαιρα του Paul έρχεται για να κατακτήσει τις πρώτες ώρες της ημέρας με επιλογές που έχεις λατρέψει στο στέκι του κέντρου. Εννοείται ότι θα ξεκινήσεις με το αυθεντικό κρουασάν βουτύρου που θα σε ενθουσιάσει, ενώ πρέπει να δοκιμάσεις το Escargot raisins με κρέμα πατισερί και σταφίδες. Στις must επιλογές και η αυθεντική Quiche Lorraine που μυρίζει Γαλλίδα μαμά, αλλά και τα παραδοσιακά ψωμάκια από Νότια Γαλλία. Ό,τι κι αν δοκιμάσεις θα σε κάνει να αναφωνήσεις «ooh là là!», κάνε συνδυασμούς, φτιάξε το εβδομαδιαίο σου πλάνο και απόλαυσε πρωινό στο σπίτι delivered by efood.

Lucca

Το all day café του Χολαργού σου προσφέρει μια σειρά από καφέδες και ροφήματα που φτάνουν σπίτι σου ζεστά και συνοδεύονται από τις κατάλληλες γεύσεις για να ολοκληρώσεις την πρωινή σου απόλαυση. Εκτός από αρωματικό espresso και cappuccino, στο μενού θα βρεις μοναδικές επιλογές από σοκολάτες (όπως η λευκή με raspberry & ρόδι) αλλά και εξαιρετικές προτάσεις για τσάι, χυμούς και πεντανόστιμα smoothies. Must try το Good vibes με γάλα αμυγδάλου, πορτοκάλι, μέλι, ταχίνι, βρώμη, κανέλλα, ginger & κουρκουμά για να νιώσεις μια ένεση ενέργειας που θα σε ακολουθεί όλη μέρα.

Trick or treat

Αν το πρωί που ξυπνάς κολλάει λίγο το στόμα σου και θέλεις κάτι γλυκό για να πάρει μπροστά όλο το σύστημα, τότε το Trick or Treat γίνεται η απόλυτη επιλογή για πρωινό. Το μόνο δύσκολο είναι να επιλέξεις ανάμεσα στις λαχταριστές επιλογές που θα φέρουν τη μαγεία από το στέκι του Περιστερίου στο σπίτι σου. Το σοκολατένιο cake Harry Potter & the container of secrets, είναι από εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να γευτείς, καθώς και το αμερικάνικο cheesecake American sweet dream. Εξάλλου, είναι σίγουρο ότι μόλις ξεκινήσεις, απλά θα θέλεις να τα δοκιμάσεις όλα.

Happy Blender

Όλα τα θρεπτικά συστατικά ενός καλού πρωινού συνδυάζονται σε διαφορετικά bowls και σε γεμίζουν ενέργεια προσφέροντας μοναδική γεύση. Το Happy Blender ακολουθώντας τη φιλοσοφία της υγιεινής διατροφής έχει να σου προτείνει συνταγές υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας που θα σε κερδίσουν με την πρώτη δοκιμή. Must try το Acai energy bowl με οργανικό acai με guarana, μπανάνα & γάλα αμυγδάλου, αλλά και το Chocolaty bowl με μπανάνα, γάλα αμυγδάλου, φυστικοβούτυρο, σοκολάτα & μέλι. Οι συνταγές του Happy Blender θα γίνουν το απόλυτο πρωινό ξύπνημα.

Yoleni's

Η ελληνική παράδοση καταθέτει τη δική της άποψη περί πρωινού και ο Yoleni's στο Κολωνάκι ξέρει να την αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο. Οι περίφημες πίτες του έρχονται κάθε πρωί ολόφρεσκες, ζεστές και λαχταριστές φτιαγμένες με συνταγές από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να σου προσφέρουν γεύση που μυρίζει παράδοση. Θρακιώτικη τυρόπιτα, Κοτόπιτα Μετσόβου, Γαλατόπιτα Μάνης, Κρεμμυδόπιτα Μυκόνου. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το πρωινό σου θα γίνει ένας καλός λόγος για να σηκώνεσαι από το κρεβάτι.

Οι γεύσεις που θα βρεις στο efood αλλάζουν τις μέρες στο σπίτι, ξεκινώντας από το πρωί. Προτάσεις από τα καλύτερα μέρη για καφέ και πρωινό για να νιώσεις πραγματικά ότι τρως σαν βασιλιάς, όπως προστάζει η σύγχρονη διατροφή. Διάλεξε ανάμεσα σε αμέτρητες επιλογές και απλώς άνοιξε την πόρτα σου στην υπηρεσία delivered by efood, που φροντίζει να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις κάνοντας την παραμονή στο σπίτι λίγο πιο απολαυστική.