ADVERTORIAL

Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε με την κουζίνα της μαμάς. Κατσαρόλα και τηγάνι τις καθημερινές και παραδοσιακό φαγητό στο μεγάλο ταψί για το κυριακάτικο τραπέζι. Ωραία ήταν! Αλλά η παγκόσμια γαστρονομία έχει κάνει βήματα (τα λες και άλματα) από τότε που η τροφή έγινε κάτι περισσότερο από ανάγκη. Το στοιχείο της απόλαυσης δημιουργεί νέες τάσεις που συνδυάζονται ταυτόχρονα με κοινωνικά κινήματα για να δημιουργήσουν προτάσεις που σε ενθουσιάζουν όχι μόνο ως γεύση αλλά και ως άποψη. Γιατί τελικά η τροφή που επιλέγεις λέει πολλά για όσα πιστεύεις. Και η αθηναϊκή σκηνή είναι πλούσια σε διαφορετικές τάσεις, πεποιθήσεις και γεύσεις που θέλεις να δοκιμάσεις και θα σε κάνουν από απλό οπαδό έως φανατικό αφού κάθε μια έχει κάτι διαφορετικό να σου πει.

Το efood συγκεντρώνει μια σειρά από food trends που θα σε ενθουσιάσουν και τα φέρνει στην πόρτα σου delivered by efood προσφέροντας την ευκαιρία να δοκιμάσεις από ωμοφαγικά πιάτα, μέχρι επιλογές υγιεινής διατροφής και από γευστικά lunchboxes μέχρι συνταγές veganuary που θα σε κερδίσουν. Τάσεις για όλους, που ξεπερνούν όσα γνώριζες μέχρι σήμερα για την καθημερινή διατροφή, θα σε μυήσουν στις κουζίνες του κόσμου και θα σου παρουσιάσουν μια ξεχωριστή φιλοσοφία πάνω στο θέμα τροφή.

Όσο βρίσκεσαι σπίτι διάλεξε ανάμεσα στους καταλόγους του efood, δημιούργησε ξεχωριστές θεματικές βραδιές με επιλογές γεύσεων ή ζήσε την εμπειρία των νέων γαστρονομικών κινημάτων που θα σε ταξιδέψουν σε μακρινές χώρες. Ό,τι κι αν επιλέξεις μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα σε βρει όπου κι αν είσαι, delivered by efood.

Γή / Yi

Ένα αληθινό vegan – raw spot που έχει να σου προσφέρει μια σειρά από προϊόντα χωρίς λακτόζη, γλουτένη, ζάχαρη και φυσικά συνθετικά συστατικά, αφού στις συνταγές χρησιμοποιούνται μόνο αγνά υλικά όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μέλι ή σταφίδες και άλλοι θρεπτικοί θησαυροί. Πρέπει να δοκιμάσεις τα lemon pancakes με μπανάνα, βρώμη και λιναρόσπορο αλλά και κάποιο από τα φοβερά smoothies που είναι βόμβες ενέργειας. Όσο για τα ροφήματα, εδώ θα βρεις specialty οργανικό Arabica που θα σε ενθουσιάσει, αλλά και γεύσεις τσάι για τις κρύες μέρες του χειμώνα. H Γή / Yi σε καλεί κοντά της και όχι άδικα...

Underdog

Πρώτες ύλες από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας – και όχι μόνο- συνδυάζονται για τη δημιουργία ενός brunch menu που μυρίζει παράδοση αλλά έχει μια γεύση πρωτόγνωρη χάρη στις μοναδικές συνταγές που θα σε κάνουν φανατικό. Ο καφές που προέρχεται από fare trade φυτείες είναι μια εμπειρία γεύσης και αρωμάτων που αλλάζουν την καθημερινή σου συνήθεια. Στα must try το avocado toast με guacamole, η picada με τηγανιτά αβγά, πατάτες και κιμά, αλλά και η σαλάτα φακής με γλυκοπατάτα. To Underdog έρχεται στην πόρτα σου και φέρνει μια απολαυστική πρόταση γαστρονομίας που βασίζεται στην αγνότητα των υλικών.

Ekiben by Birdman

Τα περίφημα bento boxes που πωλούνται σε σταθμούς τρένων της Ιαπωνίας έρχονται για να αποδείξουν ότι το fast food μπορεί να είναι εξόχως γευστικό αλλά και πλούσιο διατροφικά, ειδικά όταν τις συνταγές τις αναλαμβάνει η κουζίνα του Birdman. Edamame - φασολάκια σόγιας με σκόρδο - Birdman tataki - μοσχαρίσιο κρέας με κοπή Denver – αλλά και Soy chicken - κοτόπουλο μπούτι σε robata grill – είναι κάποιες από τις προτάσεις που πρέπει να παραγγείλεις για να αλλάξεις γευστικά την καθημερινότητά σου. Το Ekiben by Birdman είναι η τάση που θα λατρέψεις και θα την κάνεις διατροφική συνήθεια.

Όλυρα

Όταν το ψωμί παρασκευάζεται από τα πιο αγνά υλικά, τότε ξέρεις πως ό,τι κι αν δοκιμάσεις θα έχει αυτή την αυθεντική γεύση της φύσης. Στο Όλυρα όλα τα snack και τα γλυκά είναι μυρωδάτα και ολόφρεσκα με συνταγές που έρχονται από την ελληνική παράδοση ή αποτελούν εμπνευσμένες δημιουργίες που διαφέρουν απ' όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα. Το σταφιδοκέικ με καρύδι, το τσουρέκι με σοκολάτα αλλά και τα σμυρνέικα κουλουράκια θα συνοδεύσουν το τσάι ή τον καφέ σου, προσφέροντας μια απόλαυση που έχει τη σφραγίδα της αγνότητας.

Barro Negro

Το Barro Negro είναι μια φιέστα που πίνεται σε ποτήρι και έχει τη γεύση του Μεξικό! Μίξεις με Τεκίλα και Μεσκάλ φτάνουν στην πόρτα σου για να σου προσφέρουν μια δροσιστική απόλαυση που θα σε ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και θα σου φτιάξει τη διάθεση όπως κι αν είσαι... Η κλασική Μαργαρίτα με Tεκίλα Silver 100% Agave, και Barro Negro λικέρ εσπεριδοειδών, η Fizzy Colada μεΤεκίλα Silver 100% Agave, Καρύδα και Ανανά, αλλά και Smoky Μαργαρίτα με Μεσκάλ είναι κάποιες από τις κλασικές επιλογές που έρχονται ακόμα και σε συσκευασία 1lt! Στα must και το Paloma kit που έχει σχεδιαστεί με όσα χρειάζεσαι για αγαπημένο σου cocktail. Το Barro Negro φροντίζει να μη χάσεις καμιά στιγμή που απλώς θέλεις ένα απολαυστικό ποτό!

Cookoo by Cookoovaya

Η υψηλή γαστρονομία της Cookoovaya έρχεται στην πόρτα σου και φέρνει μαζί όλη την εμπειρία που την έχει καθιερώσει στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας. Πιάτα που συνδυάζουν μοναδικά τα εκλεκτά υλικά σε συνταγές εμπνευσμένες, που διαφέρουν απ' όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Από βοδινό Carpaccio μέχρι ψάρι ημέρας με τζίντζερ και αβγά σολομού, ό,τι κι αν επιλέξεις είναι σίγουρο ότι θα νιώσεις πως βρίσκεσαι στον μοναδικό χώρο του Χίλτον. Τα κεφτεδάκια από κιμά μαύρου χοίρου, η σαλάτα με γαρίδες και jamon iberico αλλά και η ανοικτή πίτα με μανιτάρι τρούφα είναι στις κλασικές επιλογές που θα σε μυήσουν στην υψηλή κουζίνα του Cookoo by Cookoovaya.

Όλες οι γευστικές τάσεις που μέχρι τώρα δεν έφταναν στην πόρτα σου, τώρα μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινότητα στο σπίτι μέσα από το delivered by efood. Δεν υπάρχει πιάτο, snack, γλυκό ή ποτό που να μην μπορείς να παραγγείλεις μέσα από την πλατφόρμα του efood κάθε φορά που θέλεις να νιώσεις αληθινές, ξεχωριστές γεύσεις έτσι ακριβώς όπως προσφέρονται στα πιο trend setting spots της Αθήνας. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ανοίξεις την πόρτα σου στις μοναδικές προτάσεις που γίνονται εμπειρία απόλαυσης.