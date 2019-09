Gargaretta

Μοναδική του ταμπέλα το «εξαιρετικόν».

Όταν μπεις στη Gargaretta, σήκωσε το βλέμμα σου μέχρι αυτό να συναντήσει την οροφή που έχει πλεχτεί στο χέρι. Αυτή η εικόνα από μόνη της θα σου μεταφέρει την ατμόσφαιρα που σε περιμένει σε έναν χώρο με άπλετο φυσικό φως, όπου το εσωτερικό συνδέεται με το εξωτερικό και η πολυτέλεια με την απλότητα. Αν κάτι μπορεί να σε δυσκολέψει περισσότερο είναι η προσπάθεια να δώσεις μια ταμπέλα σε ένα concept που προσφέρει τα πάντα και το κάνει πολύ καλά. Αρωματικός Gran Caffe Italiano, πλούσιες επιλογές για brunch με αλμυρές και γλυκές γεύσεις (στα must try τα λαχταριστά cookies, τα financiers και τα bagels), tapas συνοδευόμενα από μια εκλεκτή λίστα κρασιών (σε επιμέλεια της Αμάντας Κοντίνου), επιδόρπια που σε αφήνουν άναυδο και φυσικά δροσιστικά κοκτέιλ για κάθε ώρα της ημέρας. Όλα όσα προσφέρει η Gargaretta έχουν μοναδική ταμπέλα το «εξαιρετικόν» και σε φέρνουν στο Κουκάκι με φόρα. Αν, πάλι, ανήκεις στους λάτρεις των παραστάσεων στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, η εμπειρία στη Gargaretta ονομάζεται After Theater Menu και περιλαμβάνει πιάτα συνοδευόμενα από ετικέτες κρασιού αλλά και κοκτέιλ που θα σε περιμένουν μετά από κάθε παράσταση (κι αφού πρώτα έχεις κάνει κράτηση). Τα υλικά της Μεσογείου συνδυάζονται με δημιουργικό τρόπο στις συνταγές που έχουν επιμεληθεί οι Μανώλης Μαυριγιαννάκης και Μάριος Πιρπιρίδης με head chef τον Άρη Πουλόπουλο, ενώ στο παντοπωλείο της Gargaretta μπορείς να προμηθευτείς τα εκλεκτά προϊόντα της και να μεταφέρεις στο σπίτι τη γεύση που λατρεύεις. Ένα σημείο που σε κερδίζει με την αρχιτεκτονική (της Έλενας Σταυροπούλου), τη γεύση και την αισθητική που έρχεται από τις παλιές συνοικίες της Αθήνας.

Gargaretta, Ροβέρτου Γκάλλι 1, Ακρόπολη, 210 9228713, FB: gargaretta, Instagram: gargaretta

ΜΑΝΗΜΑΝΗ

Γεύσεις από τη Μάνη που απολαμβάνεις αργά και φανατικά.

Στην ελληνική αργκό «μάνι μάνι» σημαίνει γρήγορα. Στην ελληνική γαστρονομία το όνομα ΜΑΝΗΜΑΝΗ ορίζει τη γεύση που έχει άρωμα από Μάνη και την απολαμβάνεις αργά. Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας το διώροφο νεοκλασικό στο Κουκάκι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική κουζίνα με τη δημιουργική υπογραφή του Μιχάλη Χατζηγεωργίου, που φέτος θα βρίσκεται στην ομάδα της κουζίνας, φέρνοντας νέο αέρα στο αγαπημένο μενού του ΜΑΝΗΜΑΝΗ. Οι συγκλινοκεφτέδες με πρόβειο γιαούρτι, πορτοκάλι, ρόκα, γραβιέρα και ροζ πιπέρι και το μίνι σουβλάκι με πανσέτα, γιαούρτι, ντομάτα, αγγούρι και σχοινόπρασο ανήκουν στις νέες αφίξεις που θα σε ενθουσιάσουν. Η δροσερή πράσινη σαλάτα με σύγκλινο, ξινόμηλο, τυρί μαστίχας, σέλερι, φινόκιο, καραμελωμένα φουντούκια και σάλτσα εσπεριδοειδών προετοιμάζει κατάλληλα τον ουρανίσκο για τη γευστική συνέχεια στο ΜΑΝΗΜΑΝΗ, όπου οι αισθήσεις παρασύρονται στις signature συνταγές της εντυπωσιακής κάρτας. Τσουχτές με σύγκλινο, μανιτάρια, καβουρδισμένη μυζήθρα και τηγανητό αυγό, ριζότο δημητριακών με μανιτάρι, γραβιέρα, καπνιστή πανσέτα, σκόρδο και θυμάρι αλλά και τραχανότο με ορτύκι, καρότο, πράσο και φρέσκο κρεμμύδι είναι κάποια από τα πιάτα που εκθειάζουν την κουζίνα της Μάνης και σε προσκαλούν σε ένα γευστικό ταξίδι. Στον επίλογο, ο παραδοσιακός χαλβάς παρουσιάζεται στην πιο μοντέρνα εκδοχή του με κρέμα σοκολάτας και γαρνιτούρα από μπισκότο καρύδι, σιρόπι βύσσινο και αρμπαρόριζα, ενώ η μανιάτικη γαλατόπιτα σερβίρεται με κρέμα σοκολάτας, κρέμα πορτοκάλι και μπισκότο κανέλα. Δεν είναι τυχαίο που το ΜΑΝΗΜΑΝΗ βρίσκεται στη λίστα των ευρωπαϊκών προορισμών σε διεθνείς εκδόσεις. Αλλά κυρίως δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στην κορυφή προορισμών των Αθηναίων που γνωρίζουν πως η γεύση προφέρεται γρήγορα αλλά απολαμβάνεται αργά.

ΜΑΝΗΜΑΝΗ, Φαλήρου 10, Μακρυγιάννη, Ακρόπολη, 210 9218180, www.manimani.com.gr, FΒ: MANHMANH.gr

Η Αυλή

Η αυθεντικότητα έγινε σήμα κατατεθέν.

Το καφενείο αποτελεί σήμα κατατεθέν της ελληνικής διασκέδασης και ψυχαγωγίας και η Αυλή είναι το καφενείο-σήμα κατατεθέν στο Κουκάκι. Τα χρώματα και η ενέργεια του χώρου σε καλωσορίζουν σε ένα στέκι που θα φιλοξενήσει τις παρεΐστικες βραδιές, τις στιγμές που θέλεις να χαλαρώσεις αλλά και κάθε περίσταση κατά την οποία απλώς θέλεις να περάσεις καλά. Από το πρωί για καφέ, φανταστικό brunch και πιάτα που συνοδεύουν το ποτό σου, οι άνθρωποι της Αυλής θα σε υποδεχτούν με χαμόγελο και καλή διάθεση που θα φτιάξει σίγουρα και τη δική σου. Όσο για το βράδυ, τα κοκτέιλ, οι ετικέτες μπίρας και τα ελληνικά αποστάγματα θα σε κρατήσουν στην Αυλή μέχρι αργά, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντικότητα είναι το πιο βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Η Αυλή, Γεωργάκη Ολυμπίου 4, Κουκάκι, 211 4051412, FΒ: Καφενείο η ''Αυλή''

Umami Panda

Η καλή γεύση της ασιατικής κουζίνας.

Αν τα panda σού φαίνονται χαριτωμένα, τότε η μασκότ του Unami Panda θα σε κερδίσει, όχι μόνο λόγω όψης αλλά και λόγω ουσίας. Και η ουσία έρχεται από τα βάθη της Ασίας και στήνει στο Κουκάκι ένα concept που σε ταξιδεύει στην Ανατολή με κάθε μπουκιά. Δροσερό sushi, εξαιρετικά bao buns, σούπες γεμάτες αρώματα και οτιδήποτε μπορεί να προτείνει η πολυασιατική κουζίνα βρίσκεται εδώ στην καλύτερη εκδοχή του και προσφέρεται σε έναν χώρο άκρως περιποιημένο, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους πεζόδρομους στο Κουκάκι, αλλά και σε delivery. Τα δημιουργικά πιάτα θα σε ενθουσιάσουν και η εμπειρία θα σε κάνει φανατικό της ασιατικής κουζίνας. Ανοιχτό καθημερινά από νωρίς και τα Σαββατοκύριακα από τις 12. «Unami» σημαίνει καλή γεύση και σε αυτή την περίπτωση το όνομα αποτυπώνει πλήρως την αλήθεια.

Umami Panda, Γεωργάκη Ολυμπίου 8, Κουκάκι, 210 9218522, FB: Umamipanda, Instagram: umamipanda

Tiki Bar

Αυθεντική διασκέδαση που δεν αντιγράφεται.

Την πρώτη φορά που βρέθηκα στο Tiki Bar εντυπωσιάστηκα από την ατμόσφαιρα και τη μουσική τόσο, που για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ένιωσα πως η διασκέδαση έχει κρυμμένες μορφές που ακόμα δεν έχω γνωρίσει. Εκείνη την αίσθηση της έκπληξης δεν την ξεχνώ και η αλήθεια είναι πως το Tiki Bar, το πρώτο στο είδος του που παρουσίασε στην Αθήνα το είδος του exotica cocktail bar, μπορεί ακόμα να σε εκπλήσσει, μετά από 12 χρόνια λειτουργίας, σαν ένας παλιός φίλος που σε ξέρει καλά και κάνει τα πάντα για να μη βαριέσαι. Ο πολυμορφικός χαρακτήρας του, εξάλλου, εγγυάται πως κάθε στιγμή της ημέρας το Tiki έχει να σου παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Από το πρωί για καφέ και πλούσιο brunch που απολαμβάνεις έως αργά, μέχρι το βράδυ, με τον κατάλογο των signature cocktails που δένουν απόλυτα με τη φιλοσοφία του χώρου, πάντα έχεις έναν καλό λόγο να βρίσκεσαι εκεί. Το νέο μενού με μπέργκερ και tacos είναι ένας από αυτούς. Αλλά εκείνο που σίγουρα σε φέρνει στο Tiki κάθε τόσο είναι η διασκέδαση στην πιο αυθεντική της μορφή, αφού εδώ θυμάσαι πώς είναι να χορεύεις με όλη σου την ενέργεια. Τα events που διοργανώνονται είναι από τα καλύτερα της αθηναϊκής νύχτας, με upcoming guests τους Jay Jay Johanson, Mr Minimal και CW Stoneking. Στο Tiki Bar η exotica κουλτούρα γίνεται οδηγός διασκέδασης.

Tiki Bar, Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη, 210 9236908, FΒ: Tiki Bar Athens, Instagram: tikibarathens

Seawolf

Στο Κουκάκι η θάλασσα σερβίρεται στο πιάτο σου.

Ζει το ψάρι στη στεριά; Η κυριολεκτική απάντηση είναι πως όχι... Η γεύση του όμως ζει και βασιλεύει στο κέντρο της πόλης, στο Seawolf, που ήρθε πριν από μόλις δύο μήνες να προσφέρει μια διαφορετική πρόταση γαστρονομίας στο Κουκάκι. Σε έναν ζεστό χώρο easy dining θα απολαύσεις μια σειρά από πιάτα που επιμελούνται οι δύο δημιουργοί και σεφ Ηλίας Μπαλάσκας και Ανέστης Γκαμπέσης. Χρόνια συνεργάτες σε κάποιες από τις καλύτερες κουζίνες της Ελλάδας, οι εμπνευστές του Seawolf σκέφτηκαν να ενώσουν τα 15 χρόνια εμπειρίας τους και να παρουσιάσουν ένα μενού που βασίζεται στα ψάρια και στα θαλασσινά της ελληνικής φύσης με έναν τρόπο εξαιρετικά δημιουργικό και κυρίως αυθόρμητο. Εξάλλου, όταν αναζητάς το φρέσκο ψάρι, δεν μπορείς να ξέρεις από πριν ποιο θα είναι αυτό, άρα και οι συνταγές προσαρμόζονται ή σχεδιάζονται εξαρχής με βάση την πρώτη ύλη. Αυτή η πρώτη ύλη, εκτός από τα δίχτυα του ψαρά, προέρχεται από βιολογικές λαϊκές και παραγωγούς για να συνθέσει συνταγές βασισμένες στην εποχικότητα και το άρωμα κάθε εποχής. Στο Seawolf θα απολαύσεις μπακαλιάρο σε κρούστα με σκορδαλιά από αμύγδαλο, fish tacos με τηγανητό μπακαλιάρο σε κουρκούτι που συνοδεύεται από γουακαμόλε και τυλίγεται σε τορτίγια, sashimi παλαμίδας που αποκαλύπτει την ειλικρίνεια πίσω από τη λέξη «φρεσκάδα», ραβιόλι γεμιστό με κιμά χταποδιού, ταραμά με wasabee και φύκια και ένα υπέροχο ταρτάρ τόνου που ευωδιάζει θαλασσινή αύρα. Αν δυσκολεύεσαι να διαλέξεις (που είναι σίγουρο), άφησε την ομάδα του Seawolf να σου προτείνει και απόλαυσε την ντελικάτη γεύση των θαλασσινών θησαυρών. Η ελληνική παράδοση συναντιέται με την ασιατική γαστρονομία και οι πειραματισμοί καταλήγουν σε μια εμπειρία που δεν σε αφήνει αδιάφορο.

Seawolf, Δημητρακοπούλου 35, Κουκάκι, 210 9229235, FΒ: Seawolf Athens, Instagram: seawolf_athens

Dirty Mάνη

Η μανιάτικη γαστρονομία τυλίγεται σε street food.

Πόσες ιδέες έχεις μέσα σε μία ημέρα; Πόσες από αυτές αξίζουν και πόσες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα; Η θεωρητική αυτή αναζήτηση έρχεται αυθόρμητα όταν θέλεις να μιλήσεις για το DIRTY MANH, μια ιδέα που πραγματικά άξιζε και υλοποιήθηκε με τον πιο καλαίσθητο αλλά και γευστικό τρόπο. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από την ομάδα του ΜΑΝΗΜΑΝH, που 15 χρόνια τώρα φέρνει τις γεύσεις της Μάνης στο κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα στην πιο δημιουργική εκδοχή τους; Όλες αυτές οι γαστρονομικές απολαύσεις τυλίγονται σε συσκευασία street food και προσφέρονται σε ένα food truck που σχεδίασε η αρχιτεκτονική ομάδα Mab Architects, στήνοντας στον δρόμο μια κουζίνα χωρίς όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η τριπλέτα, δηλαδή τραβηχτή πίτα με χοιρινό καλαμάκι, κεφαλοτύρι και αφρίνα Ταινάρου, είναι μια επιλογή που αποκαλύπτει ένα μέρος της μανιάτικης ιστορίας, ενώ στα βασικά πιάτα βρίσκεται το Πίτα pocket, όπου ο υπέροχος κόσμος μιας σκεπαστής πίτας αναδεικνύεται σε γευστικούς συνδυασμούς που ανατρέπουν τα δεδομένα του street food. Μανιάτικο με σύγκλινο σχάρας, πουρέ σύκου, λιαστή τομάτα, αρωματικό τυρί βοτάνων, καπνιστή μελιτζάνα και ρόκα, χωριάτικο με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, κάππαρη, φέτα, ελιά και ελαιόλαδο, πανσέτα sous vide με τζίντζερ, οξύμελι, κόλιανδρο, λάχανο, τσάτνεϊ φρούτων, λάδι chily, κρεμμύδι, γιαούρτι δυόσμου ή μαγιονέζα καπνιστή είναι κάποιες από τις γευστικές εκδοχές που φέρνουν το DIRTY MANH στην κορυφή του εναλλακτικού street food. Τα υλικά, φρέσκα, ελληνικά και επιλεγμένα με προσοχή, αποτελούν τη βάση για τις γεύσεις που θα σε κερδίσουν με την πρώτη μπουκιά σε ένα σημείο με περιορισμένο χώρο αλλά και χωρίς όρια στην απόλαυση.

Dirty Mάνη, Δημητρακοπούλου 5, Κουκάκι, 210 9241534. Ώρες λειτουργίας & delivery: 17:00-24:00 / Ημέρες: Δευτ.-Σάβ., Κυριακή κλειστά www.dirtymanh.gr, Facebook, Instagram

7cactus

Ένας κήπος γεμάτος από ελληνική γεύση.

Στο κέντρο της Αθήνας ευδοκιμούν τα φραγκόσυκα. Και όχι μόνο ευδοκιμούν αλλά γίνονται σήμα κατατεθέν σε έναν κήπο όπου η ελληνική γαστρονομία παρουσιάζεται στα καλύτερά της. Το 7CACTUS στο Κουκάκι είναι ένας all-day χώρος που σε κερδίζει από το design και σε καθηλώνει με τις γεύσεις του. Με την υπογραφή του food blogger Γαβριήλ Νικολαΐδη (Cool Artisan), σε υποδέχεται από νωρίς το πρωί για καφέ μέχρι το βράδυ για τη γεύση που θα κλείσει την ημέρα σου. Τάρτες με ποικιλία λαχανικών αλλά και ιδιαίτερα σάντουιτς με αναπάντεχους συνδυασμούς υλικών, όπως χούμους, λουκάνικο πράσου σε ροδέλες, λιαστή ντομάτα και φέτα ή ουρά μοσχαρίσια, μαύρες ελιές, βασιλικός και πινακοτύρι, είναι κάποιες από τις επιλογές που σε ταξιδεύουν γευστικά. Οι vegans θα ενθουσιαστούν με το καλαμποκένιο ψωμί με ταλαγάνι, μαρμελάδα ντομάτας και φύλλα βασιλικού, ενώ στις πιο ευφάνταστες επιλογές του 7CACTUS ανήκουν οι συνδυασμοί που κάνεις μόνος σου, διαλέγοντας ανάμεσα στα εκλεκτά αλλαντικά και τυριά, τις χειροποίητες βιολογικές μαρμελάδες, τις σάλτσες και τα λαχανικά. Στο μενού θα βρεις πιάτα όπως πατατοσαλάτα με σύγκλινο, φραγκόσυκο, λιαστή ντομάτα και μυρωδικά, ζυμαρικά με καβουρμά, λαδοτύρι Μυτιλήνης, λαχανικά και αυγό ποσέ και μπέργκερ με μπιφτέκι από σύγκλινο Μάνης, γραβιέρα Νάξου, σάλτσα αγιολί και χειροποίητα chips πατάτας. Αλλά στα must try ανήκουν και οι συνταγές πρωινού και του brunch που θα σε ταξιδέψουν σε μανιάτικα τοπία με όλη τη φρεσκάδα και τη γεύση των υλικών. Το 7CACTUS είναι ο κήπος με τα φραγκόσυκα που σε προσκαλεί σε μια γευστική εμπειρία βγαλμένη από την ελληνική παράδοση.

7cactus, Δημητρακοπούλου 7, Κουκάκι, 213 0452865, www.sevencactus.gr, Facebook, Instagram

Ρίζα Ρίζα

Γεύσεις και mixology με ελληνική ρίζα.

Η αύρα μιας άλλης εποχής, τότε που μεσουρανούσε το μπακάλικο στη γειτονιά, σε συνεπαίρνει μόλις βρεθείς στο Ρίζα Ρίζα. Είναι σίγουρο ότι πριν ακόμα παραγγείλεις θα χαζέψεις τη διακόσμηση με τα vintage στοιχεία και θα χαμογελάσεις αυθόρμητα μόνο και μόνο χάρη στα θετικά vibes που αποπνέει ο χώρος. Κι αυτό από μόνο του είναι το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας. Αν προσθέσεις τον υπέροχο αρωματικό καφέ και τις αυθεντικές γεύσεις που μπορείς να απολαύσεις, τότε καταλαβαίνεις πως το Ρίζα Ρίζα είναι το στέκι που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Tα ράφια με τα λαχανικά και τα φρούτα και η βιβλιοθήκη με τα vintage διακοσμητικά συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Αλλά εκείνο που πραγματικά τραβάει το βλέμμα είναι η ανοιχτή κουζίνα, σημείο κατατεθέν που σου επιτρέπει να χαζέψεις την παρασκευή των πιάτων και να νιώσεις τη φροντίδα των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτό το concept και «ευθύνονται» για την αίσθηση οικειότητας που νιώθεις στο Ρίζα Ρίζα. Το brunch με τα scrambled eggs και τα καταπληκτικά pancakes είναι στα must try, ενώ στα must drink ανήκουν τα κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα που παρουσιάζουν την ελληνική εκδοχή των mix drinks. Tο τσίπουρο, το ούζο, το ρακί και το κρασί από Έλληνες παραγωγούς γίνονται βάση για μια σειρά από δημιουργικά ποτά που θα σε καταπλήξουν, αποκαλύπτοντας μια άλλη διάσταση της ελληνικής παράδοσης.

Ρίζα Ρίζα, Δράκου 19, Κουκάκι, 210 9227267, FΒ: RizaRiza.Athens, Instagram: riza.riza.athens

Twister Fresh 'n' Simple

Ένα all-day στέκι φρέσκο και απλό, όπως λέει το όνομά του.

Το Κουκάκι είναι σίγουρα από τις all-day γειτονιές της Αθήνας και η φήμη του υποστηρίζεται από τους ανάλογους χώρους. Το Twister Fresh 'n' Simple είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά του και κυρίως αυτό που μπορεί να σε κάνει να κατευθυνθείς στο Κουκάκι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Με γεύσεις που θα σε ενθουσιάσουν αλλά και μια ατμόσφαιρα εξόχως φιλική, θα γίνει το meeting point της παρέας. Ξεκινώντας το πρωί με καφέ που επιλέγεις ανάμεσα σε δύο ποικιλίες, από Αιθιοπία και Βραζιλία, αλλά και μια σειρά από φρεσκοστυμμένους χυμούς που θα σε γεμίσουν ενέργεια, το Twister Fresh 'n' Simple υποστηρίζει το «φρέσκο και απλό» ή «απλώς φρέσκο» με κάθε τρόπο. Τα εξαιρετικά σάντουιτς ή κάποιο από τα γλυκά ημέρας θα συνοδεύσουν τον καφέ, ενώ στο lunch break ή στο βραδινό ραντεβού μπορείς να απολαύσεις μια σειρά από πιάτα που δημιουργούν μια νέα γευστική πρόταση. Στο μενού ξεχωρίζει η πίτσα με προσούτο και ρόκα ως μια ελαφριά πρόταση για κάθε στιγμή και στα must try ανήκουν και τα κρύα πιάτα που συνοδεύουν ιδανικά το κρασί σου. Όσο για τους λάτρεις των γλυκών, η waffle ball είναι τόσο εντυπωσιακή όσο ακούγεται και με την πρώτη δοκιμή σού ανοίγει νέα μονοπάτια απόλαυσης. Σε αυτά τα μονοπάτια το Twister Fresh 'n' Simple είναι η ταμπέλα που ψάχνεις για να μη χαθείς.

Twister Fresh 'n' Simple, Δράκου 19, Κουκάκι, 210 9239131, FB: Twister Fresh n' Simple, Instagram: twister_fresh.n.simple

l'artigiano

Το l'artigiano είναι το all-day spot που πρέπει να γνωρίσεις.

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, το κατάστημα της l'artigiano έχει τη δική του θέση και επιδιώκει να μετατραπεί στο κορυφαίο all-day spot της περιοχής. Ανοίγει τις πύλες του από νωρίς το πρωί, προσφέροντας καφέ, χυμό ή σνακ και την πιο γλυκιά «καλημέρα» μέχρι το βράδυ, με πλούσιες, αυθεντικές ιταλικές επιλογές. O μοντέρνος και «φρέσκος» χώρος του καταστήματος αποτελεί την ιδανική επιλογή για το πρωινό, το break σου από τη δουλειά ή την πιο νόστιμη... βραδινή βόλτα, διασχίζοντας την περιοχή της Ακρόπολης. Σημείο αναφοράς του cozy καταστήματος αποτελεί η δυνατότητα να γευτείς την αγαπημένη σου πίτσα σε κομμάτι, είτε απολαμβάνοντάς τη στο κατάστημα είτε στο χέρι για... street style απόλαυση. Το εμπλουτισμένο μενού υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε γλυκιά ή αλμυρή προτίμησή σου, αφού κάθε γεύση είναι ξεχωριστή και κάθε προϊόν έχει δημιουργηθεί με τις πιο αγνές πρώτες ύλες και με απίστευτη έμπνευση. Μακαρονάδες, πίτσες σε κομμάτι ή ολόκληρες, με λεπτή ή κλασική αφράτη ζύμη, φρέσκες σαλάτες, τραγανές μπρουσκέτες, αρωματικός καφές ή και soft παγωτό είναι μερικές από τις πιο νόστιμες επιλογές που σε βάζουν σε πειρασμό για μια στάση στο πιο πολυσυζητημένο all-day spot στην περιοχή της Ακρόπολης.

l'artigiano, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 1, Αθήνα, 210 9233303, www.l'artigiano.gr, Facebook

Balcony

Η αίγλη της αυθεντικής γεύσης στο κέντρο της Αθήνας.

Η παλιά αριστοκρατία αναβιώνει στην πιο ολοκληρωμένη της μορφή που περιλαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, τη γεμάτη εικόνες, αρώματα και γεύσεις που φέρνουν στο μυαλό μια άλλη εποχή με υψηλή αισθητική. Το Balcony από την πρώτη στιγμή σε μεταφέρει σε άλλες δεκαετίες μόνο και μόνο επειδή στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα, ανακαινισμένο με δημιουργικό τρόπο και με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Στην ουσία, όμως, αυτός ο all-day χώρος αποτελεί σημείο συνάντησης για τις γευστικές αναμνήσεις που δημιουργεί στην κουζίνα του ο σεφ Γιώργος Ιωάννου. Το καρπάτσιο λαβράκι με αυγοτάραχο Μεσολογγίου, ζελέ ντομάτας και αγγούρι τουρσί είναι μια γεύση που σε ταξιδεύει στην Ελλάδα. Το ριζότο με φρέσκια σουπιά στο μελάνι της, κρέμα σπανάκι και αχινό αναδίδει τους ήχους του κύματος, ενώ η σφυρίδα με υφές από σέλινο, κανελόνι κολοκυθιού, ταραμά από καπνιστό χέλι και σάλτσα από κρόκο Κοζάνης μένει αξέχαστη για τη φρεσκάδα των υλικών και τον τρόπο που συνδυάζονται. Εξάλλου, η ποιότητα των πρώτων υλών που καταφθάνουν ολόφρεσκα από διάφορα μέρη του τόπου μας στο Balcony είναι το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο σχεδιάζεται το μενού. Όσο για τη συνολική εμπειρία, αυτή ξυπνά την έννοια της αυθεντικής φιλοξενίας της παλιάς αριστοκρατικής Αθήνας, όταν οι οικοδέσποινες δημιουργούσαν στην κουζίνα το καλύτερο φίλεμα για τους καλεσμένους τους. Ο εσωτερικός χώρος, απόλυτα προσαρμοσμένος στο κλίμα της αρχοντικής αστικής πρωτεύουσας, συνδέεται με τον υπέροχο εξωτερικό χώρο που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Ένα στέκι απόλαυσης που λειτουργεί σαν ένα ταξίδι σε μια δεκαετία γεμάτη από την αίγλη της αυθεντικής γεύσης.

Balcony, Βεΐκου 1, 211 4118437, balconyathens.com, FB: balconyathens

Λούπα

Το συνεργατικό καφενείο που κέρδισε το στοίχημα.

Αν μέχρι πριν από κάποια χρόνια η συνέργεια ήταν μια λέξη που σπανίως συναντούσαμε (ή χρησιμοποιούσαμε), τελευταία έχει αποδείξει την αξία της ως μοναδικής διεξόδου για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της εποχής. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι... Γιατί η διάθεση για ουσιαστική συνεργασία και μοίρασμα είναι ένα απαιτητικό task που, αν πετύχει, τότε έχεις κερδίσει ένα σημαντικό στοίχημα. Αυτό το στοίχημα φαίνεται πως έχουν κερδίσει τα παιδιά πίσω από τη Λούπα, ένα συνεργατικό καφενείο που ήρθε στο Κουκάκι για να παρουσιάσει τη δική του άποψη όχι μόνο στη συνέργεια αλλά και στη γεύση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και κατακτώντας τη δική του θέση στις επιλογές διασκέδασης. Η ομάδα της Λούπας είναι τέσσερις φίλοι με διαφορετικές καταβολές, που με τη δική του προσωπικότητα ο καθένας συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου καφενείου για κάθε στιγμή της ημέρας, με μόνη φιλοσοφία την αυθεντικότητα και τη σπιτική περιποίηση. Εδώ θα απολαύσεις πρωινό καφέ, ομελέτες και ξεχωριστά σνακ, όπως μπρουσκέτες, αλλά και έναν μπουφέ από γλυκά όπως πάστα φλόρα, τάρτες και κέικ διαφορετικά κάθε φορά. Στη Λούπα οι «πειραγμένοι» μεζέδες θα συνοδεύσουν τις μπίρες από ελληνικές μικροζυθοποιίες αλλά και τα ελληνικά αποστάγματα, που έχουν την τιμητική τους. Στα must try ανήκουν η παντζαροσαλάτα με ξινομυζήθρα και φιστίκι Αιγίνης, οι τυροφλογέρες με σος ταχίνι και μέλι αλλά και ο ντάκος που σερβίρεται σε μορφή cheese cake με κρέμα τυριών, μαριναρισμένα ντοματίνια και κάππαρη, ενώ οι κεφτέδες με μακάλο, μια παραδοσιακή μακεδονίτικη συνταγή, φέρνουν στο κέντρο της Αθήνας την κουζίνα της Βόρειας Ελλάδας. Οι μουσικές επιλογές κινούνται ανάμεσα σε σόουλ, φανκ και τζαζ και κάθε τόσο θα πετύχεις ιδιαίτερα events όπως τα live με τζαζ ήχους που δίνουν έναν άλλον αέρα στη βραδινή σου διασκέδαση. Η Λούπα, που κάθε άλλο παρά επαναλαμβάνεται, αφού στον συνεργατικό αυτόν χώρο ο αυθορμητισμός είναι στοιχείο της φιλοσοφίας του, είναι το στέκι της γειτονιάς. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση η γειτονιά είναι το κέντρο της Αθήνας που συνεχώς αναζητά νέους, αληθινούς χώρους διασκέδασης.

Λούπα, Ερεχθείου 12, Κουκάκι, 215 5450985, Facebook

Tuk Tuk Thai

Όλη η γαστριμαργική κουλτούρα της Ταϊλάνδης στην καρδιά της Αθήνας.

Στο Κουκάκι σε περιμένει ένα μικροσκοπικό εστιατόριο με street food χαρακτήρα που θα σε ταξιδέψει γευστικά μέχρι την Ταϊλάνδη. Ο χώρος, σε ροζ και γαλάζιες αποχρώσεις, με φλοράλ ταπετσαρίες και αναμνηστικά από τα ταξίδια των ιδιοκτητών του στην Ταϊλάνδη, με το που θα μπεις μέσα, θα σε κάνει να αισθανθείς σαν να μεταφέρθηκες μαγικά στη Χώρα του Ποτέ. Εκεί θα δοκιμάσεις μικρά πιάτα όπως dumplings, won ton, spring rolls κ.ά., noodles, ποικίλα κάρι, τα οποία η κουλτούρα της Ταϊλάνδης επιβάλλει να μοιράζονται, καθώς και aahaan jaan diaw, που σημαίνει «πιάτα του εργαζόμενου», καθένα από τα οποία αποτελεί ένα πλήρες γεύμα από μόνο του.

Tuk Tuk Thai, Βεΐκου 40, Κουκάκι, 211 4051947, Facebook, Instagram

Brigante Al Museo



Γεύσεις από την Ιταλία σε μια αυθεντική εμπειρία.

Η ιταλική κουζίνα μοιάζει γνώριμη, αλλά στην πραγματικότητα η αυθεντική της γεύση θέλει γνώσεις, επιμονή και πολλή φροντίδα για να παρουσιαστεί όπως της αρμόζει. Το Brigante Al Μuseo στη Μακρυγιάννη είναι το νέο ιταλικό στέκι που έρχεται να σε ενθουσιάσει και να σε κάνει φανατικό της ιταλικής κουζίνας. Ως γνήσιο αδερφάκι του Brigante La Cucina del Quartiere υπόσχεται συνταγές στην πιο γνήσια εκδοχή τους, που θα σε συνοδεύσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μάλιστα σε τιμές εξίσου οικείες με τη γεύση που σου προτείνει ο σεφ και ιδιοκτήτης Κώστας Γαρυφάλλου. Από panini, γλυκά και αρωματικό καφέ μέχρι δροσερές σαλάτες, φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία επιλέγεις εσύ ανάμεσα σε 4 διαφορετικά είδη, μέχρι και gluten free πένες. Στα must try βρίσκεται η γνήσια ιταλική πίτσα αλλά και η porchetta με χειροποίητο ψωμί που αποτελεί και σπεσιαλιτέ. Και επειδή ένα ιταλικό γεύμα δεν μπορεί να κλείνει χωρίς χαμόγελο, το φρέσκο ιταλικό παγωτό ή τα χειροποίητα ιταλικά γλυκά ολοκληρώνουν την εμπειρία στο Brigante Al Μuseo με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

Brigante Al Museo, Μακρυγιάννη 5, Αθήνα, 210 9242335. Κάντε κράτηση μέσω του e-table.gr και επωφεληθείτε από εκπτώσεις και προσφορές.