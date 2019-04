Jackaroo

Το street food έχει τη γεύση του διαφορετικού.

Στη λίστα με αυτά που έχει δώσει η αμερικανική κουλτούρα στον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να προσθέσεις και κάτι που ίσως δεν ήξερες.

Τα sandwiches αμερικανικής καταγωγής είναι κάτι διαφορετικό στην κατηγορία street food, όπως διαφορετικό είναι και το Jackaroo, το οποίο εμπνεύστηκε ο Μιχάλης Μαντζουράνης, γνωστός από το επιτυχημένο πρότζεκτ Μπάρμπεεκιου.

Με μια ονομασία που σημαίνει βοηθός γελαδάρη (ή γελαδάρης junior), το Jackaroo εκπαιδεύεται και σε εκπαιδεύει σε μια νέα εμπειρία γρήγορου φαγητού, όπου όλα είναι cook to order, πεντανόστιμα και σίγουρα χορταστικά.

Εμπνευσμένο από τη λατρεία των Αμερικανών στα ιδιαίτερα κρέατα αλλά και στη γενναία ποσότητα φαγητού, οι συνδυασμοί και τα υλικά του παρελαύνουν σε ένα μενού ασυνήθιστο. Sandwiches με λογιών κρέατα τα οποία κόβονται με μαεστρία και μαρινάρονται κατάλληλα (κάποια για 24 ώρες), ώστε να μαγειρευτούν μέσα σε 3 λεπτά από την ώρα που θα παραγγείλεις το πιάτο της επιλογής σου, είναι η βασική επιλογή που θα σε φέρει σε δίλημμα, αφού δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδοκιμάσεις.

Εκείνο που μετράει είναι πως τίποτα δεν είναι μαγειρεμένο από πριν, περιμένοντας το δικό σου ok για να βουτήξει στο τηγάνι ή στην πλάκα.

Στο Jackaroo η ταχύτητα συνδυάζεται με τη νοστιμιά αλλά και με την πρωτοπορία, αφού είναι το μοναδικό που τηγανίζει τις πατάτες σε βοδινό λίπος, αλλάζοντας την κλασική γεύση που μέχρι τώρα γνώριζες και απογειώνοντας την τηγανητή πατάτα σε μια εντελώς νέα απόλαυση.

Το Buffalo Fried Chicken, με τηγανητό κοτόπουλο μαριναρισμένο στη μυστική μαρινάδα, είναι από τις επιλογές που θα σε κάνουν πιστό οπαδό, ενώ εδώ θα βρεις το ένα και μοναδικό Lobster Sandwich που θα βάλει τον αστακό στην καθημερινή σου γευστική αναζήτηση.

Στα νέα πιάτα που θα βρεις στο μενού είναι το Porky Greek με ψιλοκομμένες φέτες χοιρινού, κόκκινη σάλτσα, σοταρισμένο κρεμμύδι και χειροποίητο τζατζίκι που όχι απλώς ταιριάζει αλλά απογειώνει τη γεύση με μια νότα ελληνικής παράδοσης.

Τα ψωμάκια, που αποτελούν βασικό στοιχείο της επιτυχίας, ψήνονται καθημερινά για να υποδεχτούν ολόφρεσκα τα ιδιαίτερα υλικά και τους συνδυασμούς που δημιουργούν ένα πραγματικά πρωτότυπο μενού.

Εδώ και έναν χρόνο η φιλοσοφία του Jackaroo έχει κερδίσει ένα στοίχημα, φέροντας στην καθημερινότητά σου αυτό το διαφορετικό που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη απόλαυση σε κάθε γευστική σου στιγμή.

Γιατί αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να μάθεις και το Jackaroo δοκίμασε, έμαθε και μοιράζεται με ενθουσιασμό κάθε νέα γεύση.

Ανοιχτά Τρίτη έως Κυριακή, από τις 6 το απόγευμα ως τις 3 τα ξημερώματα, για να απολαύσεις τις γεύσεις dine in, take away ή στον χώρο σου με delivery. Δευτέρα κλειστά.

Jackaroo, Σωτήρος Διός 45, Πειραιάς, 210 410 0015

Facebook, Instagram

Peking Duck

Γεύση από Chinatown στο κέντρο της Αθήνας

Η κουλτούρα της Ασίας έχει προσφέρει στην παγκόσμια γαστρονομία μια σειρά από γεύσεις που δεν μοιάζουν με τίποτε απ' όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα.

Ο Σπύρος Μπίκας, που εξελίσσεται συνεχώς στην ασιατική κουζίνα, μετέφερε τη γνώση, την τεχνική και το ταλέντο του σε μια νέα πρόταση street food, δημιουργώντας ένα στοιχείο Chinatown στο κέντρο της Αθήνας.

Το Peking Duck βασίζεται στην αυτοκρατορική Κίνα, το βασικό του πιάτο είναι η πάπια και προσφέρει καθημερινά επιλογές γρήγορου φαγητού που αλλάζουν τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας.

Η κλασική συνταγή της πάπιας Πεκίνου γίνεται burger, bao, noodles και φιγουράρει δίπλα σε μια σειρά από συνταγές, όλες φτιαγμένες με αυθεντικά ασιατικά υλικά.

Αν περάσεις από τους Αμπελόκηπους, αποκλείεται να μη δεις το Peking Duck με τα κόκκινα φανάρια –σήμα κατατεθέν του ασιατικού εστιατορίου– αλλά και τις πάπιες που κρέμονται σε περίοπτη θέση, δίνοντας μια εικόνα «πολιτιστικής γεύσης».

Αν έχεις χρόνο, μπορείς να απολαύσεις τις προτάσεις του μενού σε έναν ιδιαίτερο χώρο, όπου επικρατεί το στοιχείο του μπαμπού.

Το Duck Burger με ψωμί μπριός, πίκλες και φρέσκα μυρωδικά, αλλά και η Αromatic Duck με τραγανή πάπια, ρύζι στον ατμό, hoisin sauce και φρέσκο κρεμμύδι, είναι από τα signature πιάτα που μπορούν να σε μυήσουν επαρκώς σε αυτήν τη γευστική εμπειρία, για να συνεχίσεις με Stir Fry Duck και Duck Wrap, καθώς και με μια σειρά από ασιατικές συνταγές με κοτόπουλο, γαρίδες και λαχανικά.

Εδώ και 10 μήνες το Peking Duck αφήνει το δικό του στίγμα στο γρήγορο φαγητό, αποδεικνύοντας ότι το «αυτοκρατορικό γεύμα» μπορεί να είναι καθημερινή λύση για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό που χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα.

Peking Duck, Πανόρμου 105, Αθήνα, 210 6921344

www. pekingduck.gr, Facebook, Instagram

Shisan

Το sushi έγινε street food και η γεύση απέκτησε ποιότητα.

Όταν μια ιδέα βασίζεται στο να προσφέρεις αυτό που θα ήθελες να σου προσφέρουν, τότε αυτή δεν μπορεί παρά να είναι επιτυχημένη, γιατί ο εμπνευστής υπήρξε πρώτα πελάτης.

Κάπως έτσι δημιούργησε το Shisan ο Αντώνης Τζίτζιφας, ο οποίος γνώρισε το sushi στα ταξίδια του, το αγάπησε και το μετέφερε σε μια πολύ επιτυχημένη street εκδοχή σε τρία σημεία της Αθήνας.

Τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ασιατικής κουζίνας ετοιμάζονται καθημερινά με τα καλύτερα υλικά, χωρίς καμία υποχώρηση στην ποιότητα, που καθορίζει και τη γεύση σε κάθε συνταγή.

Τα ψάρια που καταφθάνουν ολόφρεσκα, τα λαχανικά που ανανεώνονται συνεχώς και φυσικά η αυθεντική ιαπωνική κουλτούρα συναντιούνται σε έναν χώρο όπου επικρατεί η ποιότητα, η φιλική εξυπηρέτηση και η ιδιαίτερη γεύση.

Το Shisan έχει να σου προτείνει πολλά και διαφορετικά rolls, tartar, sashimi, nigiri και ό,τι μπορεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης. Οι γαρίδες τεμπούρα, το Volcano Rolls και όλη η σειρά Shisan είναι από τις επιλογές που πρέπει να δοκιμάσεις.

Κι επειδή πάντα θα αναρωτιέσαι μήπως το διπλανό είναι καλύτερο, το Shisan σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις σχεδόν όλο το μενού, γεμίζοντας το πιάτο όσες φορές θέλεις από έναν μπουφέ που λειτουργεί από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα και κοστίζει μόνο 18 ευρώ.

Εξάλλου, διάσημες είναι και οι happy hours, κατά τη διάρκεια των οποίων καθημερινά μπορείς να γευτείς διαφορετικά μενού που ξεκινούν από τα 4,90 ευρώ.

Ό,τι πιο υγιεινό, γευστικό αλλά και αυθεντικό σερβίρεται στον χώρο του Shisan sushi bar για να σε μυήσει σε γεύσεις της γιαπωνέζικης κουλτούρας, στην απόλυτη value for money φιλοσοφία.

Το όνομα Shisan σημαίνει 13 (ημερομηνία γέννησης του Αντώνη) και σ' αυτή την περίπτωση είναι μάλλον τυχερός αριθμός!

Shisan, Καλαμιώτου 25, Αθήνα, 210 3231230 / 28ης Οκτωβρίου 44, Αργυρούπολη,

211 4110077 / Μεσογείων 204, Χολαργός, 210 6510011

www.shisan.gr, Facebook, Instagram

Sam Burgers

Το street food ως σύμβολο τρόπου ζωής.

Όταν το street food εμφανίστηκε στην Ελλάδα, στην Αμερική είχε ήδη φανατικούς οπαδούς που γεύονταν το αυθεντικό burger και έκλειναν το μάτι στους cowboys που βρίσκονται πίσω από την ιστορία αυτού του εδέσματος, συμβόλου του γρήγορου φαγητού που θα άλλαζε τη γευστική συνήθεια σε όλο τον κόσμο.

Ο Σταμάτης Μαρινέλης, αλλιώς Sam, έφερε στην Ελλάδα αυτή την κουλτούρα στην πιο αυθεντική της μορφή, δημιουργώντας μαζί με τους Γιάννη Τριανταφυλλίδη και Χάρη Αμελτώνη συνταγές εμπνευσμένες από την Αμερική του Νότου και το Mέμφις, για να αποδείξει ότι το γρήγορο φαγητό μπορεί να είναι ποιοτικό και ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις συνταγές που αλλάζουν τη street γευστική σου αναζήτηση.

Το Sam Burgers δημιουργεί καθημερινά συνταγές με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, διατηρώντας το μυστικό του ιδιαίτερου κοψίματος και χρησιμοποιώντας διαλεχτές πρώτες ύλες που καταφθάνουν φρέσκες για την παρασκευή κάθε πιάτου.

Τα ψωμάκια έχουν κι αυτά το δικό τους μυστικό γεύσης και ψήνονται ειδικά για το Sam Burgers, ώστε να περιλάβουν στην αφράτη υφή τους τα ζουμερά μπιφτέκια, τις ιδιαίτερες πίκλες και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που δεν μοιάζουν με ό,τι έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα.

Σε ένα περιβάλλον που θυμίζει αμερικανικό στέκι όπου τα σκεύη και τα μαχαιροπίρουνα είναι βιοδιασπώμενα θα λατρέψεις το burger σε κάθε του εκδοχή, με πρώτο το New York blue cheese με σος ροκφόρ, αλλά και το Black Ηole Βurger με μπιφτέκι 180 γρ. και αυγό στο κέντρο.

Αξίζει να δοκιμάσεις το κλασικό Cheeseburger για να καταλάβεις ποια είναι η αυθεντική του γεύση αλλά και να συνοδεύσεις το γεύμα σου με κάποιο από τα ιδιαίτερα αναψυκτικά που θα βρεις μόνο εδώ, όπως η Peach ή η Mango Cola. Το Sam Burgers κάνει το street food original επιλογή, βάζοντας δίπλα στη λέξη «γρήγορο» τη λέξη «γευστικό»

Sam Burgers, Βουλής 5, Αθήνα, 210 3247040, Facebook

Γυροπιτούλης

Το ελληνικό street food στην πιο εξελιγμένη εκδοχή του.

Μπορεί η γεύση να είναι υποκειμενική υπόθεση και καθένας να έχει τις δικές του προτιμήσεις στο φαγητό, αλλά ορισμένα πιάτα δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρίσκονται στο top 5 των επιλογών σου.

Το κλασικό πιτόγυρο, το σουβλάκι και γενικά το ψητό κρέας είναι το κλασικό ελληνικό street food, μέρος της παράδοσης του τόπου μας. Αλλά ο Γυροπιτούλης είναι εκείνο το ψητοπωλείο που παίρνει αυτή την παράδοση και την απογειώνει μέσα από δημιουργικά πιάτα τόσο σε γεύση όσο και σε παρουσίαση, για να αποδείξει ότι το κλασικό δεν χρειάζεται να είναι και συνηθισμένο.

Μέσα σε ένα μοντέρνο περιβάλλον βιομηχανικής αισθητικής όλες οι γεύσεις προσφέρουν κάτι περισσότερο από αυτό που έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα, φέρνοντας στον Γυροπιτούλη αρκετές διακρίσεις ως creative grill αλλά και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πιάτα.

Αν είσαι fan του κεμπάπ, εδώ θα το λατρέψεις, ενώ ο γύρος είναι από τους καλύτερους που μπορείς να γευτείς και σε κερδίζει από την όψη του μέσα από μια αυτοκρατορική παρουσίαση.

Η χοιρινή τόμαχοκ, που ζυγίζει 700 γραμμάρια, αποτελεί ένα πιάτο που πρέπει να δοκιμάσεις (αρκεί να έχεις αρκετό χώρο), ενώ η σκεπαστή, που αποτελείται από δύο πίτες με τυρί λιωμένο, κρέας της αρεσκείας σου, πατάτες, σος και ντομάτα, και ζυγίζει συνολικά 1.800 γραμμάρια, είναι από εκείνες τις επιλογές για τις οποίες καταφθάνουν στον Γυροπιτούλη φανατικοί απ' όλη την Αθήνα.

Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες και η φιλοσοφία της σύγχρονης παράδοσης είναι εκείνα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εικόνα του δημιουργικού ψητοπωλείου, όπου τα κλασικά πιάτα επανασυστήνονται, αποδεικνύοντας ότι η εξέλιξη θέλει απλώς μεράκι και φαντασία.

Γυροπιτούλης, Τηλεφάνους 13, Κολωνός, 210 5150329

www.gyropitoulis.gr, Facebook, Instagram

Crust

Πίτσα, ποτό, χορός, ένας συνδυασμός που αλλάζει το στερεότυπο του street food.

Όταν μιλάμε για κάτι διαφορετικό, η συζήτηση είναι υποκειμενική. Υπάρχουν, όμως, κάποιες φορές που το διαφορετικό είναι μια αντικειμενική διαπίστωση και βρίσκεται στην οδό Πρωτογένους. Το Crust είναι ένα concept street food όπου το φαγητό και το clubbing βρίσκονται σε συνεχή εναλλαγή.

Αν σου ακούγεται περίεργο, τότε θα πρέπει να ξεκινήσεις δοκιμάζοντας κάποια από τις πίτσες που προσφέρονται σε μέγεθος New York style και σε συνταγές που προκύπτουν από συνεχείς δοκιμές.

Παραδοσιακός ξυλόφουρνος, ολόφρεκα υλικά και μια σειρά από επιλογές που ακολουθούν τη φιλοσοφία value for money σε ένα μενού που ανανεώνεται κάθε τόσο, παρουσιάζοντας μια νέα γευστική ανακάλυψη.

Η Foghorn με κρέμα παρμεζάνας από γάλα καρύδας, φρέσκια μοτσαρέλα και ψητό κοτόπουλο θα σε ενθουσιάσει με τον συνδυασμό των υλικών, ενώ η Smoker με το καπνιστό χοιρομέρι, Mετσοβόνε και σύγκλινο Μάνης δίνει στην πίτσα μια άλλη ταυτότητα.

Στο Crust, το street food αποτελεί την υπέργεια πλευρά του, γιατί στο υπόγειο λειτουργεί με την επιμέλεια του curator Χρήστου Αγγελόπουλου ένα mini club που θυμίζει underground Βερολίνο με ηλεκτρονικές και experimental μουσικές από γνωστούς DJs, live από ανερχόμενες ή και φτασμένες μπάντες της rock, metal και punk σκηνής αλλά και secret gigs που πρέπει να ανακαλύψεις ή πάρτι με guests από το εξωτερικό, όπως οι Black Lotus και Timothy Fairplay, που φιλοξενήθηκαν πριν από λίγο καιρό, αλλά και η Doud, η οποία θα ανέβει στα decks του Crust στις 18 Μαΐου.

Κάθε Δευτέρα μπορείς να απολαύσεις live jazz, ενώ κάθε Τρίτη το club του Crust φιλοξενεί stand-up comedians που σε μεταφέρουν στη νύχτα του Μανχάταν. Όσο για το αν θα δοκιμάσεις την αγαπημένη σου πίτσα πριν ή μετά το ποτό, αυτό είναι στο χέρι σου (κυριολεκτικά...).

Crust, Πρωτογένους 13, Ψυρρή, 210 3257179

www.crust.gr, Facebook, Instagram

Choux Choux

Γλυκές γεύσεις που σε κάνουν να τα βλέπεις διπλά

Όταν ο Ιταλός ζαχαροπλάστης με το όνομα Ποπελίνι δημιουργήσε την pâte à choux, αυτήν τη γλυκιά ζύμη που αργότερα θα δεχόταν διάφορες γλυκές και αλμυρές κρέμες, δεν μπορούσε να φανταστεί τι πρόσφερε στην παγκόσμια ζαχαροπλαστική αλλά και στη ζωή εκείνων που λατρεύουν τα γλυκά.

Το Choux Choux, που μετρά μόλις μερικές μέρες ζωής, ήρθε να γράψει τη δική του συνέχεια στην ιστορία, προσφέροντας μια σειρά από χειροποίητα choux σε μέγεθος ατομικό (γιατί, έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορούσες να αρκεστείς σε κάτι λιγότερο) με κρέμες ιδιαίτερες και διαφορετικές, απογειώνοντας το κλασικό γλυκό σε μια απόλαυση που σε σημαδεύει.

Ο pastry chef Θανάσης Σταματούδης βρίσκεται πίσω από μια σειρά συνταγών για κάθε γούστο που φιγουράρουν στη βιτρίνα του Choux Choux, παραγκωνίζοντας κάθε δισταγμό.

Κρεμέ παρασκευές με έμπνευση το bannoffe, το τιραμισού, τη μηλόπιτα, την Black Forest, αλλά και συνδυασμοί όπως passion fruit, μάνγκο και σοκολάτα γάλακτος ή φιστίκι Αιγίνης με raspberry κρύβονται στην αφράτη ζύμη και σε βάζουν στο δίλημμα της επιλογής.

Φυσικά, από το Choux Choux δεν θα μπορούσε να λείπει το χειροποίητο προφιτερόλ, ενώ στα must try είναι η σειρά των ice sandwiches, στα οποία η ζύμη γεμίζεται με 100% χειροποίητο φυσικό παγωτό σε διάφορες γεύσεις.

Το Οriental με καϊμάκι, γλυκό κεράσι και φιστίκι Αιγίνης, το Snoopy με αλατισμένη καραμέλα, κομμάτια καραμέλας και φιστίκι και το Arabica με παγωτό καφέ και γκανάς καφέ σε κάνουν να κλείσεις τα μάτια με την πρώτη μπουκιά και να γευτείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτόν τον ξεχωριστό συνδυασμό.

Ο αρωματικός καφές αλλά και τα πιάτα brunch βασισμένα στο χειροποίητο μπριός ολοκληρώνουν την εμπειρία Choux Choux που ήρθε για να δώσει στους λάτρεις των γλυκών τη δικαίωση που περίμεναν!

Choux Choux, Αθηναΐδος 11, 210 3315381

Instagram



WOW

Όταν μας δοκιμάσεις, θα πεις «wow»!

Έναν παραμυθένιο κόσμο σε μικρογραφία θα βρείτε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι. Εκεί, σε έναν πεζόδρομο με καταπράσινα δέντρα, δημιουργήθηκε το WOW, ένας παράδεισος για όσους αγαπούν τις βάφλες και τα παγωτά!

Δοκιμάστε φρεσκοψημένα βαφλάκια με όλα τα είδη σοκολάτας, καραμέλα γάλακτος και τριμμένο μπισκότο. Προσθέστε μπάλες παγωτού της επιλογής σας, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, Snickers, Kinder Bueno, Smarties και ό,τι άλλο έχετε διάθεση!

Επίσης, δοκιμάστε το Roll Ice, το αγαπημένο παγωτό που θα ετοιμαστεί μπροστά στα μάτια σας με φρέσκο γάλα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε!

Ζητήστε οπωσδήποτε το Black Me με πολλή σοκολάτα, βρώσιμο ενεργό άνθρακα και μπισκότο Οreo, το Whein Protein με πρωτεΐνη, γεύση βανίλιας και σοκολάτας και το Choco Loco με τρία είδη πραλίνας και μπισκότο. Φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι ένα είναι το σύνθημα: WOW!

WOW, Kαλαμιώτου 16, πλ. Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, 6987 454777

La Pizzetta

Ιταλική κουλτούρα με γεύση street food

Στο La Pizzetta μπορείς να απολαύσεις αυθεντική ιταλική κουλτούρα. Πίτσα με ολόφρεσκο λεπτό ζυμαράκι ή με αφράτη focaccia σε δεκάδες συνταγές, αλλά και σε τετράγωνη εκδοχή που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις σε κάθε λωρίδα άλλα υλικά για να έχεις σε μια συσκευασία ό,τι επιθυμεί όλη η παρέα.

Εξαιρετική και η επιλογή Verde Fresca με λαχανικά, που καλύπτει ακόμα και τις vegan απαιτήσεις με τον πιο νόστιμο τρόπο.

Εξάλλου, στο La Pizzetta θα βρεις νηστίσιμα πιάτα, όπως πίτσα με ψητά λαχανικά ή πένες φούρνου, καθώς και πολλές προτάσεις ζυμωτών συνταγών. Όποια κι αν είναι η γεύση σου, στο La Pizzetta θα βρεις αυτό που θα κάνει το street food απόλαυση!

La Pizzetta, Αιόλου 56, Αθήνα, 211 1823444 / Πλ. Ελευθερίας 2, Κορυδαλλός, 217 7090000,

www.lapizzetta.gr, Facebook, Instagram