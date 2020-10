«Όχι παντρεμένοι· αλλά θα το θέλαμε»: Ερωτευμένοι άντρες από άλλες εποχές

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα A Photographic History of Men in Love απεικονίζει ιστορίες αγάπης μεταξύ ανδρών σε εκατοντάδες τρυφερές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των 100 ετών μεταξύ του 1850 και του 1950. Την οπτική αφήγηση αυτής της εκπληκτικής ευαισθησίας φέρνει στο φως μια έως τώρα μη δημοσιευμένη συλλογή εκατοντάδων στιγμιότυπων, πορτρέτων και ομαδικών φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια.



Ορισμένα είναι επίσημα πορτρέτα τραβηγμένα σε στούντιο ενώ άλλα έγιναν σε κάποια παραλία, σε κάποιο προάστιο, στην ύπαιθρο ή σε ένα σπίτι. Το εύρος των ατόμων που εμφανίζονται είναι μεγάλο, καλύπτοντας άντρες εργατικής τάξης του 19ου αιώνα, μοντέρνα ντυμένους επιχειρηματίες, φοιτητές πανεπιστημίου και στρατιώτες και ναυτικούς όλων των ηλικιών – φτάνοντας μέχρι την εποχή του εμφυλίου πολέμου και του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, και στη δεκαετία του 1950.

Οι συγγραφείς Hugh Nini και Neal Treadwell πέρασαν πάνω από 20 χρόνια συγκεντρώνοντας σχολαστικά παλιές φωτογραφίες που μαρτυρούν ερωτικές σχέσεις μεταξύ ανδρών. Η συλλογή φωτογραφιών σαν αυτές δεν είναι απλή. Οι κοινωνικοί κανόνες σχετικά με την έκφραση αγάπης μεταξύ δύο ανδρών έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Πριν από εκατό χρόνια, μια στοργική αγκαλιά μεταξύ ανδρών φίλων δεν ήταν ασυνήθιστη. Οι φωτογραφίες φιλίας όπως αυτές παρουσιάζονται συχνά από πωλητές ως «σχέση».

Οι εικόνες βρέθηκαν σε παζάρια, σε κουτιά παπουτσιών, πωλήσεις ακινήτων, οικογενειακά αρχεία, παλιές βαλίτσες και σε διαδικτυακούς πλειστηριασμούς. Η συλλογή τους περιλαμβάνει τώρα φωτογραφίες από όλο τον κόσμο: Αυστραλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Λετονία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ.

Το 1945, αυτοί οι δύο στρατιώτες είχαν βρεθεί στις Αυστριακές Άλπεις και ένας φίλος τους τους φωτογράφησε καθώς ήταν αγκαλιασμένοι πάνω στο χιόνι. Ο ένας στρατιώτης κράτησε αυτά τα στιγμιότυπα κρυμμένα σε ένα κουτί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν τα έδωσε σε έναν συγγενή του, μαζί με το δαχτυλίδι που φορούσε στη φωτογραφία των Άλπεων, με το αίτημα: «Παρακαλώ κρατήστε τα ασφαλή για μένα». Σύμφωνα με τον συγγενή, ο στρατιώτης, πλησιάζοντας στο τέλος της ζωής του, ήθελε να διατηρήσει το ένα πράγμα που σήμαινε περισσότερα για αυτόν παρά οτιδήποτε άλλο. Πέθανε δύο χρόνια αργότερα. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε δύο καλοντυμένους νεαρούς άνδρες να μοιράζονται μια ομπρέλα. Ο ένας βάζει μια βέρα στον άλλον. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

Πίσω από αυτή τη φωτογραφία υπήρχε η σημείωση: «Είναι ωραίο το παγωτό μια καυτή μέρα, ο Smith & ο Wade είναι ακόμα ερωτευμένοι;». Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

Rubenstein and Whiskers, AHK. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

Cowboy Dance ‘Stag’, Οκτώβριος 1910, ΗΠΑ. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

Κροατία, 1953. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

Οι περισσότερες από αυτές τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν όταν οι σχέσεις μεταξύ αντρών ήταν παράνομες. Πριν από περίπου 120 χρόνια, αυτό το ζευγάρι πόζαρε για αυτήν τη φωτογραφία σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο από αυτόν που ζούμε σήμερα. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

In the mirror, περ. 1900. Αυτό το ζευγάρι τοποθέτησε τη φωτογραφική μηχανή πάνω σε μια συρταριέρα μπροστά από έναν καθρέφτη και φωτογράφισαν την αντανάκλασή τους. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί η πρώτη selfie ενός ερωτευμένου ομόφυλου ζευγαριού. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

McInturff, Steve Book, Delaware O., περ. 1900, ΗΠΑ

Davis & J.C., 1951. Courtesy of the Nini-Treadwell Collection © “Loving" by 5 Continents Editions

