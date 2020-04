Ποιος είπε ότι το να είσαι άνδρας είναι μόνο ένα πράγμα;

Η έκθεση Masculinities: Liberation through Photography, που που υπό κανονικάς συνθήκας θα εξετίθετο στο Barbican του Λονδίνου, αποτελεί μια σύνθεση έργων 50 διεθνών καλλιτεχνών, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να αποδομήσουν την κωδικοποίηση, την παρουσίαση και την κοινωνική κατασκευή του ανδρισμού.

Σε αυτή την ταινία, ο creative director και κινηματογραφιστής, Bunny Kinney «δανείζεται» τη θεματική της παραπάνω έκθεσης για να δημιουργήσει ένα παιχνιδιάρικο φιλμ σε παστέλ τόνους, θέλοντας να εξερευνήσει τους ρόλους του φύλου, την πατριαρχία και την ηγεμονική αρρενωπότητα.

«Το κόνσεπτ ήταν απλό: να δημιουργήσω ένα ζωντανό ντοκουμέντο για το σημαίνει ο ανδρισμός σήμερα, ενσωματώνοντας σε αυτό μια μεγάλη ποικιλία ατόμων», αναφέρει ο Kinney, ο οποίος πήρε συνέντευξη από 16 ανθρώπους, των οποίων οι ταυτότητες εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα της έννοια του ανδρισμού. «Κάθε άτομο έχει μια διαφορετική σχέση με τη δική του αίσθηση περί τι είναι ο ανδρισμός και τι σημαίνει γι'αυτόν».

Catherine Opie, Bo from “Being and Having”, 1991 Collection of Gregory R. Miller and Michael Wiener © Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles; Thomas Dane Gallery, London; and Soloman R. Guggenheim Museum, New York

Rotimi Fani-Kayode, Untitled, 1985 © Rotimi FaniKayode, Courtesy of Autograph, London

Thomas Dworzak Taliban portrait. Kandahar, Afghanistan. 2002 © Collection T. Dworzak/Magnum Photos

Sam Contis, Untitled (Neck), 2015 © Sam Contis

Sunil Gupta, Untitled 22 from the series Christopher Street, 1976 Courtesy the artist and Hales Gallery. © Sunil Gupta. All Rights Reserved, DACS 2019

Karlheinz Weinberger Horseshoe Buckle, 1962 © Karlheinz Weinberger. Courtesy Esther Woerdehoff

Hal Fischer, Street Fashion: Jock from the series Gay Semiotics, 1977/2016 Courtesy of the artist and Project Native Informant London

Adi Nes, Untitled, from the series Soldiers, 1999 Courtesy Adi Nes & Praz-Delavallade Paris, Los Angeles

Peter Hujar, David Brintzenhofe Applying Makeup (II), 1982 © 1987 The Peter Hujar Archive LLC; Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York and Fraenkel Gallery, San Francisco

