20 φώκιες πάνω σε ένα παγόβουνο της Ανταρκτικής: Οι βραβευμένες εικόνες άγριας φύσης 2020

O Γάλλος φωτογράφος Florian Ledoux τράβηξε τη φωτογραφία που κέρδισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού με τίτλο Above the Crabeater Seals, στην Ανταρκτική.

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα να δείχνουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περιοχές της Αρκτικής και της Ανταρκτικής» δήλωσε.

«Επίσης είναι σημαντικό όποιος εμπνέεται από τη φωτογραφία με drone να καταλαβαίνει την αξία της άγριας ζωής και να την προσεγγίζει με σεβασμό. Να φροντίζετε το drone σας να μην τρομάζει τα ζώα ούτε να τα ενοχλεί και να ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς».

Ο Florian Ledoux κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση του διαγωνισμού Nature TTL Photographer of the Year 2020 μεταξύ 7,000 υποψηφίων από 117 διαφορετικές χώρες.

Δείτε παρακάτω τους νικητές και επιλαχόντες με περιγραφές από τους ίδιους τους φωτογράφους:

Βραβείο κοινού: I'm not going easy, Robert Ferguson, Σιγκαπούρη. Αυτή η μάχη κράτησε για πάνω από 20 λεπτά και κανένας από τους δύο δεν έδειχνε να εγκαταλείπει.

Κατηγορία Άγριας Ζωής, έπαινος: Sleeping the fall off, Terje Kolaas, Νορβηγία. Ένα περιστέρι σε έναν κήπο στη Νορβηγία κάνει ένα διάλειμμα από το φαγητό κατά τη διάρκεια μια δυνατής χιονοθύελλας. Ένα φως του δρόμου στο πίσω μέρος δημιουργεί ένα φωτοστέφανο γύρω από το πουλί.

Κατηγορία Τοπίου, έπαινος: Valley of the Scheldt, Bart Heirweg, Βέλγιο. Στις αρχές του φθινοπώρου η κοιλάδα του Scheldt είναι συχνά καλυμμένη από παχιά ομίχλη τα πρωινά που δεν έχει αέρα. Όταν αρχίζει να βγαίνει ο ήλιος η ομίχλη σταδιακά εξαφανίζεται αποκαλύπτοντας το τοπίο.

Nothing here but this tree, Caitlin Henderson, Αυστραλία: Η Pandercetes gracilis είναι ένα απίθανο είδος αράχνης που ζει στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας. Έχει την ικανότητα να καμουφλάρεται άψογα και είναι σχεδόν αδύνατο να την εντοπίσεις στο φως της ημέρας.