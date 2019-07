30 χρόνια Rave!: Σκηνές από την πορεία μιας κουλτούρας που τα σπάει ακόμα

Η έκθεση με τίτλο "Sweet Harmony: Rave Today" που εγκαινιάστηκε στις 12 Ιουλίου και θα διαρκέσει ως τις 14 Σεπτεμβρίου στην Saatchi Gallery του Λονδίνου, περιλαμβάνει φωτογραφίες αλλά και πάσης φύσεως οπτικοακουστικό υλικό καθώς και μαρτυρίες όσων συμμετείχαν ενεργά τόσο στην αρχική όσο και στις μετέπειτα περιόδους της rave κουλτούρας και αισθητικής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου της έκθεσης πρόκειται για μια επαναστατική ρετροσπεκτίβα ενός φαινομένου που παραμένει ακμαίο, μέσα από τον φωτογραφικό φακό όσων το έζησαν από πρώτο χέρι.

Bus And Rig (1999) Φωτογραφία: Vinca Petersen

Girl with Fan, Twice as Nice, Ayia Napa (2000) Φωτογραφία: Ewen Spencer