Η Ινδία μέσα από σπάνιες φωτογραφίες τα χρόνια της βρετανικής κατοχής

Η ξεχωριστή έκθεση με τίτλο "Under Indian Skies" που φιλοξενεί από τον περασμένο Νοέμβριο το μουσείο The David Collection στην Κοπεγχάγη μας ταξιδεύει σε μια άγνωστη πλευρά της Ινδίας του 19ου αιώνα, κυρίως –αλλά όχι αποκλειστικά– μέσα από τα μάτια Ευρωπαίων φωτογράφων.

Η φωτογραφία είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Ινδία στις αρχές της δεκαετίας του 1850, την περίοδο την βρετανικής κυριαρχίας.

Με την υπέροχη αρχιτεκτονική, τα εξωτικά τοπία και την ποικιλία λαών και πολιτισμών, η Ινδία πρόσφερε φανταστικά μοτίβα: υπέροχα ισλαμικά παλάτια, τζαμιά και μωσαϊκά μνημεία. Πρίγκιπες, μαχαραγιάδες, υπουργοί και πολεμιστές σε όλη τους τη δόξα.

Αποτυπώνεται όμως και μια αφθονία στην καθημερινή ζωή των κοινών ανθρώπων, όπου συναντούσες από οικοδόμους μέχρι γητευτές φιδιών και ελέφαντες να κολυμπούν στον Γάγγη.

Στην έκθεση μπορεί επίσης κανείς να δει ντοκουμέντα κατεστραμμένων παλατιών και νεκρών πολεμιστών που υπήρξαν αντίθετοι προς την εξέγερση κατά της βρετανικής κυριαρχίας το 1857-1858.

Η εξέγερση ξέσπασε αφού μουσουλμάνοι και ινδουιστές στρατιώτες αναγκάστηκαν από τους Βρετανούς να χρησιμοποιήσουν φυσίγγια που υποτίθεται ότι είχαν αλειφθεί με λίπος από γουρούνια και αγελάδες.

Αυτές είναι μερικές από τις πρώτες πολεμικές φωτογραφίες της ιστορίας, οι οποίες στην Ευρώπη χρησίμευαν για την εικονογράφηση εφημερίδων.

Οι φωτογραφίες έβγαιναν συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο βαρύς εξοπλισμός έπρεπε να μεταφερθεί σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω δύσβατων δρόμων και τα χημικά στέγνωναν χάρη στην τροπική ζέστη.

Η έκθεση μαρτυρεί τις ανταλλαγές και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ερασιτεχνών και των επαγγελματιών φωτογράφων των οποίων τα στούντιο εμφανίστηκαν σε αναρίθμητες τοποθεσίες στην Ινδία μέχρι το 1900.

Οι φωτογραφίες δείχνουν επίσης πως υπήρχε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ τεκμηρίωσης και δημιουργικής τέχνης. Τα πάνω από 80 έργα στην έκθεση είναι δανεισμένα από την ίδια ιδιωτική συλλογή.

Ο κατάλογος της έκθεσης γράφτηκε από τον Βρετανό ιστορικό φωτογραφίας John Falconer, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν υπεύθυνος για τις συλλογές φωτογραφιών στα ινδικά και ανατολικά τμήματα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης.

Είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο σε αυτό τον τομέα και ο κατάλογός του παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της Ινδίας του 19ου αιώνα, όπως την είδαν οι φωτογράφοι της εποχής.

Felice Beato (Ιταλός - Άγγλος, 1832-1909), Το παλάτι Chattar Manzil και η βάρκα King of Oudh σε σχήμα ψαριού, 1858. © The David Collection

Άγνωστος φωτογράφος, Appah Sahib Augriah, Mahratta, Sirdar and relative of Scindia c. 1859 © The David Collection