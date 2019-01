Η ανείπωτη βία του πολέμου στη Συρία

Αυτές οι σπουδαίες αν και πολύ δυσάρεστες φωτογραφίες του Ελβετού φωτογράφου Matthias Bruggmann εξετάζουν με κριτικό πνεύμα τις θηριωδίες του πολέμου στη Συρία.

Οι φωτογραφίες του Bruggmann απεικονίζουν την καθημερινότητα σε αυτό που ο φωτογράφος Shahidul Alam από το Μπαγκλαντές αναφέρει τόσο εύστοχα ως "πλειοψηφικός κόσμος" δηλαδή παρακολουθούν θέματα κρίσιμης σημασίας στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία και όχι την Ευρώπη ή Αμερική.

Οι εικόνες αυτές φωτίζουν τη σύγκρουση που συμβαίνει στη Συρία και τη γειτονική γεωγραφική περιοχή προσφέροντας μια προοπτική στους ξένους ακριβώς όπως έκανε και ο φωτογράφος Robert Frank όταν απέδιδε εικόνες της αμερικανικής κοινωνίας καθώς ταξίδευε στις ΗΠΑ- θυμίζουμε ότι εκείνες οι φωτογραφίες οδήγησαν στην παραγωγή του διάσημου βιβλίου του The Americans.

Rabiah, Reef Hama, April 23, 2012 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne and Galerie Polaris, Paris

Hadar, Reef Quneitra, August 7, 2015 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne and Galerie Polaris, Paris

Desert, 20 September 2016 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne and Galerie Polaris, Paris

Shirqat, Iraq, 22 September 2016 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne and Galerie Polaris, Paris

Όμως εδώ φαίνεται να διακυβεύεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ, η ζωή φαίνεται να κρέμεται από μια κλωστή. Το μικρό κορίτσι με τα ξανθά μαλλιά ισορροπεί στους ώμους του πατέρα της, ένας άνδρας πυροβολεί με το αυτόματο όπλο του κρατώντας το πάνω από το κεφάλι του ενώ οι σύντροφοί του κρύβονται πίσω από τα βράχια, ένας άλλος νεαρός άνδρας με εμφανείς μώλωπες κάθεται στα γόνατα, με δεμένα τα μάτια και χειροπέδες στα χέρια περιμένοντας κάποια άγνωστη μοίρα.



Υπάρχει και μια εικόνα που είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Είναι τραβηγμένη στο δρόμο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, στο Ιράκ, και δείχνει μια ομάδα ανδρών- μοιάζουν πολύ με άνδρες που μπορεί να δει κανείς σε πίνακες ζωγραφικής της μπαρόκ περιόδου.

On the road, Iraq, September 24 2016 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne and Galerie Polaris, Paris