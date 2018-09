14 καταπληκτικές φωτογραφίες άγριας φύσης στο Wildlife Photographer Of The Year 2018

Στον Ινδικό ωκεανό, βορειοανατολικά του D'Arros στις Σευχέλλες, ένας μοναχικός, ποδοκέφαλος κυνηγάει ένα ψάρι που αναπηδά στην επιφάνεια του νερού προσπαθώντας να ξεφύγει από την υποβρύχια απειλή ενός τόνου. Τελικά η ιστορία έχει θετική έκβαση για το μικρό ψάρι.

Η παραπάνω φωτογραφία μαζί με μερικές άλλες όπως αυτή ενός μεγαλοπρεπέστατου λιονταριού, ενός ψαριού που αναζητά την αγάπη και μια παρέας από σουρικάτες που αντιμετωπίζουν μια κόμπρα συγκαταλέγονται στIW απίθανες φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί ως οι επικρατέστερες στον εμβληματικό διαγωνισμό του Wildlife Photographer of the Year 2018.

"Μέσω της ικανότητάς τους να εμπνέουν την περιέργεια, τη συμπάθεια, τον θαυμασμό αλλά και το δέος για το φυσικό μεγαλείο, οι 100 εικόνες ανάγουν τη φωτογραφία της άγριας φύσης σε μορφή τέχνης", συνεχίζει ο εκπρόσωπος του μουσείου. "Μας προκαλούν επίσης να επανεξετάσουμε τόσο τη θέση μας στον φυσικό κόσμο όσο και την ευθύνη μας να την προστατεύσουμε"



"Στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year παρουσιάζονται οι καλύτερες -φωτογραφικά και δημοσιογραφικά- στιγμές της άγρια φύσης" λέει από το London's Natural History Museum, ο υπεύθυνος του διαγωνισμού και της έκθεσης που θα εγκαινιαστεί στις 19 Οκτώβρη και θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2019.





Οι τελικοί νικητές που θα διακριθούν από τις 100 επικρατέστερες φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τις 45.000 περίπου συμμετοχές επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων από 95 διαφορετικές χώρες, θα ανακοινωθούν στις 16 Οκτώβρίου.

Παρουσιάζουμε μια μικρή επιλογή από τις πολύ εντυπωσιακές εικόνες.

"Looking for Love" του Tony Wu, USA.Φιναλίστ στη κατηγορία "Animal Portraits". Φωτο: Tony Wu/2018 Wildlife Photographer of the Year

"Ahead in the Game" του Nicholas Dyer, Ηνωμένο Βασίλειο. Διαγωνίζεται στην κατηγορία "Behaviour: Mammals". Φωτο: Nicholas Dyer/2018 Wildlife Photographer of the Year

Trailblazer του Christian Wappl, Αυστρία. Φιναλίστ στην κατηγορία: Behaviour: Invertebrates. Φωτο: Christian Wappl/2018 Wildlife Photographer of the Year

"Simple Beauty" του Theo Bosboom, Ολλανδία. Διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία "Creative Visions" Φωτο: Theo Bosboom/2018 Wildlife Photographer of the Year

"Eye to Eye" της Emanuele Biggi, Ιταλία. Διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία "Animals in their environment". Φωτο: Emanuele Biggi/2018 Wildlife Photographer of the Year

Η φωτογραφία "The meerkat Mob" του Tertius A Gous από τη Νότιο Αφρική διακρίθηκε στην κατηγορία "Behaviour: Mammals". Φωτο: Tertius A Gous/2018 Wildlife Photographer of the Year

"Cool Cat" του Isak Pretorius, Νότια Αφρική. Διακρίθηκε στην κατηγορία "Animal Portraits". Φωτο: Isak Pretorius/2018 Wildlife Photographer of the Year

"Witness" της Emily Garthwaite, Ηνωμένο Βασίλειο. Διαγωνίζεται στην κατηγορία "Wildlife Photojournalist Award". Φωτο:Emily Garthwaite/2018 Wildlife Photographer of the Year

Tigerland του Emmanuel Rondeau, Γαλλία. Φιναλιστ στη κατηγορία "Animals in their environment". Φωτο: Emmanuel Rondeau/2018 Wildlife Photographer of the Year.

"Flight" της Sue Forbes, Ηνωμένο Βασίλειο. Διακρίθηκε στην κατηγορία 'Behaviour: Birds'. Φωτο: Sue Forbes/2018 Wildlife Photographer of the Year

"Forest on a Tree" του Antonio Fernandez, Ισπανία. Διακρίθηκε στην κατηγορία "Plants and Fungi". Φωτο: Antonio Fernandez/2018 Wildlife Photographer of the Year.

Life among litter του Greg Lecoeur, Γαλλία. Φιναλίστ στην κατηγορία Wildlife Photojournalist Award: Single Image. Φωτο: Greg Lecoeur/2018 Wildlife Photographer of the Year

Kitten combat, του Julius Kramer, Γερμανία. Φιναλίστ στην κατηγορία Behaviour: Mammals. Φωτο: Julius Kramer/2018 Wildlife Photographer of the Year