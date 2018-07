Οι 12 φωτογραφίες που βραβεύτηκαν με τα πιο όμορφα σκυλιά της χρονιάς

Ανακοινώθηκαν μόλις οι νικητές του διαγωνισμού «Dog Photographer of the Year. Το Kennel Club ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες τους νικητές του ετήσιου διαγωνισμού Dog Photographer of the Year. Ο διαγωνισμός που διοργανώνεται για 13η συνεχή χρονιά συγκέντρωσε συμμετοχές από όλο τον κόσμο. χώρες μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. Οι κριτές επέλεξαν από τις χιλιάδες φωτογραφίες των αγαπημένων τετράποδων τις καλύτερες στιγμές τους. Εμείς παρουσιάζουμε μια μικρή επιλογή. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Ο Γερμανός Klaus Dyba φωτογράφισε το μόλις τριών μηνών ιταλικό λαγωνικό του και κέρδισε το πρώτο βραβείο «καλύτερης φωτογραφίας κουταβιού» για το 2018. Πηγή φωτογραφίας: Klaus Dyba

Μια ομάδα Αγγλικών Κόκερ Σπάνιελ και Γκόλντεν Ριτρίβερ μετά από μια σκληρή μέρα δουλειάς. Πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Σκύλοι στη δουλειά». Πηγή φωτογραφίας: Tracy Kidd

Σκυλιά παίζουν με ένα φρίσμπι στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Βραβείο τρίτης θέσης στην κατηγορία «Σκυλιά που παίζουν». Πηγή φωτογραφίας: Sarah Beeson

Ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ κολυμπά. Η φωτογραφία επιλέχτηκε από τους κριτές. Πηγή Φωτογραφίας: Leslie Plesser.

Ένα κανίς παίζει με μια μπάλα μέσα στις λάσπες. Πηγή Φωτογραφίας: Darren William Hall

Πρώτο βραβείο «Πορτραίτο Σκύλου» κέρδισε ο Carol Durrant ο οποίος φωτογράφισε τρία Ριτρίβερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πηγή Φωτογραφίας: Carol Durrant

Η Sonya Kolb φωτογράφισε ένα Λαμπραντόρ στις αγκαλιές της οικογένειας που το υιοθέτησε και κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Σκυλιά που έχουν διασωθεί». Πηγή Φωτογραφίας: Sonya Kolb

Ο φωτογράφος Charlie Nunn φωτογράφισε αυτά τα μικρά κουτάβια στις ΗΠΑ και κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην αντίστοιχη κατηγορία. Πηγή Φωτογραφίας: Charlie Nunn

Η φωτογραφία με την Εμμι στην Εστονία, ένα μικρό Γιορκσάιρ Τεριέ, επιλέχτηκε από τους κριτές του διαγωνισμού. Πηγή Φωτογραφίας: Victoria Baranova

Η Rachele Z Cecchini φωτογράφισε το γέρικο σκυλί της να κοιτάει έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου και κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Ηλικιωμένα Σκυλιά». Πηγή Φωτογραφίας: Rachele Z Cecchini