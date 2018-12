Το συγκινητικό ταξίδι των αποδημητικών πουλιών της Γης

Κάθε χειμώνα εκατομμύρια πουλιά της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής πραγματοποιούν με ακρίβεια το ίδιο ακριβώς ταξίδι προς τις θερμότερες περιοχές, κυρίως της Αφρικής.

Σμήνη πουλιών προικισμένα από τη φύση με την τέλεια μορφολογία και φυσιολογία ώστε να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, πετούν σε σμήνη από τις περιοχές αναπαραγωγής τους στον βορρά προς περιοχές με πιο εύκρατο κλίμα όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι ευνοϊκότερες και κυρίως, η εύρεση τροφής ευκολότερη.

Τα πουλιά αυτά ακολουθούν μεταναστευτικούς, εναέριους διαδρόμους με τρόπους που δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί επαρκώς, με μία δεινή, έμφυτη ικανότητα προσανατολισμού που εικάζεται ότι σχετίζεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς την μορφολογία του εδάφους και τη θέση του Ήλιου, το ταξίδι των αποδημητικών πουλιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιβίωσης τους και ένα σημαντικό ευαίσθητο κομμάτι του παγκόσμιου οικοσυστήματος.

Οι φωτογράφοι του National Geograpphic κατέγραψαν με εκπληκτικό τρόπο το ταξίδι αυτό.

Γερανοί, Rowe Sanctuary, Νεμπράσκα. Από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα μέσα Απριλίου, κατά μήκος του ποταμού Platte συγκεντρώνονται μισό εκατομμύριο γερανοί. Φτάνουν από το Μεξικό και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες αποσκελετωμένοι και παχαίνουν για να μεταναστεύσουν στις υποαρκτικές και αρκτικές περιοχές όπου έχουν τις φωλιές τους. Ο Wilkes τράβηξε 1.377 φωτογραφίες σε 36 ώρες. «Είναι ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα που έχω δει ποτέ» λέει ο φωτογράφος. Φωτό: Stephen Wilkes. Courtesy of Audubon's Sanctuary.

Άλμπατρος και πιγκουίνοι, Steeple Jason Νησιά Φόκλαντ. Ενώ τα άλμπατρος κάθονται στις φωλιές τους, ζεσταίνοντας και προστατεύοντας τους νεοσσούς τους, οι πιγκουίνοι επιστρέφουν στον ωκεανό για να πιάσουν τη λεία τους. Τα πουλιά διαχειμάζουν στην Παταγονία και επιστρέφουν στην ίδια αποικία. Για να τα φωτογραφίσει ο Wilkes στάθηκε σε μια βουνοπλαγιά και τράβηξε 926 φωτογραφίες σε 26 ώρες. Φωτο: Stephen Wilkes. Courtesy of the Wildlife Conservation Society.

Σούλες, Bass Rock, Σκωτία. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 150.000 σούλες συγκεντρώνονται στο νησί Firth of Forth, στον κόλπο του Φορθ. Τον χειμώνα τα πτηνά μεταναστεύουν νότια και φτάνουν μέχρι τη Δυτική Αφρική. Για να τραβήξει αυτή την εικόνα ο Wilkes και ένας βοηθός του στάθηκαν ψηλά πάνω από τις φωλιές των πουλιών σε βραχώδες έδαφος για 28 ολόκληρες ώρες και τράβηξαν 1.176 φωτογραφίες. «Είναι σαν να βρίσκεσαι σε κατάσταση διαλογισμού», λέει. «Βρίσκεσαι σε εγρήγορση και βλέπεις τα πάντα». Φωτό: Stephen Wilkes. Courtesy Dalryple Family and thw Scottish Seabird Centre.