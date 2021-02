Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όχι μόνο έχει αποτύχει μέχρι τώρα στην πολιτική διαχείριση της πανδημίας αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της με το χάος και τις παλινωδίες που προκάλεσε μετά την αποκάλυψη των προβλημάτων και στις προμήθειες των εμβολίων από την AstraZeneca.

Το ντόμινο των παλινωδιών προκάλεσε από το πουθενά νέο πρόβλημα με τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς στην απεγνωσμένη της προσπάθεια να διορθώσει το θέμα της ροής των εμβολίων της AZ, έσπευσε να απαγορεύσει τις εξαγωγές, μη αντιλαμβανόμενη ότι η απόφασή της θα δημιουργούσε «σκληρό σύνορο» μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας, για την αποφυγή του οποίου είχαν δώσει κατά τη διαδικασία του Brexit.

Παρά τις συνεχιζόμενες γκάφες και αστοχίες της Κομισιόν, ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος να αναλάβει τις ευθύνες. Την ώρα που η κριτική εντείνεται σε όλες τις χώρες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιλέγει να ενημερώνει επιλεκτικά τα γερμανικά ΜΜΕ, προσπαθώντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη στη χώρα της, όπου το ερώτημα που διατυπώνεται πιεστικά είναι: «Πότε θα πλησιάσει η Ε.Ε. τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στους εμβολιασμούς;».

Το ερώτημα αυτό από μόνο του είναι άλλη μία ένδειξη του μεγέθους της αποτυχίας. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια περιφρονητική κριτική για τους Τραμπ και Τζόνσον σχετικά (και) με την πανδημία, αλλά, απ' ό,τι φάνηκε στην πράξη, οι κυβερνήσεις τους είχαν προνοήσει και είχαν κάνει καλύτερες συμφωνίες με τις φαρμακευτικές από την Κομισιόν. Επίσης, όπως επισημαίνουν πολλοί αναλυτές, «η αποτυχία της Ε.Ε. με τους εμβολιασμούς έχει κι άλλη ανάγνωση. Η επίδοση της Βρετανίας είναι η καλύτερη επιβεβαίωση της επιλογής του Brexit για τους οπαδούς του».

Στη Γερμανία, την πατρίδα της προέδρου της Κομισιόν, ασκείται μάλλον η πιο σκληρή κριτική εναντίον της, παρότι η γερμανική κυβέρνηση αντιλήφθηκε το πρόβλημα νωρίτερα από πολλές χώρες της Ε.Ε., γι' αυτό προσπάθησε να κάνει παράλληλες συμφωνίες, παραβιάζοντας την κοινή απόφαση.

Η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, εκτιμά ότι η Κομισιόν είχε τη δυνατότητα να παραγγείλει πιο γρήγορα και με καλύτερους όρους, κάτι που παραδέχεται και ο υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, ο οποίος πλέον διερευνά τη δυνατότητα προμήθειας εμβολίων ακόμα και από την Κίνα και την Ρωσία.



Κατά τα άλλα, ήδη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι παραγγελθείσες δόσεις που περίμεναν δεν έρχονται, ο σχεδιασμός έχει τιναχτεί στον αέρα και οι εμβολιασμοί αναβάλλονται.

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η κοινή διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια ήταν σωστή, όπως και η χρηματοδότησή τους από την Ε.Ε. Η αστοχία εντοπίζεται στις συμφωνίες για την προμήθειά τους και στα συμβόλαια που υπέγραψαν, όπου δεν κατάφεραν ούτε να εξασφαλίσουν την άμεση παράδοση των ποσοτήτων που ήθελαν ούτε να θέσουν όρους και ρήτρες που θα δέσμευαν τις εταιρείες ώστε να μην μπορούν να κάνουν πίσω χωρίς κόστος.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Spiegel», οι ευθύνες αποδίδονται κυρίως στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στην επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου. Και οι δύο τώρα προσπαθούν να παρουσιάσουν ως επιτυχία το ότι η ΑΖ θα παραδώσει 40 εκατομμύρια δόσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, αντί 31 εκατομμύρια που είχε πει πριν από λίγες μέρες ότι θα παρέδιδε, προκαλώντας όλες αυτές τις αντιδράσεις, ενώ πρόκειται μόλις για το 1/3 των αρχικών δεσμεύσεων.



Τις προηγούμενες μέρες επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν ρήτρες «βέλτιστης προσπάθειας» στη σύμβαση με την εταιρεία, όπως ισχυριζόταν δηλαδή η ΑΖ, οι οποίες δεν ευνοούν νομικές ενέργειες εναντίον της.

