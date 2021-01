ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει δίκιο όταν υποστηρίζει ότι ο κλάδος του χειμερινού τουρισμού κινδυνεύει με μεγάλη οικονομική καταστροφή, αν δεν ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα.



Είναι άγνωστο πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί η μετακίνηση από νομό σε νομό, αλλά φαντάζομαι ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν.



Ωστόσο, οι αντιρρήσεις από τους επιδημιολόγους είναι κρίσιμης σημασίας, και τίποτα δεν δείχνει προς το παρόν ότι το άνοιγμα θα ήταν ακίνδυνο. Στη Γαλλία, όπου ο αντίστοιχος κλάδος είναι πολλαπλάσιας σημασίας, ο γραμματέας Τουρισμού δήλωσε χθες ότι η λειτουργία των τελεφερίκ είναι απίθανο να ανοίξει στα μέσα ή στα τέλη Φεβρουαρίου.



Πρωτίστως, όμως, η κυβέρνηση θα πρέπει να συνυπολογίσει μια μη αμελητέα διάσταση του ανοίγματος των χιονοδρομικών κέντρων. Δεν μπορεί η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων να βλέπει ένα μικρό σχετικά αριθμό ατόμων να μετακινείται από νομό σε νομό και να διασκεδάζει, όταν οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να κλείνονται στα σπίτια τους από τις εννιά.



Θα ήταν άστοχο να αντιπαραθέσει κανείς ότι μια τέτοια κριτική προέρχεται από «κανιβαλισμό», «κοινωνικό φθόνο», και τα συναφή. Όποιος νομίζει ότι με αυτά τα στερεότυπα θα πείσει την ήδη ζορισμένη ελληνική κοινωνία είναι βαθιά νυχτωμένος. Ευτυχώς, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι το έχει καταλάβει.

• • •

ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Από το 2017 που πρωτοεμφανίστηκε, το συνωμοσιολογικό, διαδικτυακό κίνημα του QAnon γιγαντώθηκε γύρω από μια κεντρική ιδέα: ο Ντ. Τραμπ έχει εκπονήσει σχέδιο με το οποίο θα τεθεί οριστικό τέλος στη σατανιστική, παιδοφιλική, κανιβαλιστική καββάλα των διεφθαρμένων ελίτ.



Ούτε τα αποτελέσματα της 4ης Νοεμβρίου πτόησαν τους οπαδούς του, ούτε οι αποφάσεις των δικαστηρίων ότι δεν υπήρξε νοθεία. Όλα θα παίζονταν στις 6 Ιανουαρίου με τον γενικό ξεσηκωμό. Όταν απέτυχε και η εισβολή στο Καπιτώλιο να αλλάξει την επικύρωση των αποτελεσμάτων, έμεινε το ύστατο παρηγορητικό σενάριο. Στις 20 Ιανουαρίου, τη μέρα που όλοι θα είναι συγκεντρωμένοι στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία, ο Τραμπ θα βάλει σε ενέργεια το σχέδιο του, και με τη συμμετοχή του στρατού θα συλληφθούν ο Μπάιντεν, η Χίλαρι Κλίντον, και άλλοι δημοκρατικοί, και θα αναλάβει εκ νέου τα ηνία της χώρας.



Η πραγματικότητα, όμως, είναι αδυσώπητη. Ο Τραμπ αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο, τα στρατεύματα δεν κινούνται, και όλοι προσέρχονται χαμογελαστοί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου.



Τα ρήγματα στους κόλπους του QAnon είχαν ήδη εμφανιστεί πριν από την ορκωμοσία. Σε άρθρο του Reuters αναφέρεται, ότι υπήρξε διχασμός ανάμεσα σε όσους επέμεναν ότι πρέπει «να εμπιστευθούν το σχέδιο» και στους πλήρως απογοητευμένους: «Είναι προφανές τώρα τι είχαμε. Κανένα σχέδιο, κανένα Q, τίποτα». Η απογοήτευση ορισμένων ήταν ακόμη μεγαλύτερη, γράφοντας ότι είτε ο Τραμπ απέτυχε είτε, το χειρότερο, ότι ίσως αυτό να ήταν εξαρχής το σχέδιο.



Ασφαλώς, δεν πρόκειται να εκλείψουν οι θεωρίες συνωμοσίας, διότι δεν πρόκειται να εκλείψουν ούτε οι επιρρεπείς σε αυτές ούτε όσοι επενδύουν πάνω σε αυτές. Ωστόσο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στήριξη των οπαδών του στον Ντ. Τραμπ, ο οποίος αναμφισβήτητα καταρράκωσε τις προσδοκίες τους· πόσο εύκολα θα αναδιοργανώσουν το εξωφρενικό αφήγημά τους· και βεβαίως ποιοι πολιτικοί θα συνεχίσουν να τις υποστηρίζουν σιωπηλά (ή λιγότερο σιωπηλά). Αν μη τι άλλο, η αναδιοργάνωσή τους παρέχει αρκετό χρόνο να προχωρήσει το πρόγραμμά του.

• • •



ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ

Επιστρέφοντας στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, ο Μπάιντεν δείχνει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τις απόψεις των Παριζιάνων παρά για τις θέσεις εργασίας των πολιτών του Πίτσμπουργκ.



Αυτό ισχυρίστηκε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ.



Ακριβώς σαν να λέγαμε ότι, υπογράφοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ενδιαφερόταν περισσότερο για τους Ελβετούς παρά για τους Λαρισαίους.

By rejoining the Paris Climate Agreement, President Biden indicates he’s more interested in the views of the citizens of Paris than in the jobs of the citizens of Pittsburgh. This agreement will do little to affect the climate and will harm the livelihoods of Americans.