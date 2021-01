ΕΝΑ ΑΘΛΙΟ ΣΚΙΤΣΟ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος δικαίως καταγγέλλει το σκίτσο που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στις 16.01.2021, στο οποίο «παραλλάσσεται η ναζιστική επιγραφή με την επινόηση του σκιτσογράφου "Οι σπουδές απελευθερώνουν", ταυτίζοντας την πύλη του Άουσβιτς με τις πύλες των Πανεπιστημίων, και τους κρατούμενους αυτού του φρικτού στρατοπέδου εξόντωσης με τους φοιτητές».



Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ολοκαύτωμα εργαλειοποιείται για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Το 2015, ο τότε βουλευτής των ΑΝΕΛ, Δημήτρης Καμμένος, είχε κάνει ανάρτηση με φωτογραφία που έγραφε «Μένουμε Ευρώπη» αναφερόμενος στο ομώνυμο κίνημα.



Είναι πραγματικά άξιο απορίας πώς άνθρωποι, που εξεγείρονται όταν ακούνε ότι τα δύο άκρα συμπίπτουν, υιοθετούν με τέτοια ελαφρότητα ακροδεξιές πρακτικές και απόψεις.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΗΡΩΕΣ

Ο Ντ. Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα με το οποίο δημιουργείται «Εθνικό Πάρκο Αμερικανών Ηρώων». Το Εθνικό Πάρκο θα αντανακλά «το καταπληκτικό μεγαλείο του αέναου εξαιρετισμού της χώρας μας».



Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι στον κατάλογο των Ηρώων συμπεριλαμβάνεται και η Χάνα Άρεντ, η οποία τα τέσσερα χρόνια της θητείας του Τραμπ αποτέλεσε σταθερή αναφορά πολλών από όσους αντιτάχθηκαν στην άσκηση της εξουσίας του.



Ο διευθυντής του «Κέντρου Χάνα Άρεντ» στο Κολέγιο Μπαρτ, Ρότζερ Μπέρκοβιτς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Άρεντ «θα σοκαριζόταν» αν άκουγε ότι συμπεριλαμβάνεται στο διάταγμα του Τραμπ.

ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF) ακύρωσε τη διεξαγωγή του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Μινσκ της Λευκορωσίας τον Μάιο και Ιούνιο. Το πρωτάθλημα θα διεξαγόταν παράλληλα στο Μινσκ και τη Ρίγα της Λετονίας, και προς το παρόν είναι άγνωστο αν θα αντικατασταθεί η πρωτεύουσα της Λευκορωσίας από άλλη πόλη.



Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επικαλείται τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια λόγω της πολιτικής αναταραχής και της covid-19.



Πριν από ένα δεκαήμερο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ρενέ Φαζέλ, συνάντησε τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, και διαβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί όπως είχε προβλεφθεί.



Η ξαφνική αλλαγή στη στάση της Ομοσπονδίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση της Sconda να αποσυρθεί από χορηγός του πρωταθλήματος. Η τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία, αφού υπενθύμισε ότι υπήρξε χορηγός της Ομοσπονδίας επί 28 συνεχή έτη, δήλωσε ότι σέβεται και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Η ακύρωση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Λουκασένκο, ο οποίος θα εκμεταλλευόταν προπαγανδιστικά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος στην πρωτεύουσα της χώρας του.



Πρωτίστως, όμως, ενθαρρύνει τους Λευκορώσους, οι οποίοι, παρά μια κάμψη του κινήματός τους, δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Η διαδήλωση σε -25 βαθμούς Κελσίου, που δείχνει το επόμενο βίντεο, αποδεικνύει ότι όντως δεν το έβαλαν κάτω.

I can’t stop admiring Belarusians. It's -25c degrees. It doesn't stop people from protesting. Every day — they gather in different parts of Belarus and rally against the dictator. They protest despite mass arrests and threats. With such brave citizens, we will prevail. pic.twitter.com/V43jz3RI2X