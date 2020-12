ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ «ΡΑΤΣΙΣΤΗ»

Είμαι «ρατσιστής» εξαιτίας αυτών των «κατώτερων» ανθρώπων — Εβραίων, μαύρων, ομοφυλόφιλων, μουσουλμάνων — και αναρίθμητων άλλων σαν κι αυτούς.



Καλά Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο — σε όλους αυτούς, σε φτωχούς και πλούσιους, σε αδύναμους και ισχυρούς, και φυσικά σε πολιτικούς φίλους και αντιπάλους.



Και να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με την πανδημία. Στο χέρι μας είναι.

• • •

ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ

«Στον 21ο αιώνα, τα 12 χρόνια σχολείου δεν επαρκούν. Γι΄αυτό, στον σχεδιασμό των Μπάιντεν-Χάρις, το community college θα είναι δωρεάν — και τα δημόσια κολέγια και πανεπιστήμια δεν θα έχουν δίδακτρα για τις οικογένειες με εισόδημα κάτω των 125.000 δολαρίων τον χρόνο».



Με τούτα τα λόγια, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιβεβαίωσε αυτή την προεκλογική του υπόσχεση χθες.



Πρόκειται για ρηξικέλευθη πρόταση, της οποίας η σημασία ξεπερνά τα αμερικανικά σύνορα, καθώς όλες οι χώρες σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα για τις επόμενες δεκαετίες. Ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο σε όσους επιθυμούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσβάσιμο σε όλους.

• • •



ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ

Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι των περισσοτέρων από εμάς ουδέποτε είχε πολυτελή σερβίτσια. Ούτε και έχει σημασία. Αυτά είναι για ανθρώπους με γερό πορτοφόλι.



Αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να τα θαυμάζουμε. Ταλαντούχοι άνθρωποι τα έκαναν.



Είναι σαν να βολτάρουμε σε ένα μουσείο: Δεν χρειάζεται να έχεις έναν βαν Γκογκ στο σπίτι σου για τον χαρείς.

• • •

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΕΛΙΣ

Εκατομμύρια μετανάστατες, κυρίως από τη νοτιοανατολική Ευρώπη, πέρασαν από τη Νήσο Έλις, τον τελευταίο σταθμό πριν εισέλθουν οριστικά στην Αμερική ή αναγκαστούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ανάμεσά τους, εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί Έλληνες που προσδοκούσαν — τι άλλο; — μια καλύτερη ζωή.



Πολλοί βρέθηκαν εκεί τις γιορτές των Χριστουγέννων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά στα οποία μοίραζαν χριστουγεννιάτικα δώρα. Δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς ότι στη επόμενη φωτογραφία ούτε ένα από τα παιδιά με τα δώρα στα χέρια του δεν χαμογελάει.



Ο Τσαρλς Ντίκενς έχει δίκιο όταν γράφει ότι «Και πολλές πράγματι είναι οι καρδιές στις οποίες τα Χριστούγεννα φέρνουν μια σύντομη περίοδο ευτυχίας και ευχαρίστησης». Στα παιδιά αυτά, όμως, φαίνεται πως όχι.



Πολλά εγγόνια τους τα έχουν ξεχάσει αυτά. Και δεν θα έπρεπε.

• • •

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια 97-χρονη γιαγιά ακούει τα παράπονα του 68-χρονου γιού της, τον διακόπτει, και του λέει:

— Όλοι γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι είσαι ομοφυλόφιλος. Σταμάτα επιτέλους να υποκρίνεσαι ότι αυτός ο κακομοίρης Χέμπερτ είναι μόνο φίλος, και κάλεσέ τον να περάσει μαζί μας τα Χριστούγεννα.

(τουίτ της εγγονής της και ανεψιάς του)

• • •

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

Αντί του ετήσιου κονσέρτου των Χριστουγέννων, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του κορονοϊού, η χορωδία των φοιτητών του πανεπιστημίου της Ιατρικής στην Ιρλανδία έκαναν αυτό το βίντεο στο οποίο ψάλλουν το «Gaudete, gaudete, Christus est natus» — έναν από τους παλιότερους χριστουγεννιάτικους ύμνους των Καθολικών.

As RCSI Choral Society couldn't hold their annual Christmas concert, they recorded a special performance of 'Gaudete'.



Ending the semester on a high.✨https://t.co/uEKf7XTJ0s pic.twitter.com/4MWcOvKndf