Ο ΣΚΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΑΥΓΙΖΕ

Επιθεωρητής: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσέξω;

Σέρλοκ Χολμς: Το περίεργο συμβάν του σκύλου τη νύχτα.

Επιθεωρητής: Ο σκύλος δεν έκανε τίποτα τη νύχτα.

Σέρλοκ Χολμς: Αυτό ήταν το περίεργο συμβάν.



Θυμήθηκα τον διάλογο, βλέποντας τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχανε ευκαιρία να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση τις τελευταίες βδομάδες, να μη βγάζει άχνα εναντίον ούτε της κυβέρνησης ούτε της Εκκλησίας για τη συμφωνία τους σχετικά με τη λειτουργία των ναών στις γιορτές.

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΝ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΕ

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το βιβλίο του Ανδρέα Λοβέρδου, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, απάντησε ότι «δεν έχω διαβάσει το βιβλίο», και πρόσθεσε ότι «η δική μου προτεραιότητα είναι τα πολύ σοβαρά προβλήματα των ανθρώπων αυτή την εποχή».



Οποιοσδήποτε πολιτικός αρχηγός, οποιουδήποτε κόμματος, για το βιβλίο οποιουδήποτε στελέχους του κόμματός του, θα έλεγε την πρώτη πρόταση και θα έβαζε τελεία.



Οποιοσδήποτε μεν, αρχηγός δε.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι που έχουμε τέτοιους ερευνητές στη χώρα μας», είπε η καγκελάριος Μέρκελ χθες σε τηλεδιάσκεψη, απευθυνόμενη στους συνιδρυτές της εταιρείας Biontech, Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί, η οποία ανέπτυξε το εμβόλιο του κορονοϊού με τη Pfizer.



Δίκαιος έπαινος προς το συζυγικό ζευγάρι. Όπως είπε η καγκελάριος. «αν δούμε πόσα άτομα πεθαίνουν αυτή τη στιγμή από τoν κορονοϊό, τότε θα αντιληφθούμε πόσες ζωές μπορούν να σωθούν».



«Αποστολή μας ήταν να καταστήσουμε δυνατό ό,τι φαινόταν αδύνατο», είπε η Τουρετσί, η οποία δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τη γερμανική κυβέρνηση για τη στήριξή της όσο και τους συνεργάτες της: «Μπορέσαμε να το κάνουμε, επειδή έχουμε μια φανταστική ομάδα από διεθνείς επιστήμονες και προσωπικό από 60 διαφορετικές χώρες που εργάστηκαν μαζί μας επί πολλά έτη στην έρευνα mRNA».



Η Μέρκελ ρώτησε πότε αποφασίσατε ότι σας ενδιαφέρει αυτός ο ιός, και η Τουρετσί απάντησε στις 24 Ιανουαρίου καταλάβαμε ότι πρόκειται για πανδημία, παρατήσαμε ό,τι κάναμε, και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Ο Σαχίν είχε διαβάσει ένα επιστημονικό άρθρο που περιέγραφε περιστατικά στην Ουχάν, η οποία σημειωτέον αποφάσισε αυστηρό lockdown στις 23 και 24 Ιανουαρίου.





"We are incredibly proud to have such researchers in our country," said Angela Merkel in a digital meeting with #BioNTech founders Ugur Sahin und Özlem Türeci.



