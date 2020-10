Μέρα νέων κυβερνητικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας η σημερινή, καθώς το χθεσινό ρεκόρ κρουσμάτων ανησύχησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση, που γνωρίζει ότι τα δυσκολότερα είναι μπροστα, για αυτό και πρέπει να καθυστερήσουν.

Ο χειμώνας που πλησιάζει θα είναι δύσκολος φέτος για όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα δεν εξαιρείται, παρότι ελπίζει να είναι πιο τυχερή, μια και ο χειμώνας εδώ ξεκινάει πιο αργά και διαρκεί πιο λίγο. Ωστόσο, ο καιρός από μόνος του ίσως δεν έχει τόση σημασία, όπως επισημαίνουν κάποιοι επιστήμονες, αν σκεφτεί κανείς ότι το Ισραήλ, για παράδειγμα, έχει παρόμοιο καιρό (και πληθυσμό) αλλά πολύ περισσότερα κρούσματα.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να τα πηγαίνει καλύτερα από πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική» αναφέρουν στην κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι άλλες χώρες έχουν συστήματα υγείας με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και αντοχές από το δικό μας, παρά την ενίσχυση του τους τελευταίους μήνες, η οποία συνεχίζεται. Η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Υγείας, αφορά κυρίως στις αντοχές των νοσοκομείων αναφοράς, καθώς κάποια νοσοκομεία στην περιφέρεια πλησιάζουν στα όρια τους και στην Αττική, τα ποσοστά κάλυψης στις ΜΕΘ για COVID19 είναι υψηλά. Αν η κατάσταση ξεφύγει, τότε ακόμα και ο διπλασιασμός των ΜΕΘ δεν θα αρκεί.

Η ενημέρωση που έχει ο πρωθυπουργός τις τελευταίες ώρες είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με κλειστές δομές, με εργοστάσια και εργασιακούς χώρους, όπου δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με συνέπεια να παρουσιάζονται μαζικά κρούσματα covid-19. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, σε λίγο δεν θα «μαζεύεται» και φοβούνται για τις επόμενες εβδομάδες, που λόγω του καιρού που θα χαλάει, ο κόσμος θα περνάει όλο και περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους.

Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, οι οποίες και θα ανακοινωθούν. «Η αύξηση είναι ήδη τεράστια και δεν έχει μπει καν ο χειμώνας» τονίζουν οι αρμόδιοι και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και στην Επιτροπή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προσπαθούν να βρουν τρόπους για να περιορίσουν την έξαρση του δεύτερου κύματος, χωρίς να βλάψουν την οικονομία, για αυτό και θα προσπαθήσουν όπως λένε, να μην επιβάλλουν άλλο ένα lockdown. Τουλάχιστον όχι σύντομα και όχι αν γίνεται να το αποφύγουν.

Την ερχόμενη Πέμπτη, στις 29 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών για την επιδείνωση της πανδημίας και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες. Η ιδέα ήταν της Γερμανίδας καγκελαρίου Μέρκελ, η οποία επιθυμεί να υπάρχει κοινός βηματισμός.

