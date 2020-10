Οι Γάλλοι βουλευτές τιμούν τον Σαμουέλ Πατί.

Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Καθηγητές ρωτούν συναδέλφους τους αν πήρε το μάτι τους ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την ειδεχθή δολοφονία του Γάλλου συναδέλφου τους. Δεν μπορούν να τη δουν γιατί δεν υπάρχει.



Κανένας δεν ζητάει από τους συνδικαλιστές να επιστρέψουν στα παλιά ένδοξα χρόνια που έβγαζαν ανακοινώσεις για ψύλλου πήδημα, τη μια για τους Σαντινίστας, την άλλη για τη Θάτσερ.



Ο Σαμουέλ Πατί, όμως, συνάδελφός τους ήταν, και τον δολοφόνησαν γι' αυτό που ήταν και για ό,τι έκανε: επειδή δίδασκε την ελευθερία στη σκέψη.



Αν η ΟΛΜΕ δεν μπορεί να πει μια κουβέντα για αυτή την βάρβαρη επίθεση στην ουσία του λειτουργήματος του καθηγητή, ας συνεχίσει να νοιάζεται αποκλειστικά για εξώδικα και την «περικοπή των αποδοχών λόγω συμμετοχής στην απεργία-αποχή». Μόνο να πάρει τα μέτρα της μην πέσει και τους πλακώσει. Η μιζέρια.





«Είμαι καθηγητής»: μια υπενθύμιση στην ΟΛΜΕ επίσης.

• • •

Ο ΚΑΜΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΜΟΥΕΛ ΠΑΤΙ

Πάντοτε όμως στην ιστορία έρχεται μια στιγμή που όποιος λέει ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα, τιμωρείται με θάνατο. Ο δάσκαλος το ξέρει καλά. Και η ουσία δεν είναι να ξέρεις ποια ανταμοιβή ή ποια τιμωρία περιμένει αυτή τη συλλογιστική. Η ουσία είναι να ξέρεις αν δύο και δύο κάνουν ή δεν κάνουν τέσσερα. Κι οι συμπολίτες μας που έπαιξαν τότε τη ζωή τους κορόνα γράμματα, έπρεπε κάποτε να αποφασίσουν αν ζούσαν ή όχι μέσα στην πανούκλα, κι αν έπρεπε να την παλέψουν.

— Αλμπέρ Καμύ, Η πανούκλα (Γράμματα, 1990)





Ο Αλμπέρ Καμύ και ο Σαμουέλ Πατί.

• • •



ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΣΤΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

Ο γερουσιαστής Ντέιβιντ Περντιού είχε τη φαεινή ιδέα σε προεκλογική του ομιλία να αστειευτεί με τον τονισμό του ονόματος της υποψήφιας αντιπροέδρου των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

David Perdue is just gross.



He mispronounced @KamalaHarris' name just now warming up the stage for @realDonaldTrump to score race-baiting, cheap political cheers. pic.twitter.com/kiLmn8682A — Miryam Lipper (@MiryamLipper) October 16, 2020



Αμέσως ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών γι' αυτό το ευθέως ρατσιστικό αστείο του. Ο Περντιού δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει το όνομά της, δεδομένου ότι αμφότεροι είναι μέλη της Γερουσίας επί σειρά ετών.



Το πόσο βέβαια θα του στοιχίσει στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι άγνωστο. Πάντως, πριν εκστομίσει αυτό το σαχλό, αλλά διόλου αθώο αστείο, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι αγωνιζόταν στήθος με στήθος με τον αντίπαλό του.



Όπως και να είναι, το γεγονός πήρε μεγάλη έκταση, όπως αποδεικνύεται από τα δεκάδες τουίτ που έστειλε η εταιρεία Perdue Chicken, διαβεβαιώνοντας, όσους την κατηγορούσαν για ρατσισμό, πως δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τον γερουσιαστή.

Hi There! We are in no way connected to David Perdue. Thanks! ~Alexa — Perdue Chicken (@PerdueChicken) October 18, 2020

• • •

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ EXXON

Ποιος θα το φανταζόταν; Η Exxon περνάει στην αντίσταση. Θα μπορούσε να μην πει κουβέντα, αλλά φρόντισε να διαψεύσει τον Ντ. Τραμπ. Φαίνεται πως το πήραν απόφαση ότι αυτός είναι καμένο χαρτί. Το βέβαιο είναι ότι πετρελαιάδες ξέρουν καλά από εκλογές.





We are aware of the President’s statement regarding a hypothetical call with our CEO…and just so we’re all clear, it never happened. — ExxonMobil (@exxonmobil) October 19, 2020

• • •

ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ

Προχθές γύριζε με το ποδήλατο και ακάλυπτη την κεφαλή της στην πόλη της, και χθες αυτή η Ιρανή συνελήφθη, διότι «πρόσβαλε το ισλαμικό χιτζάμπ».



Βλέποντας να σηκώνει επιδεικτικά το δεξί της χέρι, περισσότερο για πράξη αντίστασης φαίνεται ότι είναι, παρά απλή βόλτα. Κι αυτό είναι διπλά απαράδεκτο για τους σκοταδιστές αγιατολάχ.

Yesterday she enjoyed the wind in her hair on her bicycle and today she got arrested by the authorities in Iran.

Why? Because she is a woman and in my beautiful country Iran riding a bicycle or being unveiled make us criminals in the eyes of “Ayatollahs”.

ISIS is still in power😞 pic.twitter.com/ccp95oAzTO — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 20, 2020

• • •

ΡΩΤΩΝΤΑΣ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Αν ρωτάς μαθαίνεις, το ήξερε και ο Δον Κιχώτης.