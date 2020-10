Μια μύγα προσγειώνεται στο κεφάλι του αντιπροέδρου Μάικ Πενς στο χθεσινό ντιμπέιτ με την Καμάλα Χάρις, τη στιγμή που αρνείται ότι στην Αμερική υπάρχει συστημικός ρατσισμός.

ΜΙΖΕΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ

Βλέποντας τον εδώ και διεθνή ενθουσιασμό για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, με πιάνει τρόμος όταν σκέπτομαι την περίπτωση να ήταν διαφορετική η απόφαση του δικαστηρίου.



Με πιάνει τρόμος, διότι εκτιμώ ότι η χώρα θα έμπαινε σε έναν φαύλο κύκλο βίας και ταραχών, και μάλιστα από τη στιγμή που θα ακουγόταν η ετυμηγορία του δικαστηρίου· διότι ότι όλο το λούμπεν φασισταριό θα έβγαινε ξεπλυμένο και επιθετικό στην κοινωνία· και διότι η διεθνής εικόνα της χώρας θα πληγωνόταν.



Το δικαστήριο απέδωσε δίκαιο με υποδειγματικές διαδικασίες παρά τις δυσκολίες, καθιστώντας ιστορική μέρα την 7η Οκτωβρίου. Έτσι τη βίωσαν οι πολίτες, εντός και εκτός Ελλάδας, και έτσι ακριβώς έπρεπε να τη βιώσουν.



Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ μέγιστη μιζέρια, πολιτική και μη, να μη μπορούν να χαρούν μερικοί, κατά κανόνα αντισυριζαίοι, έστω και μερικές ώρες δίχως «ναι, μεν αλλά». Διάβασα διάφορους που πρόσθεταν στο «μπράβο» τους ότι θα πρέπει π.χ. να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Marfin, και τρομοκράτες για να είναι πλήρως ικανοποιημένοι. Φυσικά, δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι έτσι είναι σαν να παραδέχονται εμμέσως ότι η απόφαση του δικαστηρίου υπήρξε νίκη της Αριστεράς, δηλαδή αυτή εναντίον της οποίας στρέφονται.

Ο πατέρας του 27χρονου Πακιστανού Σαχτζάτ Λουκμάν, τον οποίο δολοφόνησαν χρυσαυγίτες το 2013, περιμένει την απόφαση στη χθεσινή δίκη.

• • •



ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΟΥΪΛΣΟΝ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Η ισπανική γρίπη τη διετία 1918 – 1919 υπήρξε από τις πιο θανατηφόρες πανδημίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούντροου Ουίλσον, κόλλησε τη γρίπη λίγο μετά την άφιξή του στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1919, όπου βρέθηκε προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες για τον σχεδιασμό της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Παρότι ασθένησε ο ίδιος και πρόσωπα του περίγυρού του, δημοσίως ισχυρίστηκε ότι η πανδημία της γρίπης, που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως και 675.000 Αμερικανών, ήταν ανύπαρκτη, και μάλιστα ο ίδιος και ο γιατρός του επιχείρησαν να κρύψουν ότι ασθένησε. Σύμφωνα με τον ιστορικό John M. Barry, συγγραφέα του βιβλίου «The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History», δεν έδωσε καμιά απολύτως οδηγία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.



Δεν είναι εύκολο να αποδειχτεί, αλλά ιστορικοί ισχυρίζονται ότι η εξάντλησή του από την ασθένεια επηρέασε το τελικό κείμενο της Συμφωνίας των Βερσαλιών.





Το Συμβούλιο των Τεσσάρων στις συνομιλίες για τη μεταπολεμική Ευρώπη (ο Γούντροου Ουίλσον δεξιά στη φωτογραφία).

• • •

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΤΙΜΠΕΪΤ

Ρώτησαν κάποτε τον Μπράιαν Λαμπ, έναν από τους διασημότερους δημοσιογράφους για τις συνεντεύξεις του:

«Γιατί δεν παρεμβαίνετε ποτέ, όταν ο καλεσμένος σας αποφεύγει να απαντήσει στην ερώτησή σας;»



Ο Λάμπ απάντησε, «Α, το αντιληφθήκατε;»

«Ναι, το αντιλήφθηκα.»



«Τότε ποιο είναι το πρόβλημα;»

(από τον David Frum)

• • •



ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

O πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν στη Μινεάπολις, ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.



Μόλις μαθεύτηκε η αποφυλάκισή του, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση διαμαρτυρίας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας κινητοποίησε ήδη την Εθνική Φρουρά για το ενδεχόμενο επεισοδίων.



Η αστυνομική βία δείχνει να είναι ανεξέλεγκτη στις ΗΠΑ.

• • •

ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΚΥΣΤΑΒ ΑΪΦΕΛ ΕΙΝΑΙ

Η σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα του Garabit στη Γαλλία συμπλήρωσε 135 έτη συνεχούς λειτουργίας αυτόν τον Σεπτέμβριο, ήτοι 5 χρόνια περισσότερα από τον Πύργο του Άιφελ.



H κοιλαδογέφυρα ήταν σχέδιο του μηχανικού Λεό Μπογιέ, ο οποίος το εμπιστεύτηκε στην επιχείρηση του Γκυστάβ Άιφελ, που διέθετε την κατασκευαστική εμπειρία και τεχνογνωσία.



Με συνολικό μήκος 565 μέτρα, κύριο τόξο 165 μέτρα, ύψος πάνω από το ποτάμι 122 μέτρα, αυτή η μεταλλική κατασκευή υπήρξε η ψηλότερη κοιλαδογέφυρα του κόσμου στην εποχή της.



Από το 1965 έχει περιληφθεί στα ιστορικά μνημεία.