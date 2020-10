ΜΙΑ ΒΑΡΥΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, εξέφρασε τη διαφωνία του στο υπουργικό συμβούλιο για τη δημιουργία πρόσθετου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών στις Θερμοπύλες.



Ως επιχείρημα, ο κύριος Σταϊκούρας ανέφερε ότι «οι Θερμοπύλες αποτελούν τόπο ο οποίος φέρει τεράστιο ιστορικό και πολιτισμικό φορτίο παγκόσμιας απήχησης».



Το φορτίο αυτό αυξάνεται μάλιστα, επειδή «με τις Θερμοπύλες γειτνιάζει ο έτερος ιστορικός τόπος της Αλαμάνας».



Δεν ξέρω πόσο πειστικά είναι αυτά τα επιχειρήματα. Αν, όμως, είχε προσθέσει ότι Θερμοπύλες και Αλαμάνα βρίσκονται στην εκλογική του περιφέρεια, άπαντες θα καταλάβαιναν εύκολα ότι το φορτίο της περιοχής είναι ασήκωτο. Και θα χειροκροτούσαν την ανιδιοτελή συνεισφορά του στην επίλυση ενός προβλήματος που ταλανίζει τη χώρα.

• • •

ΤΩΡΑ ΠΙΑ, ΚΑΘΟΛΟΥ

Τραμπ: Μη φοβάστε τον Covid.



210.000 Αμερικανοί: Όχι, κύριε πρόεδρε, δεν τον φοβόμαστε πια.

• • •

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΩ

Αν είσαι ο Τραμπ βγάζεις επιδεικτικά τη μάσκα.

Coronavirus in Chief, Trump takes off mask as he returns to WH. pic.twitter.com/ukCyhU1Nv0



Δικαιολογημένα, όμως, αν δεν μπορείς να αναπνεύσεις.

The whole nation has been saying "I can't breathe", now, finally, he can't either. https://t.co/9h1QXjUVxG