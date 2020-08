ΒΙΡΤΣΟΥΑΛ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Η χώρα πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι να φθάσουμε να μιλάμε επιτέλους, όχι για συμμοριτοπόλεμο ή δεύτερο αντάρτικο, αλλά για εμφύλιο πόλεμο. Συνετή διέξοδος, η οποία δεν προδικάζει τους αθώους και τους ενόχους εκείνης της ταραγμένης περιόδου — μια «γενναιοδωρία της ιστορίας», όπως εύστοχα την είχε χαρακτηρίσει ο μακαρίτης Δημ. Μαρωνίτης.



Παρά ταύτα, φαίνεται πως κάποιοι διψάνε για διαδικτυακό αίμα.



Το ΚΚΕ οργάνωσε εκδήλωση στη Θεοτόκο Κόνιτσας για τη «Διάσωση των παιδιών από τον Δημοκρατικό Στρατό» (οι απέναντί τους ρωτούν: το παιδομάζωμα εννοείτε;), και επαναστατικό τουρισμό: κάμπινγκ η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στον Γράμμο, ιστορικό περίπατο στο νοσοκομείο του ΔΣΕ το ΚΚΕ.



Από την άλλη, η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) κάνει τη δική της επετειακή εκδήλωση μιλώντας για «κομμουνιστοσυμμορίτες», αλλά προπαντός με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.



Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κάποιοι λύνουν τα ζωνάρια τους — για διαδικτυακό καυγά εννοείται. Πάντως, η συντριπτική πλειονότητα αδιαφορεί πλήρως για τον βίρτσουαλ αυτόν εμφύλιο, και καλά κάνει. Φτάνουν και περισσεύουν ο Ερντογάν, η πανδημία και η οικονομική ύφεση για να πάρει στα σοβαρά τη γραφικότητα του εμφυλίου των οργανωτών των εκδηλώσεων. Αν αυτοί δεν την καταλαβαίνουν, κακό του κεφαλιού τους.



Αλλά, αν δεν την καταλαβαίνει και ο υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, που ανακοινώθηκε ότι θα παρευρεθεί στην εκδήλωση της ΕΑΑΣ, καλό θα ήταν να έβαζε το χεράκι του το Μαξίμου για να το καταλάβει.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Τι κοινό έχει το χρηματιστήριο με τον Covid-19; Απάντηση: τα ψυχολογικά φράγματα. Χθες δεν έσπασε το φράγμα των 300 κρουσμάτων, έπεσε μάλιστα κάτω από εκείνο των 200. Αμφότερα με τα φράγματά τους, λοιπόν, μόνο που μας πιάνει πανικός στα του χρηματιστηρίου όταν πέφτουν, ενώ στα του κοροναϊού όταν ανεβαίνουν.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Δύο βδομάδες μετά τις εκλογές, οι διαδηλώσεις στη Λευκορωσία διογκώνονται, αντί να φθίνουν.



Ο Λουκασένκο «ψηφίστηκε» από το 80%, αλλά δεν μπορεί να μαζέψει ούτε 100 άτομα να διαδηλώσουν υπέρ του. Παίζει, όμως, θέατρο μπροστά στις κάμερες, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας καλάσνικοφ.



Στα πραγματικά θέατρα, όμως, συμβαίνουν άλλα. Στο θέατρο Kupalauski του Μινσκ, ηθοποιοί άφησαν τις παραιτήσεις τους στα πόδια του υπουργού Πολιτισμού, συμπαραστεκόμενοι στον διευθυντή του θεάτρου τους που απελύθη, διότι τάχθηκε υπέρ των διαδηλωτών. Ο αμήχανος υπουργός το μόνο που ψέλλισε ήταν το παγκόσμιας πρωτοτυπίας επιχείρημα ότι το θέατρο δεν είναι χώρος για πολιτική.

Actors of Belarus’ main state Kupalauski theater lay resignation letters down at the feet of the culture minister today to protest the theater director being fired for speaking in support of protests in the country. The minister told them the theater is no place to play politics. pic.twitter.com/MBWKc0Sxbq