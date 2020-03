Η πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού να επισκεφτεί άμεσα τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο μαζί με όλη την ηγεσία της Ε.Ε. και να τη φέρει προ των ευθυνών και των υποχρεώσεών της με τον πλέον θεσμικό τρόπο χαρακτηρίστηκε επιτυχής ακόμα και από την αντιπολίτευση. Όλοι οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών αναγνώρισαν το βάρος που φέρει τόσα χρόνια η χώρα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα παίζει το ρόλο της ασπίδας της Ευρώπης.

The Greek borders are our European borders.



Our presence sends a strong message.



We trust the Greek government of @PrimeMinisterGR.



Even if the task is very difficult it's important as Europeans to protect our borders and show respect for international law and human rights.