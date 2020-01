Αυτή τη στιγμή, στα περίχωρα μιας από τις πλέον υπερμοντέρνες «μεγαπόλεις» του πρώτου κόσμου – και μάλιστα μετά από μια χρονιά όπου το παγκόσμιο κοινό φαινόταν επιτέλους να ευαισθητοποιείται σχετικά τη δραματική απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη – συντελείται μια κλιματική καταστροφή, τρομακτική πέρα από κάθε φαντασία, ο υπόλοιπος κόσμος όμως δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9