Αυτά τα δύο κορίτσια μού φέρνουν συνεχώς στο μυαλό τη λέξη «κάρμα»: «κατά τον ινδουισμό και τον βουδισμό, το κάρμα αναφέρεται στην έννοια του νόμου της σχέσεως μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, προσδιορίζοντας ότι κάθε πράξη είναι αποτέλεσμα αιτίας του παρελθόντος και συγχρόνως αιτία άλλων πράξεων που θ' ακολουθήσουν στο μέλλον».



Ακριβώς ό,τι συνέβη στην περίπτωσή τους. Γνωρίστηκαν στο Winter Music Conference το 2007 και αμέσως ξεκίνησαν να διοργανώνουν πάρτι στην πατρίδα τους, το Μοντρεάλ, τα οποία ονόμασαν Blond:ish. Έτσι κατοχυρώθηκε και το ψευδώνυμό τους στο επιτυχημένο ταξίδι που ξεκίνησαν στον χώρο του DJing, της παραγωγής και του remixing.

Η Anastascia D'Elene Corniere και η Vivie-Ann Bakos ανήκουν στην κατηγορία «δεν ξεχωρίζω τον καλλιτέχνη από την προσωπική του ζωή», αφού και τις δύο διέπει η ίδια αλήθεια. Είναι δυο άνθρωποι με βαθιά αγάπη για τη μουσική αλλά και τον άνθρωπο, δυο γυναίκες με αυξημένη ευαισθησία και βαθιά πιστεύω, που τα επικοινωνούν μέσω της τέχνης τους.



Η Anastascia και η Viv λατρεύουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Έχουν συνάψει βαθιές σχέσεις στη χώρα μας και ήταν φυσικό κι επόμενο να διαλέξουν τη Μύκονο ως ένα από τα μέρη παγκοσμίως που φιλοξενούν το πρότζεκτ τους «Abracadabra» κι ένα καλοστημένο residency κάθε καλοκαίρι.

Λατρεύω να μιλάω μαζί τους, είναι απολαυστικές, ανοιχτές και κάθε φορά θα μάθω κάτι καινούργιο. Ανεπίσημα μιλήσαμε για βιβλία, ταινίες, τεχνικές διαλογισμού και εναλλακτικές θεραπείες. Επίσημα, για την πορεία τους και τα πλάνα τους. Η Viv ήταν στη Μάλτα, η Anastascia στην Ίμπιζα κι εγώ στην Αθήνα, αλλά οι αποστάσεις «σβήνουν», όταν έχεις διάθεση να μιλήσεις με ειλικρίνεια.



— Τελικά, τι παίζει μ' εσάς και την Ελλάδα; Έρχεστε πολύ συχνά, έχετε πολλούς καλούς φίλους εδώ, αγαπάτε τη χώρα... Πώς ξεκίνησε αυτή η σύνδεση;

Vivie-Ann: Όλα ξεκίνησαν όταν μια χρονιά αποφασίσαμε να μην πάμε στο Burning Man. Συγχρόνως, έψαχναν από τον Σκορπιό στη Μύκονο να κλείσουν κάποιον/-α DJ, επικοινώνησαν μαζί μας κι έτσι έγινε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σ' αυτήν τη ζωή... Παίξαμε, λοιπόν, στον Σκορπιό, λατρέψαμε το μέρος και τους ανθρώπους του, αγάπησαν κι αυτοί εμάς και κολλήσαμε.



Αυτά ήταν τα θεμέλια μιας συνεργασίας που ξεκίνησε τότε, αλλά εξαπλώθηκε και εκτός Μυκόνου. Πιστεύω πως έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και τα παλιά κομμάτια μας, «Voyeur» και «Lonely Days», συνδέθηκαν πολύ οι Έλληνες ακροατές με τα φωνητικά τους.

Anastascia: Μην ξεχνάς ότι το 2009 ζήσαμε την εκπληκτική προσωπική μας ελληνική «περιπέτεια», εκείνο το καλοκαίρι που ήρθαμε με φίλους, τότε που γνώρισα και τον σύζυγό μου... (γελάει) Περάσαμε τέλεια στη Μύκονο και μείναμε πολλές μέρες. Πήγαμε στο Cavo Paradiso όταν έπαιζε ο Mark Knight, χορέψαμε, αγαπήσαμε το νησί.



V.: Ξέρεις, η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη αγορά για τους DJs, είναι πολύ δύσκολο να «μπεις», μας το έλεγαν όλοι οι συνάδελφοι.

— Γιατί το λες αυτό;

V.: Πολύ δύσκολα κλείνουν νέους καλλιτέχνες, όμως αν καταφέρεις να σε κλείσουν μία φορά, μετά σε κλείνουν για μια ζωή, αυτό μας έλεγαν όλοι.

— Αλήθεια είναι, κάνουμε σχέσεις ζωής εμείς εδώ στην Ελλάδα.

An.: Λατρεύουμε τους ανθρώπους, το φαγητό, τη φύση, είναι πανέμορφη η Ελλάδα. Νιώθουμε απίστευτη σύνδεση με όλους και με όλα. Στη Μύκονο φυσάει πολύ, είναι φοβερό, όμως είναι πολύ ξεχωριστό νησί.

Οι Blond:ish θα παρουσιάσουν το Abracadabra στη Μύκονο.





— Πώς διαλέξατε τον Σκορπιό ως το μέρος που θα φιλοξενήσει το πρότζεκτ σας «Abracadabra» φέτος;

Αn.: Είναι ένα από τα πιο όμορφα beach clubs σε όλον τον πλανήτη, προσωπικά πιστεύω πως είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος.

V.: Ξόδεψαν πάρα πολύ χρόνο δουλεύοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια του πρότζεκτ μας όλη τη χρονιά που πέρασε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν. Δουλέψαμε και μαζί, ως ομάδα, και είναι πολύ ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες με σκοπό να τις εξελίξουν. Έτσι κι αλλιώς, πηγαίνουν ήδη σε πολλές και διαφορετικές συναντήσεις/συνέδρια που γίνονται παντού στον κόσμο, έχουν τ' αυτιά και τα μάτια τους παντού, αλλά το μυαλό στο κεφάλι.



Πάντα ψάχνουν νέες ιδέες και νέα ταλέντα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν θέλεις να επιβιώνεις και να έχεις αποτέλεσμα. Εμείς, από την πλευρά μας, έχουμε πολύ συγκεκριμένα πιστεύω, απόψεις και πρακτικές για τη δουλειά μας και όχι μόνο, τα οποία σέβονται απόλυτα, άρα κολλήσαμε πολύ εύκολα.



An.: Φέτος θα κάνουμε πέντε εμφανίσεις εκεί, τις οποίες έχουμε «απλώσει» κατά τη διάρκεια ολόκληρου του καλοκαιριού − η τελευταία είναι στις 13 Σεπτεμβρίου. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να έρθετε εκεί για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι το «Abracadabra».

— Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Το έχετε νιώσει ως καλλιτέχνες αλλά και ως άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά σ' αυτήν τη χώρα;

An.: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχουμε ξεκάθαρη άποψη, γιατί από πλευράς τουρισμού φαίνονται πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Να, την τελευταία φορά που μιλούσαμε με κόσμο στη Μύκονο μας έλεγαν πως περιμένουν άνοδο ύψους 50% στην επισκεψιμότητα φέτος σε σχέση με πέρσι.



Ναι, μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά μεταφέρω την πληροφορία που είχαμε, ειδικά από τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης. Εμείς συνήθως πηγαίνουμε στα τουριστικά μέρη, όπου είναι άλλη η εικόνα, αλλά, ναι, έχουμε γνώση της κατάστασης κι ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας τα καλύτερα σε όλους, με την ελπίδα να αλλάξει γρήγορα.



Πάντως σε ό,τι έχει να κάνει με τη διασκέδαση και τη νυχτερινή ζωή, η καλή ενέργεια δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ στη χώρα σας, θα είναι παντοτινή. Όλοι θα θέλουν να περνούν καλά, να βγαίνουν, να χορεύουν και να ξεχνούν τα προβλήματά τους έστω για λίγο, να συνδέονται με του υπόλοιπους. Ευτυχώς, δουλεύουμε σε μια καλή μπίζνα, δύσκολα θα αντιμετωπίσουμε θέμα. (γελάει)



V.: «Music is the answer», αυτό θα πω μόνο! (σ.σ. το «Music is the answer» είναι παλιό και πλέον κλασικό κομμάτι που κυκλοφόρησε ο Danny Tenaglia με τη Celeda, οι στίχοι του λένε πως «η μουσική είναι η λύση/απάντηση σε όλα τα προβλήματα», και ξεκινάμε να το τραγουδάμε και οι τρεις δυνατά).

Blond:ish - EEEYAAA



— Συνεργάζεστε τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συνυπάρχεις τόσο στενά με κάποιον/-α σε μόνιμη βάση;

V.: Εγώ την έγραψα αυτή την ερώτηση! (Γελάει)

Αn.: (Γελάει δυνατά) Είναι σαν γάμος, δέκα χρόνια μαζί είναι μια πραγματική σχέση ζωής. Έχει τα πάνω και τα κάτω της, αλλά τα ενδιαφέροντα και οι βλέψεις μας είναι κοινές. Ξέρεις, έτσι χαλάνε οι σχέσεις, όταν χαθούν τα κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα, ο στόχος, το κοινό όραμα. Όλα τα άλλα μπορούν να συντηρηθούν, αν υπάρχουν αυτά, ακόμα και με τα αναπόφευκτα σκαμπανεβάσματα.



V.: Πρέπει να καλιμπράρεις τη σχέση συνεχώς. Και οι δυο μας έχουμε ξεχωριστές και διαφορετικές ζωές, όμως υπάρχει κι ένα σημαντικό, κοινό κομμάτι. Πάντα τσεκάρεις τις ισορροπίες, το πώς είναι και νιώθει ο άλλος.



— Θέλω να μου αποκαλύψετε το ένα και μοναδικό μυστικό μιας μακροχρόνιας επαγγελματικής συνεργασίας που αποκλείει τα δράματα και τις διαφωνίες.

An.: Το να δίνει χώρο ο ένας στον άλλον. Αν είσαι μέσα στα πόδια του άλλου συνεχώς και δεν του δίνεις χρόνο, στο τέλος τον πρήζεις.

V.: Όχι στον εγωισμό, ναι στη συμπαράσταση και στη συμπόνια.

— Όσον αφορά την καριέρα, έχετε τσεκάρει όλα τα «κουτάκια» στη λίστα με τα επιτεύγματα ως DJs, παραγωγοί, remixers και περφόρμερ. Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον;

An.: Μετακομίζουμε στον Άρη και θα σε πάρουμε μαζί μας! (γελάει) Επεκτείνουμε το «Abracadabra» και ξεκινάμε τη δική μας δισκογραφική εταιρεία. Μετά τι θα κάνουμε, Viv;

V.: Ουσιαστικά, θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε καλά πάρτι, έτσι μας γνώρισε και μας αγάπησε ο κόσμος. Στο «Abracadabra», όμως, συμβαίνουν πολλά πίσω από τα φώτα. Μοιραζόμαστε τη γνώση που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσω του διαλογισμού και τη σπουδή των εκατοντάδων τεχνικών αναπνοής που υπάρχουν. Πας στο Burning Man και συναντιέσαι, συνυπάρχεις με ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν και να ενώσουν μια παγκόσμια κοινότητα, ετοιμάζοντας πολλά και σημαντικά πράγματα.



Γίνονται, επίσης, πολλά συνέδρια, όπου δεν πας για να ακούσεις απλώς κάποιον να μιλάει αλλά συμμετέχεις κι εσύ με σκοπό την αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Blond:ish και του «Abracadabra» αφορά τη συνύπαρξη και τη συνεργασία με πολλούς ανθρώπους με απώτερο σκοπό να αλλάξουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Έτσι, εστιάζουμε σε πολλά ζητήματα που μας απασχολούν, όπως η χρήση του πλαστικού. Κοιτάμε να βρούμε λύσεις και μετά τις προτείνουμε και σε άλλους DJs, ώστε να προβάλουμε αυτά τα θέματα.



Φυσικά, πολύ σημαντική είναι και η δισκογραφική μας, αφού θέλουμε να προωθήσουμε νέους καλλιτέχνες. Ξέρουμε από τη δική μας εμπειρία πόσο δύσκολο είναι να εισχωρήσεις στον χώρο της μουσικής κι αφού εμείς βρισκόμαστε σε αυτήν τη θέση, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους/-ες.

— Vivie-Ann, αν δεν κάνω λάθος, φέτος ήσουν στο IMS (σ.σ. International Music Summit, ένα συνέδριο για την ηλεκτρονική/χορευτική μουσική που διοργανώνεται στην Ίμπιζα) και μίλησες σε πάνελ κατά των πλαστικών μίας χρήσης.

V.: Ναι, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν οι νέοι/νεοεμφανιζόμενοι προορισμοί για πάρτι/εκδηλώσεις, αλλά, αντί να εστιάσω στο πού θα μπορούσαν να γίνουν events, στην αύξηση της κατανάλωσης και στην «εξάπλωσή» μας, εστίασα στο πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας όταν πηγαίνουμε (κοινό και μουσικοί) σε αυτά τα φανταστικά, παραδεισένια νέα μέρη, ώστε να μην καταστρέφουμε το οικοσύστημα.

— Πώς πήγε;

V.: Αν και ήταν πολύ μικρό σε διάρκεια, πήγε πολύ καλά, ήταν και η Anastascia εκεί.

An.: Ναι, εγώ ήμουν από κάτω και έκανα την cheerleader της Viv! (γελάει) Έχει δίκιο, ήταν πολύ σύντομο. Είναι πολλοί οι ομιλητές κι έτσι έχει πολύ λίγο χρόνο ο καθένας για να εκθέσει τις απόψεις του/της.

V.: Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόταν περισσότερος χρόνος ώστε να θέσουμε κάποιους στόχους για το 2019. Αυτό θα ήταν το σωστό, να ξαναβρεθούμε του χρόνου, να τσεκάρουμε πώς και αν έγιναν όλα αυτά που είπαμε, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.

— Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που έχουν τις ίδιες ευαισθησίες μ' εσάς;

V.: Όλοι! Όλοι έχουν τις ίδιες απόψεις, αλλά κανείς δεν θέλει να φτιάξει ένα πλάνο δράσης, κι έτσι δεν προχωράει η φάση.

An.: Γιατί είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης.

Blond:ish - Wunderkammer (Official Video)



— Παρατηρείτε κι εσείς μια σχετική άγνοια και ίσως αδιαφορία όσον αφορά τα οικολογικά θέματα εκ μέρους του κοινού, εκτός κι αν πρόκειται για post στα κοινωνικά δίκτυα; Ως καλλιτέχνες με μεγάλο κοινό, πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε;

An.: Αρχικά, με την προσπάθεια που μόλις ανέφερε η Viv. Μετά, φυτεύεις τους «σπόρους» στην κοινότητα των DJs, των promoters, των ιδιοκτητών των χώρων, στα εστιατόρια όπου θα πας να φας πριν από το gig. Έτσι, σιγά-σιγά, διευρύνεις το κοινό.



— Σε πιο πρακτικό και άμεσο επίπεδο; Για παράδειγμα, στα riders που στέλνετε μπορείτε να βάλετε «δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης στο event»;

V.: Συμβαίνει ήδη. Δεν έχουμε βάλει ακόμα τέτοιους όρους στα riders, αλλά επικοινωνείς με τον promoter προσωπικά και με ευγενικό τρόπο του λες ότι σε ενδιαφέρουν και σε απασχολούν πολύ κάποια θέματα, τύπου «αυτά έχω διαβάσει κι έχω μάθει, πώς σου φαίνονται; Μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτούς κι αυτούς για να ενημερωθείς, ορίστε κάποιες εταιρείες με τις οποίες μπορείς να συνεργαστείς».



Έτσι τους συμπεριλαμβάνεις στη διαδικασία, δεν στέλνεις τελεσίγραφα. Συμβαίνουν τόσο πολλά άσχημα πράγματα στον κόσμο αυτήν τη στιγμή και πολλοί ζούμε μέσα σε μια φούσκα. Πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε αυτήν τη φούσκα μεγαλύτερη ώστε να χωρέσει περισσότερο κόσμο και να αρχίσουμε να εστιάζουμε στα θετικά που υπάρχουν και μπορούμε να κάνουμε.



— Πώς σας φάνηκε το κίνημα του #metoo;

An.: Είμαστε τυχερές που δεν είχαμε κάποια αντίστοιχη εμπειρία στην καριέρα μας μέχρι τώρα. Από την άλλη, το θεωρώ τέλειο όλο αυτό που γίνεται, τα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν ότι μπορούν να ασκήσουν επιρροή τόσο στο θέμα του #metoo όσο και γενικότερα στο θέμα της θέσης της γυναίκας στη βιομηχανία του θεάματος.

Επιτρέπουν στους ανθρώπους όχι μόνο να εκφραστούν αλλά και ενημερώνουν τον κόσμο γι' αυτά που (τους) συμβαίνουν. Είναι φοβερό το κίνημα του #metoo και είναι καλό το ότι όλοι αυτοί οι κακοί άνθρωποι μπαίνουν στη θέση τους και λογοδοτούν για τις πράξεις τους.

V.: Πιστεύω πως αλλάζει η δυναμική και η ενέργεια παντού στον πλανήτη αυτήν τη στιγμή και όλα αυτά που συμβαίνουν υποστηρίζουν αυτήν τη μετάβαση. Η αλλαγή θα έρθει, όπως και να 'χει.



An.: Η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται.

— Πίσω στα δικά σας. Ταξιδεύετε συνεχώς, κοιμάστε ελάχιστα, το φαγητό είναι κακής ποιότητας και στο πόδι άπειρες φορές, πηγαίνετε σε τόσα διαφορετικά μέρη και ρουφάτε την ενέργεια των χώρων και των ανθρώπων, ζείτε εμπειρίες που δεν είναι πάντα θετικές. Πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά, πώς γειώνεστε;

An.: Στο τέλος της ημέρας ψάχνεις να βρεις τη γνώση που υπάρχει μέσα σου, χρησιμοποιείς τεχνικές, όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα, προσπαθείς να είσαι ισορροπημένος/-η, βρίσκεις μια ρουτίνα που σε κάνει να νιώθεις όμορφα, είτε είναι για πέντε λεπτά μέσα στη μέρα είτε για μία ώρα. Προσπαθείς να τρως πολύ υγιεινά μέσα στην εβδομάδα, να ακούς ωραία μουσική, να κάνεις πράγματα που λατρεύεις και που σε κάνουν να νιώθεις δημιουργικός/-ή, να κρατάς τον εαυτό σου σε μια ισορροπία.



Είναι πάρα πολύ δύσκολη η έλλειψη ύπνου, το να πηγαίνεις αμέσως μετά το πάρτι κατευθείαν στο αεροδρόμιο, το να μη σου επιτρέπει το πρόγραμμά σου να ζεις υγιεινά και όπως θέλεις... Ναι, ρουφάμε την ενέργεια των άλλων ανθρώπων κυριολεκτικά. Εγώ δημιουργώ μια νοητή φούσκα γύρω μου που περιβάλλει τον εαυτό μου και νιώθω ότι με προστατεύει. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό ή όχι, όμως από τη στιγμή που νιώθω ότι προστατεύομαι μού είναι αρκετό.



V.: Εγώ αυτήν τη στιγμή που μιλάμε κοιτάζω ένα πανέμορφο δέντρο και συνδέομαι μαζί του.



An.: Ναι, η σύνδεση με τη φύση είναι εξαιρετικά σημαντική.



V: Λατρεύω τη φύση και είναι θεραπευτική. Όποτε βρω την ευκαιρία, θα πάω μια μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητο, στις διαδρομές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο κοιτάω έξω από το παράθυρο και προσπαθώ να νιώσω κοντά στη φύση. Υπάρχουν θεραπευτικές τεχνικές που δυστυχώς δεν εξασκώ συχνά. Έχουμε πάντα έναν «στρατό» από αιθέρια έλαια στη βαλίτσα, τα οποία μυρίζω όταν παίζω − λατρεύω το σανδαλόξυλο. Υπάρχουν εκατοντάδες τεχνικές. Για παράδειγμα, κατά την απογείωση και την προσγείωση κάνω διαλογισμό ή ακούω binaural (δύο διαύλων) beats. Χρησιμοποιώ ένα application που ονομάζεται Inside Timer − μπορείς να κάνεις ουσιαστικό διαλογισμό ακόμα και σε πέντε λεπτά.

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Blond:ish και του «Abracadabra» αφορά τη συνύπαρξη και τη συνεργασία με πολλούς ανθρώπους με απώτερο σκοπό να αλλάξουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.



— Μια φίλη μου λέει πως αν η καθημερινή σου ζωή δεν αντιστοιχεί στα ιδανικά που πρεσβεύεις, είσαι ψεύτης. Το πιστεύετε αυτό;

V.: Απόλυτα! Το είδαμε στην πράξη αυτό με το «Abracadabra». Βασικά, φοράω μόνιμα ένα βραχιόλι που μου έκανε δώρο μια φίλη, το οποίο λέει «live in truth» (να ζεις με ειλικρίνεια).



— Είναι, όμως, εύκολο αυτό σε έναν κόσμο που νοιάζεται μόνο για την εικόνα και το φαίνεσθαι;

V.: Είναι. Διαβάζω ένα βιβλίο αυτήν την εποχή που λέει πως αν φτάσεις και τελικά ξεπεράσεις ένα σημαντικό σημείο εσωτερικής γνώσης, δεν υπάρχει γυρισμός, όλα γίνονται εύκολα στη συνέχεια.

Βέβαια, εσύ μπορεί να ζεις στην αλήθεια, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι στο ίδιο σημείο μ' εσένα κι έτσι αναγκαστικά θα πρέπει στη διαδρομή σου να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα, όχι μόνο αρνητικά αλλά και θετικά. Απλώς πρέπει να βρίσκεσαι συνεχώς σε εγρήγορση.

Info:

Οι Blond:ish θα βρίσκονται στο Skorpios Mykonos στις 12 Ιουλίου, στις 26 Ιουλίου και στις 13 Σεπτεμβρίου. Στις 13 Ιουλίου θα είναι στο Terraza Athens.