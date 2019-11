Πριν από το 2010, το ίντερνετ ανήκε κυρίως στις γάτες. Μέχρι που ανέβηκε η πρώτη δοκιμαστική ανάρτηση του νεοσύστατου Instagram, στις 16 Ιουλίου του 2010, από τον συνιδρυτή της εφαρμογής, Kevin Systrom, ο οποίος τράβηξε μια φωτογραφία ενός αδέσποτου σκυλιού πλάι σε μια καντίνα στο Μεξικό και την ανέβασε με την λεζάντα "test" (δοκιμή). Τρεις μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο της ίδιας χροιάς, το νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τέθηκε επίσημα σε λειτουργία και από τότε έχουν εμφανιστεί εκεί 97 εκατομμύρια φωτογραφίες με hashtag #dogs και μόλις 92 εκατομμύρια με hashtag #cats.

Οι τουριστικές φωτογραφίες με φόντο τοιχογραφίες ήταν ήδη εξαιρετικά δημοφιλείς στο Instagram όταν tο 2013 η εικαστικός Colette Miller ανέβασε την πρώτη εικόνα του πρότζεκτ της με τίτλο 'Global Angel Wings', ενθαρρύνοντας άλλους καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν σε τοίχους αγγελικά φτερά φυσικού μεγέθους με αποτέλεσμα να κάνουν ουρά οι περαστικοί για να ποζάρουν μπροστά τους.

Η φωτογραφία του «πρώτου φιλιού» της Kim Kardashian και του Kanye West αμέσως μετά τον γάμο τους, έγινε η πιο δημοφιλής φωτογραφία του 2014 στο Instagram, και η πρώτη που ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια likes στην πλατφόρμα, νούμερο που η Kim Kardashian «χτυπάει» πλέον σε καθημερινή βάση σχεδόν. Λογικό, από τη στιγμή που στα πέντε χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, η πλατφόρμα έχει φτάσει από τα 200 εκατομμύρια στο ένα δισεκατομμύριο χρήστες.

Η έφηβη Αυστραλή influencer Essena O' Neil είχε αποκτήσει πάνω από 600.000 followers το 2015, όταν αποφάσισε να διαγράψει πάνω από 2.000 εικόνες που είχε ανεβάσει ως τότε και να αλλάξει τις λεζάντες στις εναπομείναντες 96. Ακολούθως πόσταρε μια φωτογραφία της με μπικίνι, γράφοντας από κάτω ότι έχει προηγουμένως ρουφήξει το στομάχι και έχει ανασηκώσει το στήθος της. Το κείμενο της κατέληγε ως εξής: «Θέλω απλά να γίνει ξεκάθαρο στα νεαρά κορίτσια ότι αυτή εδώ μέσα δεν είναι η ειλικρινής ζωή ούτε μπορεί να εμπνεύσει πραγματικά κάποιαν, πρόκειται μόνο για μια επίπλαστη τελειότητα σχεδιασμένη για να τραβά την προσοχή».

Η πιο δημοφιλής εικόνα στο Instagram για το 2015 ήταν η επιμελώς στημένη πόζα (παρότι η ίδια την είχε χαρακτηρίσει «οργανική»!) της Kendall Jenner, ξαπλωμένη χάμω σε γιοτ με λευκό δαντελένιο φόρεμα και με τις μπούκλες των μαλλιών της να σχηματίζουν επτά καρδιές. Η ανάρτηση απέσπασε 3,5 εκατομμύρια likes και προκάλεσε άπειρες μιμήσεις.

In which Scott Disick copied and pasted the email from the skinny tea marketing team onto his Instagram caption pic.twitter.com/ocVdxi4jaZ