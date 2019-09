Φαίνονται λίγα αν σκεφτεί κανείς ότι έμοιαζε να βρίσκεται διαρκώς κάπου κοντά και να παραμονεύει την παρέα των έξι κεντρικών χαρακτήρων σε ολόκληρη σχεδόν τη διάρκεια της σειράς, αλλά η Τζάνις – η on και off κοπέλα του Τσάντλερ πριν από τα χρόνια με τη Μόνικα – εμφανίστηκε σε 19 μόλις επεισόδια του Friends. Κι όμως αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο είδωλο από τους περιφερειακούς χαρακτήρες ανάμεσα στους οπαδούς της σειράς. Κι αυτό έχει να κάνει σαφώς και με την ικανότητα της ηθοποιού Μάγκι Γουίλερ να κλέβει σκηνές με το εκφραστικό χιούμορ της.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, η 58χρονη πλέον Γουίλερ – που στη συνέχεια εμφανίστηκε σε σειρές όπως το ER (Στην εντατική), το How I Met Your Mother και το Curb Your Enthusiasm, αν και τίποτα δεν μπορούσε να έχει την επίδραση της «Τζάνις» – εμφανίστηκε ενώπιον κοινού μαζί με έναν άλλον εμβληματικό δεύτερο της σειράς, τον «Γκάνθερ» (Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ) στην εκδήλωση που γίνεται για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα του Friends στη Νέα Υόρκη. Ο τίτλος του τιμητικού αυτού φόρουμ που θα διαρκέσει ως τις 6 Οκτωβρίου είναι απλά, 'Friends' pop-up.

Μάγκι Γουίλερ: "Για την Τζάνις είχα την ιδέα ενός περίεργου, σπάνιου χαρακτήρα που με κάποιο τρόπο βρίσκει τον δρόμο για το καφέ και για τα διαμερίσματα των φίλων και καταφέρνει να εμπλακεί στις ανά μεταξύ τους σχέσεις".

Μιλώντας στους δημοσιογράφους και το κοινό ενώ καθόταν σε έναν καναπέ ολόιδιο με αυτόν του Central Perk όπου διαδραματιζόταν η μισή σχεδόν σειρά, η Γουίλερ ρωτήθηκε αν κατά τη διάρκεια της σειρά είχε φανταστεί πώς θα μπορούσε να ήταν η ζωή και η προσωπικότητα της Τζάνις όταν δεν βρισκόταν στο προσκήνιο της πλοκής.

«Είχα την ιδέα ενός περίεργου, σπάνιου χαρακτήρα που με κάποιο τρόπο βρίσκει τον δρόμο για το καφέ και για τα διαμερίσματα των φίλων και καταφέρνει να εμπλακεί και στις ανά μεταξύ τους σχέσεις. Υπάρχουν στιγμές που μοιάζει να είναι μυστηριωδώς πανταχού παρούσα. Δεν είχα κάτσει να σκεφτώ χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της ζωής της, αδιόρατα στον θεατή – δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς η υποκριτική – αλλά, όπως το είχα αντιληφθεί, ήταν σα να αντιπροσωπεύει η Τζάνις τον/την οπαδό της σειράς που φαντάζεται πώς θα ήταν αν βρισκόταν ξαφνικά στον ίδιο χώρο με τους αγαπημένους του χαρακτήρες. Σαν μαγικό τρικ! Κοίτα να δεις ποια κατάφερε να χωθεί στην παρέα. Αυτό το επίμονο, εκνευριστικό, περίεργο άτομο...»

Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ: "Ο Γκάνθερ ήταν σαφώς αμήχανος, κοινωνικά. Κάποιους φίλους είχε που δεν είδαμε ποτέ αλλά η κύρια ψυχαγωγία τους ήταν να μαζεύονται και να παίζουν Dungeons and Dragons" .

Στην ίδια ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει και ο Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, o αιωνίως καψούρης (με την Ρέιτσελ) Γκάνθερ, ο οποίος εμφανίστηκε στα 185 από τα 236 επεισόδια στους δέκα κύκλους του "Friends". Εξαιτίας της τόσο συχνής παρουσίας του στα κάδρα της σειράς, ο Τάιλερ είχε νιώσε την ανάγκη να δημιουργήσει ολόκληρη ταυτότητα για τον Γκάνθερ, παρότι, όπως τονίζει, δεν είχαν καν δώσει επίθετο στον χαρακτήρα του.

«Είχα σκεφτεί τον Γκάνθερ ως άτομο ολλανδικής καταγωγής από τη στιγμή που υπήρχε κι ένα επεισόδιο όπου συνεννοείται άψογα στα ολλανδικά. Τον φανταζόμουν να μένει ίσως σε ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος του Central Perk, δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς με το μισθό του θα γινόταν να μείνει σε κάποιο ωραίο διαμέρισμα στο Βίλατζ όπως τα «φιλαράκια». Ήταν καλό άτομο, νομίζω. Κατά βάθος ήταν μια ευαίσθητη, καλλιτεχνική ψυχή. Έγραφε ποίηση σποραδικά και τραβούσε φωτογραφίες στη φύση. Σαφώς αμήχανος, κοινωνικά. Κάποιους φίλους είχε που δεν είδαμε ποτέ αλλά η κύρια ψυχαγωγία τους ήταν να μαζεύονται και να παίζουν Dungeons and Dragons...».

Με στοιχεία από τον Independent