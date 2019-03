Τα σημαντικότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

«Όλα όσα χρειάζεται να ξέρω στη ζωή τα έμαθα στο νηπιαγωγείο». Αυτός είναι ο υπέροχος τίτλος του ακόμα πιο υπέροχου βιβλίου του Robert Fulghum, που κλείνει σε λίγες λέξεις μεγάλη δόση αλήθειας.

Άλλωστε, στο νηπιαγωγείο μαθαίνεις να κάνεις φίλους, να μοιράζεσαι, να πλένεις τα χέρια σου, να υποστηρίζεις τον εαυτό σου απέναντι στα μεγαλύτερα παιδιά και, κυρίως, ότι τελικά, για να καταφέρεις κάτι που αξίζει, θα πρέπει να καθίσεις στο θρανίο και να γίνεις μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, υπάρχουν πολλά και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές και προγράμματα που σου δίνουν την ευκαιρία να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες αλλά και να προετοιμαστείς κατάλληλα για να αναζητήσεις μια θέση στην αγορά εργασίας.

Εμείς συγκεντρώσαμε μια λίστα από αυτά και σας τα παρουσιάζουμε ως έναν σύντομο οδηγό γνώσης, μόρφωσης και καλλιέργειας.

Λεόντειος Σχολή

Η Λεόντειος Σχολή είναι ένα από τα παλιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και ανήκει στο καθολικό μοναχικό τάγμα των Μαριανών Αδελφών, το οποίο ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1817 από τον ιερέα Μαρκελλίνο Champagnat.

Η φιλοσοφία της σχολής εμπνέεται από το όραμα του ιδρυτή της, παραμένοντας πιστή στην πνευματική παράδοση και κληρονομιά του, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες των νέων της εποχής μας.

Όραμα του εκπαιδευτηρίου, που διαθέτει παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και να λειτουργούν με γνώμονα τις ηθικές αξίες.

Γι' αυτό παρέχει μια ολοκληρωμένη παιδεία, θεμελιωμένη στις χριστιανικές και ανθρωπιστικές αξίες, καθώς και στις αρχές της ελληνικής παράδοσης. Χάρη στο οικογενειακό πνεύμα που διακρίνει τα μέλη της σχολικής κοινότητας, δημιουργούνται συνθήκες αρμονικής συνύπαρξης και δίνονται δυνατότητες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

Μεριμνά για τις ιδιαίτερες ανάγκες καθενός, εφαρμόζοντας την παιδαγωγική αρχή της συνεχούς παρουσίας κοντά στο παιδί, και καλλιεργεί πνεύμα προσφοράς, αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται διαρκώς με μεθόδους που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Σήμερα, στα δύο αδελφά Λεόντεια Λύκεια Νέας Σμύρνης και Αθηνών φοιτούν περίπου 3.400 μαθητές και μαθήτριες που διδάσκονται αξίες, όπως ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, η σεμνότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ειρήνη, η υπευθυνότητα, η συμμόρφωση στους κανόνες συμπεριφοράς, η πειθαρχία ως μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα, καθώς και η έννοια της υπερβατικότητας. Αυτές οι αξίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Λεόντειος Σχολή, Νεϊγύ 17, Άνω Πατήσια, +30 210 2522402

www.athina.leonteios.gr, [email protected]

Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE

Σε ένα νέο, σύγχρονο κτίριο στο Μοσχάτο με συνολικό εμβαδόν 5.500 τ.μ. όπου στεγάζεται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Le Monde λειτουργούν πολυάριθμα εξειδικευμένα εργαστήρια Γαστρονομίας & Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας, Οινοχοΐας & Γευσιγνωσίας, Εστιατορικής, Πληροφορικής κ.ά., ενώ διαθέτει στις εγκαταστάσεις του οργανωμένη βιβλιοθήκη με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι σπουδαστές.

Εξάλλου, το διδακτικό προσωπικό, με πολύχρονη εμπειρία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και την εκπαίδευση, παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η προσφορά ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ανάδειξη του ταλέντου των σπουδαστών της σχολής εξασφαλίζουν στους αποφοίτους της τα εφόδια για μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία στα τουριστικά επαγγέλματα, την εστίαση και τη γαστρονομία.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Le Monde αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία επιλογή, καθώς είναι πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, επενδύοντας τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στις άριστες υποδομές, ώστε να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Τα εργαστηριακά μαθήματα και η σύγχρονη τεχνική κατάρτιση βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων, παρέχοντας στους αποφοίτους πολύτιμη πρακτική εμπειρία, γνώσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ταυτόχρονα, στη Le Monde λειτουργεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, όπου οι απόφοιτοι τουριστικών ειδικοτήτων, καθώς και οι νέοι επαγγελματίες που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην Υψηλή Μαγειρική, στη Ζαχαροπλαστική αλλά και στη Διοίκηση Τροφίμων και Ποτών μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα μετεκπαίδευσης σχεδιασμένα βάσει των σύγχρονων τάσεων, ενώ προσφέρονται και προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον επισιτιστικό τομέα.

Άλλωστε, στον Όμιλο Le Monde διοργανώνεται μια σειρά από σεμινάρια που απευθύνονται όχι μόνο σε επαγγελματίες αλλά και σε ερασιτέχνες που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στη Γαστρονομία και στη Ζαχαροπλαστική.

Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο, +30 210 4830500

www.lemonde.edu.gr, [email protected]

Alba Graduate Business School

Στόχος του ALBA Graduate Business School είναι να εκπαιδεύσει τους αυριανούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου μέσα από προγράμματα τα γνωστικά όρια των οποίων διευρύνονται για να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα διδασκαλίας πάνω στον τομέα του Business Management.

Οι φοιτητές του έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα πλήθος κατευθύνσεων πιστοποίησης από εξειδικευμένους οργανισμούς προγραμμάτων MBA, MSc, PhD και Certificates, όπως MBA in Shipping, MSc in Business for Lawyers, Double Masters for Lawyers, MSc in Finance, MSc in Tourism Management και πολλά άλλα.

Η συνεργασία με το American College of Greece τα τελευταία χρόνια φέρνει το ALBA Graduate Business School στην κορυφή των επιλογών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Από το 1992, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της ΕΔΕΕ, πραγματοποιεί το όραμα της δημιουργίας και διάδοσης της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας φοιτητές απ' όλο τον κόσμο.

Οι απόφοιτοί του, που ξεπερνούν τους 37.000, είναι ενεργοί σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το επίπεδο σπουδών και την άμεση σχέση τους με την αγορά εργασίας.

Η φιλοσοφία του ALBA Graduate Business School συνοψίζεται στη φράση «Business Unusual», που σηματοδοτεί τη στόχευση πέρα από τα καθιερωμένα όρια και την αδιάκοπη δέσμευση ώστε οι σπουδές να ξεπερνούν την κατεστημένη εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται ακόμα και στις δύσκολες σημερινές συνθήκες.

Άλλωστε, η σύγχρονη μορφή της κοινωνίας και της οικονομίας δημιουργεί ακόμα πιο υψηλά στάνταρ, αποτελώντας ουσιαστική πρόκληση. Το «Business Unusual» είναι τρόπος σκέψης και στάση ζωής και στο ALBA Graduate Business School αυτή η στάση ζωής γίνεται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Alba Graduate Business School, Ξενίας 6-8, Αθήνα, +30 210 8964531-8

www.alba.acg.edu, [email protected]

BCA College

Tο BCA ιδρύθηκε το 1971 και υπήρξε το πρώτο κολέγιο στην Ελλάδα που κάλυψε το εκπαιδευτικό κενό που υπήρχε σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση, όπως η Οικονομία & Διοίκηση, οι Τουριστικές Σπουδές και η Μηχανογράφηση.

Από τότε μέχρι σήμερα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι η σύγχρονη εκπαίδευση και η διδακτική εμπειρία που παρέχει ανταποκρίνονται πλήρως στην αγορά εργασίας μέσα από σπουδές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλία & Μεταφορές, Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιστήμη Υπολογιστών.

Από το 2015 το κολέγιο συνεργάζεται με το Plymouth University σε όλα τα ακαδημαϊκά του προγράμματα, ενώ από φέτος όλες οι σχολές και όλες οι δραστηριότητές του μεταφέρονται σε ένα state-of-the-art campus στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα 4.100 τ.μ. οι φοιτητές όλων των σχολών βρίσκονται μαζί, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν εμπειρίες και συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες.

Δημιουργούνται πρωτοποριακά «εργαλεία» σπουδών, όπως προσομοιωτές γέφυρας πλοίου και μηχανής για τους φοιτητές του ναυτιλιακού τμήματος, ενώ οι φοιτητές του ξενοδοχειακού τμήματος θα ζουν σε ένα πρότυπο πραγματικό ξενοδοχείο, κάνοντας την πρακτική τους στο εστιατόριό του, στη ρεσεψιόν και στα δωμάτιά του.

Σε εξειδικευμένα tech corners οι φοιτητές θα μπορούν να πειραματίζονται με τεχνολογίες αιχμής όπως 3d printers, VR sets και laser cutters, ενώ μέσω beacons εγκατεστημένων σε όλους τους χώρους του κτιρίου θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα νέα του κολεγίου τους στο κινητό τους.

Οι μοντέρνες βιβλιοθήκες με ηλεκτρονική πρόσβαση σε άπειρες βάσεις ακαδημαϊκών δεδομένων διασυνδέουν τους σπουδαστές με το σύνολο της επιστημονικής γνώσης, ενώ μια τεράστια lounge area γίνεται το κέντρο της κοινωνικής ζωής του κολεγίου.

Παράλληλα, το BCA, σε συνεργασία με 55 μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, έχει εξασφαλίσει ένα ταμείο υποτροφιών για υποψήφιους φοιτητές που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην καταβολή των διδάκτρων. Γιατί το όραμα του BCA, από την ίδρυσή του έως και σήμερα, είναι να προσφέρει και γνώση και ποιότητα με κάθε τρόπο.

BCA College, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205, Αθήνα, +30 210 7253783-6, [email protected]

Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Κηφισιά, +30 210 8088008-9, [email protected]

www.bca.edu.gr

Deree The American College of Greece

Το Deree είναι μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε έναν πρότυπο χώρο, όπου η ποιότητα των προγραμμάτων συνδυάζεται με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τις καινοτόμες παροχές προς τους φοιτητές.

Με 26 προπτυχιακά προγράμματα Bachelor αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NEASC (New England Association of Schools and Colleges) και πιστοποιημένα O.U. (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σπουδών μέσα από τρεις σχολές, το School of Business, το School of Liberal Arts and Sciences και το Frances Rich School of Fine and Performing Arts, στις οποίες πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει προγράμματα Master σε 6 υπερσύγχρονες ειδικότητες.

Στο Deree οι σπουδαστές βρίσκουν το κατάλληλο περιβάλλον για να καθορίσουν και να κυνηγήσουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους και να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη.

Το άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι δίπλα στους φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ τα προγράμματα σπουδών είναι έτσι προσανατολισμένα ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε φοιτητής θα αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοί του σε ποσοστό 61% βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους μέσα σε 6 μόλις μήνες από την αποφοίτησή τους.

Εξάλλου, το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών δίνει στους φοιτητές των δημόσιων ΑΕΙ και AΤΕΙ την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που επιθυμούν, ενώ το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσφέρει σε φοιτητές που έχουν διακριθεί για την ακαδημαϊκή τους επίδοση την ευκαιρία να σπουδάσουν παράλληλα στο Deree για μία υποειδίκευση.

Η συνδυασμένη γνώση εφοδιάζει τον φοιτητή με ικανότητες που βοηθούν στην ένταξή του στην αγορά εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε έναν χώρο όπου η πρωτοπορία είναι πάντα προσανατολισμένη έτσι ώστε να ωφελούνται οι φοιτητές.

Deree The American College of Greece, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, +30 210 6009800

www.acg.edu, [email protected]

New York College

Το New York College, σε συνεργασία με κορυφαία αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, προσφέρει για περισσότερο από 20 χρόνια υψηλής ποιότητας σπουδές σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Η ξεχωριστή εμπειρία εκπαίδευσης που προσφέρει αφορά ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα σε 63 ειδικότητες σε επίπεδο Bachelor, Master και PhD που οδηγούν σε αμερικανικό ή ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους πανεπιστήμια.

Οι φοιτητές είναι εκείνοι που επιλέγουν ανάμεσα σε αμερικανικό ή ευρωπαϊκό μοντέλο ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα πλήθος ειδικοτήτων με υψηλού κύρους καθηγητές, επιλεγμένους από τα ίδια τα πανεπιστήμια.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, το State University of New York - Empire State College, τα βρετανικά πανεπιστήμια του Greenwich και του Bolton, το γαλλικό πανεπιστήμιο Toulouse 1 Capitole, το αμερικανικό National American University και η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας (Nikola Vaptsarov Naval Academy) είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το New York College, προσφέροντας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά αλλά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε τομείς όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Μηχανική & Πληροφορική, οι Επιστήμες Υγείας, οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και πολλά άλλα.

Οι απόφοιτοί του έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, ενώ, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών, τους παρέχονται πηγές εκμάθησης και πληροφόρησης απαραίτητες για την επίτευξη των ακαδημαϊκών απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, όπως επίσης και για την εξέλιξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της προσωπικής τους ποιότητας.

Το New York College εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, παρέχοντας ίδιες ευκαιρίες σε κάθε υποψήφιο και ενεργό φοιτητή, με μόνο κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους.

New York College, Αθήνα: Αμαλίας 38, Σύνταγμα, +30 210 3225961 / Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα, +30 210 4838071

Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 138 & Π.Π. Γερμανού, +30 2310 889879

www.nyc.gr, [email protected]

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε στις 14 Απριλίου 1837, απαντώντας στην ιδέα ίδρυσης πανεπιστημίου στην Ελλάδα που υπήρχε ήδη από τον καιρό του αγώνα για την ανεξαρτησία, και αποτελεί το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Η μακρά του παράδοση στον χώρο των επιστημών αλλά και τα πρωτοπόρα προγράμματά του είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν το πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο κύρος στη χώρα και τη σημαντική ιστορία γνώσης.

Οι σχολές που διαθέτει καλύπτουν τα γνωστικά πεδία των Επιστημών Αγωγής, των Επιστημών Υγείας, της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Θεολογικής, των Θετικών Επιστημών, της Νομικής, των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και της Φιλοσοφικής, ενώ μετρά πάνω από 180 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Από το 2001, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα e-learning με πάνω από 250 προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, όπως Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Logistics, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Marketing, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Υγεία, Διατροφή, Πολιτισμός κ.ά.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/AΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου, προσφέροντας τη δυνατότητα μελέτης χωρίς φυσική παρουσία, ενώ παρέχεται καθημερινά πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές.

Τα περισσότερα προγράμματα ενσωματώνουν διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης, όπως οργανωμένες live streaming συναντήσεις, και η ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης αποτελούν την απάντηση του ιστορικού πανεπιστήμιου στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρυτανεία: Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας: Ιπποκράτους 15, 3ος όροφος, 210 3688242, 210 3688254

www.uoa.gr, [email protected]

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν σπουδές διεθνών προδιαγραφών.

Με μεγάλο εύρος μεταπτυχιακών προγραμμάτων, κορυφαίες διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, αποτελεί μια κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης, αφού έχει χαρακτηριστεί το 63ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως και 3ο καλύτερο ερευνητικό πανεπιστήμιο της «Νέας Ευρώπης».

Με περισσότερους από 7.000 φοιτητές, 104 εργαστήρια και 800 άτομα ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, έχει να επιδείξει αξιοσημείωτο έργο, διαθέτοντας μια σειρά από σχολές που καλύπτουν τα εξής επιστημονικά πεδία: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ιατρική, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Επιστήμες της Αγωγής, Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκησης. Διαθέτει και Πολυτεχνική Σχολή.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα, προσφέρει κι ένα πλούσιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με 63 masters και 43 διδακτορικά που προσφέρουν εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των φοιτητών.

Τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα προσφέρονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά δίδακτρα, ενώ παρέχονται 120 υποτροφίες και αρκετά δάνεια Erasmus+.

Έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αριστεία και στη συνεχή ανάπτυξη, γι' αυτό και αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην περιοχή της Μεσογείου.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, Λευκωσία, +357 22894000

www.ucy.ac.cy/el/, [email protected]

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με πάνω από 11.500 φοιτητές από περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου με διεθνή αναγνώριση.

Με έδρα τη Λευκωσία και παρουσία σε άλλες 18 πόλεις σε όλο τον κόσμο, προσφέρει ένα καινοτόμο και πολύπλευρο πλαίσιο μάθησης με περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών, συμβατικά ή εξ αποστάσεως, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Παράλληλα, διαθέτει διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικων Επιστημών, Νομική, Ιατρική και Σχολή Επιστημών Μηχανικής.

Πολλά από τα τμήματα και προγράμματα σπουδών του υπήρξαν τα πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο και έχουν εξελιχθεί στα πλέον αναγνωρισμένα και αξιόπιστα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σήμερα το πανεπιστήμιο προσφέρει πλήθος καινοτόμων προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην έρευνα αιχμής, όπως το άκρως επιτυχημένο πρόγραμμα στα Ψηφιακά Νομίσματα / Τεχνολογία Blockchain.

Παράλληλα, συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus+ και σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια εξασφαλίζει στους αποφοίτους του σημαντικές ευκαιρίες τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην αγορά εργασίας, εντός και εκτός συνόρων.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα θεωρείται ένα από τα πιο καλαίσθητα και μοντέρνα εκπαιδευτικά και συνεδριακά κέντρα της πόλης, με προηγμένες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές που διαμορφώνουν ένα δυναμικό και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές τόσο από Κύπρο και Ελλάδα όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αθήνα: Μεσογείων 265, Νέο Ψυχικό, +30 8011002345, +30 210 6748293

[email protected]

Κύπρος: Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία, +357 22 841528

www.unic.ac.cy, [email protected]

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι σύγχρονο, αναγνωρισμένο από τα υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας και ομοταγές με τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Προσφέρει προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα προσελκύει φοιτητές από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο για προπτυχιακά στους τομείς: Νομική, Ψυχολογία, Αρχιτεκτονική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τραπεζικά Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πολιτικός Μηχανικός, Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων.

Σε επίπεδο μεταπτυχιακών κινείται στους παρακάτω τομείς: Διοίκηση Επιχειρήσεων/ΜΒΑ (και εξ αποστάσεως), Δημόσια Διοίκηση (και εξ αποστάσεως), Διοίκηση Μονάδων Υγείας (και εξ αποστάσεως), Εκπαιδευτική Διοίκηση (και εξ αποστάσεως), Εκπαιδευτική Ψυχολογία (και εξ αποστάσεως), Νεότερη & Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (και εξ αποστάσεως), Συμβουλευτική Ψυχολογία, Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Θεολογικές Σπουδές, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας, Πληροφοριακά Συστήματα, Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Ψηφιακή Οπτικοακουστική Παραγωγή.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου αποτελούν έναν φιλόξενο χώρο, ιδανικό για μελέτη και εργασία, στην καρδιά μιας ζωντανής πόλης εκατό μέτρα από την παραλία, προσφέροντας φοιτητικές εστίες με ευρύχωρα καταλύματα, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και έρευνας, στούντιο αρχιτεκτονικής, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, γήπεδα και 24ωρη υπηρεσία ασφαλείας.

Με γνώμονα την προσιτή αριστεία, την ακαδημαϊκή αρτιότητα, την ευαισθησία πάνω απ' όλα για τον φοιτητή και την οικογένειά του, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις πορεύεται στο μέλλον, στηριζόμενο σε συγκεκριμένους στέρεους πυλώνες σταθερότητας, ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι συνεργάτες του πανεπιστημίου στο Γραφείο Θεσσαλονίκης είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τη διαδικασία εγγραφής.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Γραφείο Β. Ελλάδας, Τσιμισκή 80, Θεσσαλονίκη, +30 2310 931673

[email protected]

Αθήνα: +30 210 6083800, Κύπρος: +357 26 843300

www.nup.ac.cy, [email protected]

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Με ιστορία 115 ετών, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εμπέδωση της αναγκαιότητας εκπαίδευσης των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αγροδιατροφικό τομέα κι έχει ταυτιστεί με τις έννοιες της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, οπότε θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Γυμνάσιο Χασιώτη, θα παρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, γενικό και επαγγελματικό λύκειο.

Επίσης, διαθέτει Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ παράλληλα παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτική ενηλίκων, ιδιωτών αλλά και μεγάλων εταιρειών. Επιπλέον, υλοποιεί μια σειρά έργων σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς και επιχειρήσεις, όπως τα ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Μποδοσάκης.

Το τριτοβάθμιο τμήμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences, προετοιμάζει τους σπουδαστές του ώστε να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Τομέα, την Τεχνολογία Τροφίμων, τη Γεωργία Ακριβείας και τη Διατήρηση Φυσικών Πόρων.

Προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα στις ειδικότητες Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων και Διοίκηση Αγρο-Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσφέροντας τα προγράμματα: Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Επιχειρήσεων στον Τομέα Τροφίμων και Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Η σχολή έχει γίνει διάσημη και για το «εκπαιδευτικό» αγρόκτημά της, το οποίο αποτελεί ένα «ζωντανό εργαστήριο» 1.250 στρεμμάτων, όπου οι μαθητές και σπουδαστές διδάσκονται με καινοτόμες βιωματικές μεθόδους εφαρμογές επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή.

Οι διαχρονικές αρχές και αξίες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δηλωμένες στην αποστολή της από το 1904, συνεχίζουν να είναι ζωντανές μέχρι και σήμερα, αλλά και εναρμονισμένες με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 12, Θεσσαλονίκη, +30 231 0492700

www.afs.edu.gr, [email protected]

Goethe-Institut

Το 1952 ιδρύεται στην Αθήνα το πρώτο Ινστιτούτο Goethe εκτός Γερμανίας, το Goethe-Institut Athen, με στόχο την προώθηση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό και την υποστήριξη της διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας.

Με πληροφορίες για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή στη Γερμανία, το Goethe-Institut μεταδίδει μια σύγχρονη, πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας, προσφέροντας τμήματα τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, καθώς και τμήματα για επαγγελματίες, ειδικής ορολογίας αλλά και online.

Τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά του προγράμματα ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης, ενισχύουν την ανάπτυξη δομών από την κοινωνία των πολιτών και προωθούν την παγκόσμια κινητικότητα.

Εκτός από τη διδασκαλία των γερμανικών, το ινστιτούτο, σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς, διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες, λογοτεχνικές βραδιές, εικαστικά δρώμενα, καθώς και σεμινάρια και ομάδες εργασίας για καθηγητές Γερμανικών.

Παράλληλα, διεξάγει πιστοποιημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις της γερμανικής γλώσσας και διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη με σύγχρονα μέσα στα γερμανικά και στα ελληνικά, από τα οποία μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τις τάσεις και τα θέματα του σύγχρονου γερμανικού πολιτισμού.

Στο Ινστιτούτο Goethe οι σπουδαστές όλων των ηλικιών και γλωσσικών επιπέδων μπορούν να συμμετάσχουν στο εργαστήρι μάθησης «Βιβλιοθήκη», όπου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις για τη Γερμανία, να πάρουν πληροφορίες και να εμβαθύνουν στην ανάγνωση βιβλίων, κάνοντας έτσι την εκμάθηση γερμανικών μια διασκεδαστική διαδικασία.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο, που περιλαμβάνει τα ινστιτούτα Goethe, τα κέντρα Goethe, τις πολιτιστικές εταιρείες, τις αίθουσες ανάγνωσης, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα και τα κέντρα εκμάθησης της γλώσσας, εδώ και 60 χρόνια το Goethe-Institut Athen αποτελεί για πολλούς ανθρώπους την πρώτη τους και ουσιαστική επαφή με τη Γερμανία.

Goethe-Institut, Αθήνα: Ομήρου 14-16, +30 210 3661000

[email protected]

Θεσσαλονίκη: Βασ. Όλγας 66, +30 2310 889610

www.goethe.de/hellas, [email protected]

Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο Θερβάντες ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1991 με σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας και τη διάδοση του πολιτισμού της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών. Διαθέτει 90 παραρτήματα σε περισσότερες από σαράντα χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας.

Το ινστιτούτο διευθύνουν εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού, πολιτιστικού και λογοτεχνικού χώρου από την Ισπανία και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό τους, διοργανώνοντας σημαντικές εκδηλώσεις όλο τον χρόνο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από κινηματογραφικούς κύκλους μέχρι θεατρικά αναλόγια.

Προσφέρει έτσι την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά το θαυμαστό, ολοζώντανο πολιτιστικό ψηφιδωτό του ισπανόφωνου πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της δράσης του προσφέρει σε σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας μαθήματα ισπανικών για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες, καθώς και μαθήματα επιμόρφωσης για καθηγητές Ισπανικών, διεξάγει τις εξετάσεις για τα διπλώματα της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας (DELE) και εκδίδει πιστοποιητικά και επίσημους τίτλους συμμετοχής στα μαθήματά του, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις διάφορες δραστηριότητες των Ισπανιστών και προωθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Όλοι οι καθηγητές του είναι από την Ισπανία ή άλλη ισπανόφωνη χώρα, έχουν υψηλή πανεπιστημιακή μόρφωση και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Όσοι επιθυμούν να μάθουν ισπανικά, αλλά δεν έχουν τον χρόνο ή βρίσκονται εκτός Αθηνών, τώρα μπορούν να το κάνουν με το Ave Global, ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας από απόσταση, στο οποίο έχεις πρόσβαση από tablet ή φορητές συσκευές με εύκολη χρήση, γεγονός που αναβαθμίζει την έννοια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ινστιτούτο Θερβάντες, Σκουφά 31, Αθήνα, +30 210 3634117

atenas.cervantes.es, [email protected]