Ο κινηματογράφος αλλά πλέον και η τηλεόραση με τις κινηματογραφικής εμβέλειας παραγωγές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ψυχαγωγίας.

Ο βασικότερος λόγος είναι ότι αποτελούν το εισιτήριο για να ταξιδέψεις μακριά, σε άλλες εποχές, ακόμα και σε κόσμους φανταστικούς.

Μία τέτοια μυθική εποχή, έναν τέτοιο μυθικό κόσμο απολαύσαμε τα τελευταία 8 χρόνια μέσα από το Game Of Thrones. Βασίλεια σε συνεχή αντιπαράθεση, ίντριγκες εντός και εκτός οικογενειών, μάχες σε γη και θάλασσα, παράλογοι και ανήθικοι έρωτες, δράκοι που εμφανίζονται μετά από 1,5 αιώνα, ζωντανοί νεκροί που απειλούν τα πάντα και φυσικά μπόλικη μαγεία.

Εμείς είπαμε να θυμηθούμε κάποια από αυτά τα πλάσματα που είτε φέρουν μαγικές δυνάμεις, είτε είναι τα ίδια μαγικά.

Εμείς είπαμε να θυμηθούμε κάποια από αυτά τα πλάσματα που είτε φέρουν μαγικές δυνάμεις, είτε είναι τα ίδια μαγικά.

1. Daenerys

Ξεκινάμε με την ξανθιά λιλιπούτεια θεά Καλίσι, κατά κόσμον βασίλισσα Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Η τύπισσα είναι άκαφτη, fire-proof και έχει (είχε) 3 δράκους για παιδιά της, που με μία εντολή τύπου «Ντρακάρις» κάνουν bbq όποιον σταθεί μπροστά τους. Θα σέβεστε.

2. Melisandre

Η ιέρεια-μάγισσα Melisandre (Carice van Houten) προφανώς και ανήκει σε αυτή την κατηγορία καθότι μάγισσα. Την είδαμε να βγάζει το μαγικό κολιέ και να μεταμορφώνεται σε μία υπέργηρη γυναίκα (μπορεί και 200 χρόνων). Την είδαμε να γεννάει μία σκιά που σκότωσε τον Renly Baratheon.

Την είδαμε επίσης να σαγηνεύει τον κόσμο όλο, πείθοντας ακόμα και γονείς να κάψουν το παιδί τους (η πικρή στιγμή που ο Stanis δέχθηκε να καεί στην πυρά το τέλειο κοριτσάκι του για να καλοπιάσουν τον Θεό και να προχωρήσει ο στρατός του).

Τελευταία βέβαια την είδαμε να ανασταίνει τον Jon Snow, οπότε γι' αυτό και μόνο βγήκε από τη δική μας death list (δεν έχει μόνο η Arya death list).

3. Thoros of Myr

Αντίστοιχης δύναμης με την κοκκινομάλλα μάγισσα και ο Thoros (Paul Kaye), ο οποίος πιο εύκολα (και αρκετές φορές) ανέστησε τον Lord Beric Dondarrion.

Μην ξεχνάμε και τη φωτιά που ανάβει στο σπαθί του χρησιμοποιώντας blood magic, μία ικανότητα που την πέρασε και στον Beric.

4. The Faceless Men

Αυτή η ομάδα των πληρωμένων δολοφόνων με την επίφαση της θρησκευτικότητας, τύπου λατρεύοντας και δρώντας για τον Many-Faced God, έχει απίστευτες μαγικές δυνάμεις.

Είδαμε τον Jaqen H'ghar (Tom Wlaschiha) να αλλάζει σε όποιον άνθρωπο θέλει, όποια στιγμή και αν αποφασίσει. Για καλή μας τύχη την ικανότητα αυτή την έμαθε ή δόθηκε στην Arya. Μεγάλη στιγμή η γενεκτονία του Οίκου των Frey από τα χέρια της μικρής...

5. The Three-Eyed Raven

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το Three-Eyed Raven (Max Von Sydow) που είναι μπλεγμένος μέσα σε ρίζες δένδρων και που αν και ακινητοποιημένος μπορεί και ταξιδεύει στον χρόνο.

Απολαύσαμε τα ταξίδια που πήρε μαζί του τον Bran, μαθαίνοντας για σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος.

6. Bran Stark

Άξιος συνεχιστής του Κορακιού με τα τρία μάτια, ο Stark junior, μπορεί όχι μόνο να ταξιδεύει στον χρόνο αλλά και να επεμβαίνει.

Μεγάλη απορία η σύνδεση με τον Night King. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να το δει αλλά και να τον αγγίξει;

7. Leaf

Τα Παιδιά του Δάσους είναι πραγματικά μαγικά πλάσματα. Η Leaf και τα λοιπά Children of the Forest είναι οι πρώτοι γνωστοί κάτοικοι στο Westeros και οι δημιουργοί των White Walkers στην προσπάθειά τους να αμυνθούν στους ανθρώπους εισβολείς.

Βέβαια η μπάλα με τα ζόμπι χάθηκε και ούτε οι πύρινες σφαίρες τους δεν μπορούν πια να κάνουν κάτι.

8. Qyburn

Η περίπτωσή του σηκώνει συζήτηση, δεδομένου ότι παρουσιάζεται ναι μεν ως γιατρός αλλά μήπως είναι και μάγος;

Βλέποντας τον πρώην ασθενή του Ser Gregor, με αυτό το χρώμα του νεκρού, τα στοιχήματα ακόμα παίζουν...

9. Pyat Pree

Από αυτήν τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας νεκρομάντης. Ο εν λόγω μάγος, εν ονόματι Pyat (Ian Hanmore), χρησιμοποίησε την ικανότητά του να φυλακίζει ανθρώπους μέσω των ψευδαισθήσεων στην Καλίσι, προκειμένου να αντλήσει τη δύναμή της και να γίνει ισχυρότερος.

Βέβαια, δεν γνώριζε ότι τα δρακάκια της θα τον κάνουν ψητό έτσι και θυμώσει τη μαμά τους. Ας πρόσεχε.

10. The Night King

Είναι φτιαγμένος από πάγο, ανασταίνει νεκρούς και ηγείται χιλιάδες ζόμπι. Αυτό.

Όχι τίποτα άλλο σε μερικές μέρες, στις 14 Απριλίου, έχουμε και την πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου του Game Of Thrones, που θα απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: Ποιος θα κάτσει τελικά στο Σιδερένιο Θρόνο και το σημαντικότερο αν θα έχει αυτό κάποια αξία...

