Η μεγάλη πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου μας κοιτάει στα μάτια και μας καλεί να δούμε τα τελευταία επεισόδια μιας επικής ιστορίας που μας κράτησε στο κόκκινο όλα αυτά τα χρόνια.

Τέτοια οπαδική αγάπη για τηλεοπτική σειρά δεν είχε δει ο πλανήτης μέχρι τώρα και η ΗΒΟ το κέρδισε το στοίχημα.

Αλλά είναι ώρα να θυμηθούμε τα μεγαλύτερα γεγονότα που σημάδεψαν όλους τους κύκλους, να κάνουμε ένα ζέσταμα δηλαδή για να υποδεχθούμε αυτά που έρχονται και που περιμένουμε με μεγάλη αγωνία.

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες μεγάλες στιγμές, όχι βέβαια όλες καθότι σε ένα άρθρο πρακτικά αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί...

Για να θυμηθούμε όμως ακόμα και την τελευταία λεπτομέρεια μπορούμε απλά να στήσουμε κάποιους GOT-ικούς μαραθωνίους - να είναι καλά η Nova που και φέτος μας κάνει δώρο έκπληξη, όχι απλά τον τελευταίο κύκλο, αλλά δώστε προσοχή: από την 1/3 μέχρι 30/6 είναι διαθέσιμο στο Nova On Demand ένα επικό «GOT Boxset» με όλους τους κύκλους, ενώ θα έχει και πρόσθετο υλικό όπως fillers, backstage κ.λπ. Αλλά ας γυρίσουμε πάλι στην επική ιστορία μας.

Στον 1ο κύκλο βλέπουμε τον Νεντ, ήτοι Άρχοντα Ένταρντ Σταρκ, να αφήνει την έδρα του Οίκου του με έμβλημα τον γκρίζο Ανταρόλυκο, για να γίνει το Χέρι του Βασιλιά και φίλου του.

Αυτή όμως η απόφασή του θα έχει τραγικά αποτελέσματα στην πορεία, καθώς μια αλυσιδωτή αντίδραση θα οδηγήσει τελικά στον πόλεμο για τον Θρόνο.

Ήδη από τον πρώτο κύκλο, θα δούμε τα μυθικά πλάσματα του Βορρά, τους Λευκούς Οδοιπόρους που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν, ενώ στην Ανατολή κάποια άλλα μυθικά φτερωτά πλάσματα γεννιούνται στην αγκαλιά της «μητέρας» τους.

Από ανατρεπτικές στιγμές, τι να πρωτοθυμηθούμε. Αποκεφαλισμούς, σοκαριστικές αιμομιξίες, χρυσές κορώνες να λιώνουν αντιπαθητικά κεφάλια και σε κάθε επεισόδιο κάτι να μας σοκάρει.

Στον 2ο κύκλο, θα ζήσουμε τον πόλεμο για τα καλά. Πέντε βασιλιάδες διεκδικούν τον Σιδερένιο Θρόνο. Ευχάριστοι, δυσάρεστοι, γοητευτικοί, αλλοπρόσαλλοι όλων των τύπων χαρακτήρες για όλα τα γούστα. Ρομπ Σταρκ, Τζόφρι Λάνιστερ, Στάνις και Ρένλι Μπαράθιον, Ντενέρις Ταργκάριεν επιστρατεύουν όλα τους τα όπλα για τον Θρόνο που ο καθένας, για τους λόγους του, θεωρεί ότι είναι δικός του.

Και ερχόμαστε στον 3ο κύκλο, όπου έχουν αλλάξει όλα. Ισορροπίες, συμμαχίες, κατακτήσεις, ένας μικρός χαμούλης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο πόλεμος έχει αφήσει τα σημάδια του σε όλο το Γουέστερος.

Η θεά Καλίσι, κατά κόσμον Ντενέρις Ταργκάριεν, κατακτά με τα φτερωτά της παιδιά την Ανατολή, τη στιγμή που ο Βορράς αιμορραγεί από τις επιδρομές των Αγρίων.

Όσο για το Νότο; Έχει τον νεαρό βασιλιά Τζόφρι και αυτό από μόνο του είναι αρκετό. Μια προδοσία έρχεται να αλλάξει τα πράγματα. Για την ακρίβεια κάπου στο 9ο επεισόδιο, με θυμάμαι να ουρλιάζω σχεδόν και να τραβάω τις κοτσίδες μου.

Code name: Red Wedding. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Οι λοιποί που θα το πιάσετε για πρώτη φορά τώρα θα δείτε. Ο θάνατος βρίσκεται παντού, η δυστυχία βασιλεύει αλλά τίποτα δεν είναι για πάντα. Ούτε καν... ο θάνατος.

Ο 4ος κύκλος και τι δεν είχε. Το γάμο του ψυχάκια βασιλιά Τζόφρι, τη φυλάκιση και απόδραση μετά δολοφονιών του πιο αγαπημένου νάνου της τηλεόρασης Τίριον αλλά και τη δυναμική παρουσία στο Γουέστερος του φιλήδονου Ομπεριν Μαρτέλ που ένα «Βουνό» θα του έκοβε τον βήχα. Ή μήπως το κεφάλι;

Όπως και να έχει ο μεγάλος Οίκος των Μαρτέλ μπαίνει στο παιχνίδι. Όσο για τους Άγριους (Wildlings) βρίσκονται προ του Τείχους που υποστηρίζεται από μία χούφτα της Νυχτερινής Φρουράς. Στο σημείο αυτό βέβαια θα λάμψει το αστέρι του Τζον Σνόου, του νόθου που τελικά δεν ήταν και τόσο νόθος (αλλά ας μη βιαζόμαστε).

Καθοριστικής σημασίας για την εκεί μάχη η παρουσία του Στάνις. Τα κορίτσια Καλίσι και Άρια βρίσκονται σε διαφόρου τύπου αναζητήσεις, όπως και ο Μπραν, με τη Σάνσα να έχει μπλέξει με την οχιά Λόρδο Μπέιλις.

Στον 5ο κύκλο βλέπουμε τις οικογένειες να προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Η μικρή και κάποτε αθώα Άρια κατευθύνεται με πλοίο στο Μπράαβος για να τρανσφορμαριστεί σε δολοφόνο, ενώ η αδελφή της προσπαθεί να αντισταθεί στον πανούργο Λιτλ Φίνγκερ.

Τα ομορφόπαιδα του Κινγκς Λάντινγκ βρίσκονται σε σύγχυση, με τον άτολμο Τόμεν να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τον Θρόνο, τη μάνα του και το πεσκέσι του θανόντα αδελφού του που ακούει στο όνομα Μάρτζορι Ταϊρέλ. Η Σέρσεϊ βρίσκει το μάστορά της στο πρόσωπο του Χάι Σπάρου.

Ο 6ος κύκλος του Game of Thrones αποτέλεσε για πολλούς τον καλύτερο από όλους. Η δράση και η εξέλιξη των χαρακτήρων ήταν μοναδική, με έναν χειμώνα που πλέον είχε φτάσει.

Οι ηρωίδες παίρνουν τα πάνω τους με πρώτη και καλύτερη την Σέρσεϊ που από ταπεινωμένη γυναίκα, ανεβαίνει στον Θρόνο σε μία από τις πιο συνταρακτικές στιγμές της ιστορίας μας.

Η Καλίσι επίσης έχοντας περάσει μια περίοδο απομόνωσης, βγαίνει δυναμικά στις θάλασσες, παρέα με τους δυο ενήλικες πλέον δράκους της. Η Σάνσα από ένα φοβισμένο (και κακοποιημένο) κοριτσάκι μεταμορφώνεται σε μία δυναμική γυναίκα του Βορρά.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα η αποκάλυψη της πραγματικής καταγωγής του Τζον Σνόου. Μεγάλο δώρο το τελευταίο επεισόδιο που ήταν και είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα της σειράς.

Και φτάνουμε στον 7ο κύκλο όπου εμφανίζεται –για την ακρίβεια εμφανίστηκε στο τέλος του προηγούμενου– και τρίτος «κακόψοφος», μετά τον Τζόφρι και τον Ράμσεϊ, ονόματι Γιούρον Γκράμσεϊ, που γλυκοκοιτάει τη Σέρσεϊ ελπίζοντας σε μεγάλες δόξες, ενώ πρώτα βέβαια «έφαγε» τον αδελφό του και κυνηγάει να σκοτώσει και τα ανίψια του.

Πέρα όμως από αυτήν την ιστορία οικογενειακής αγάπης, βλέπουμε την Νταϊνέρις να πατάει για πρώτη φορά στα πάτρια εδάφη του Ντραγκστόουν, όπου και με την επίσκεψη του Τζον Σνόου κρυφοξεκινάει το ρομαντικό φτερούγισμα.

Το σημαντικότερο όμως στην αρχή, πολύ αρχή του κύκλου, είναι ο επικός τρόπος που η Άρια ξεκληρίζει ολόκληρο τον Οίκο των Φρέι ως εκδίκηση για τον χαμό των δικών της.

Σε αυτόν τον κύκλο θα ζήσουμε ακόμα έρωτες, αδέλφια που ξανασμίγουν, στόλους που κατατροπώνονται, δράκους που καίνε, αδέλφια που ερωτοτροπούν δίπλα στο νεκρό παιδί τους. WTF!

Αλλά πάλι οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Αν δεν δεις δράκο με ξανθιά θεά να σώζει το αγόρι από βέβαιο θάνατο (που σαν ιππότης προτιμάει να σωθούν τα συντρόφια), τότε δεν έχεις δει τίποτα. Όπως επίσης δεν θα σε γοητεύσει τίποτα περισσότερο από ένα γαλαζομάτη... δράκο.

Πού τα είδαμε όλα αυτά; Μα εννοείται στη Nova. Πού θα δούμε και τον τελευταίο κύκλο; Μα εννοείται αποκλειστικά και ταυτόχρονα με την Αμερική, στη Nova από τις 14 Απριλίου. Game Of Thrones is here at last!

Και αν αυτό το 04:00 π.μ. φαντάζει κομματάκι δύσκολο, μπορούμε με την υπηρεσία Nova on Demand να το απολαύσουμε όποτε μας βγάλει ο χρόνος. Αυτό αλλά και ό,τι έχει προηγηθεί στην αγαπημένη μας σειρά.

Game Of Thrones is here at last!