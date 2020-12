Ευτυχία, τι σημαίνει να είσαι η τέλεια οικοτουρίστρια;

«Αυτή η διαδρομή με γέμισε, με ταξίδεψε και με ζωντάνεψε δημιουργικά», λέει η Ευτυχία με τον ενθουσιασμό έκδηλο στο πρόσωπο της.



Κάθεται μπροστά μας έτοιμη να αφηγηθεί την ξεχωριστή της εμπειρία. Έχει μόλις ολοκληρώσει ένα ταξίδι στην Κρήτη ως οικοτουρίστα και οι άνθρωποι που συνάντησε, τα project που γνώρισε και όλα όσα έμαθε στην πορεία της, φαίνεται να έχουν επιδράσει θετικά πάνω της. Όπως μας λέει, το ίδιο συνέβη και στο διαδικτυακό της κοινό. Και αυτό γιατί ως influencer, η Ευτυχία αποτελεί κομμάτι του πράσινου ταξιδιού με το όνομα Ding Dong. Πρόκειται για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την έφερε σε επαφή, διαδικτυακά, λόγω της κατάστασης, με όλα όσα ορίζουν τον ιδανικό οικοτουρίστα. Την ίδια όμως στιγμή, μέσα από τους σταθμούς της, οι φίλοι της ξεναγήθηκαν κι αυτοί σε έναν κόσμο που τους έκανε να ενεργοποιηθούν, έστω και πίσω από τις οθόνες τους.



«Το θέμα της δικής μου διαδρομής ήταν ο οικοτουρισμός και πιο συγκεκριμένα το πώς μπορεί κάποιος να γίνει ένας τέλειος οικοτουρίστας στην Κρήτη», συνεχίζει. « Έτσι, παρέα τους διαδικτυακούς μου φίλους, ανακαλύψαμε διάφορα βιώσιμα project σε όλη την Ελλάδα και γνωρίσαμε εκπροσώπους για το καθένα από αυτά. Μέσα από αυτό το ταξίδι είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε κάποια μίνι green challenges μεταξύ μας, τα οποία μας έκαναν να καταλάβουμε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα πιο οικολογικό lifestyle αλλά και travelstyle».



Οι στάσεις της Ευτυχίας στο ταξίδι της ενώνονται για να δημιουργήσουν μια συνολική εικόνα για το τι σημαίνει να είσαι οικοτουρίστας. Η διαδρομή της ρίχνει φως στη σημασία της διατήρησης των γεοπάρκων για περιβαλλοντικούς, επιστημονικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η ίδια επίσης εξερεύνησε τις δυνατότητες των περιοχών οικοτουρισμού στην εξασφάλιση βιώσιμων μέσων διαβίωσης.



«Σε αυτό το ταξίδι έκανα έξι νοητούς σταθμούς. Ο πρώτος ήταν το Life Natura 2000 Value Crete, στο οποίο οι εκπρόσωποι μας μίλησαν για τις ενέργειες που κάνουν ώστε να βελτιώσουν και να διατηρήσουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Αντίστοιχα και στο LIFE Bonelli eastMed ενημερωθήκαμε για το ποιες ενέργειες γίνονται ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες απειλές που δέχεται ο σπιζαετός. Ένα άλλο project το οποίο επισκέφτηκα ήταν το food for feed. Εκεί γνωρίσαμε πώς μέσω μιας τροποποιημένης και ενισχυμένης διαδικασίας ηλιακής ξήρανσης, μετατρέπονται τα απορρίμματα των ξενοδοχειακών τροφών σε ζωικές τροφές. Επόμενος σταθμός το Ρέθυμνο και οι δημόσιες συγκοινωνίες του, όπου είδαμε ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται τόσο οι τουρίστες όσο και οι κάτοικοι του νησιού, με σκοπό να επιλέγουν τη δημόσια συγκοινωνία, σε αντίθεση με τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων. Ένας, πάλι, από τους πιο γευστικούς σταθμούς ήταν οι Μύλοι της Κρήτης, σε συνδυασμό με το Delights of Crete και το Replace project. Εκεί γνώρισα κάποια από τα τοπικά προϊόντα και έμαθα για την παραγωγική τους διαδικασία.»



Από τις κορυφαίες στιγμές του διαδικτυακού ταξιδιού της Ευτυχίας, ήταν το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, ένα από τα βασικότερα σημεία οικοτουρισμού. Οι προϊστορικοί σχηματισμοί βράχου και τα απολιθωμένα κοράλλια το καθιστούν όχι μόνο φυσικό θαύμα, αλλά και ένα στοιχείο για την προέλευση του ανθρώπινου πολιτισμού. Από το 2017, η ΕΕ έχει ξεκινήσει μια κοινή πρωτοβουλία με αυτόν τον χώρο κληρονομιάς, μαζί με άλλα τρία γεωπάρκα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και το Τμήμα Δασών της Κύπρου. Η «επίσκεψη» της Ευτυχίας στο σημείο ήταν σίγουρα ξεχωριστή. Όμως η διαδρομή της συνολικά, δεν είχε αποδέκτη μόνο την ίδια.



«Όλο αυτό έκλεισε με ένα τεράστιο big green challenge μέσα από το οποίο ζήτησα από τους ακολούθους μου να ανακαλέσουν στη μνήμη τους ένα ταξίδι στο οποίο αντί να χρησιμοποιήσουν ένα ταξί ή ένα αμάξι, πήραν ένα τρένο ή ένα ποδήλατο ή περπάτησαν και μεταφέρθηκαν από τη μια περιοχή στην άλλη. Έτσι, τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν κάποια αυθεντικά τοπία και να βιώσουν τους ρυθμούς και τη ζωή του τόπου που επισκέφθηκαν».



«Τι κρατάς από όλο αυτό;», τη ρωτάω.



«Αυτό το ταξίδι με έφερε έξω από τις πόρτες αξιόλογων ανθρώπων οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, κάνοντας τη διαδρομή μου ακόμη πιο συναρπαστική και ενδιαφέρουσα. Και κατάλαβα ότι τουρισμός και περιβάλλον μπορούν να πάνε μαζί».