Οι ήρωες των ωκεανών

Οι ωκεανοί μάγευαν πάντα την ανθρωπότητα χάρη στη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση τους. Η ανοιχτή θάλασσα ξυπνάει την επιθυμία να την εξερευνήσεις, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί δέος και φόβο. Σήμερα όμως οι ωκεανοί μας απειλούνται περισσότερο από ποτέ. Η παγκόσμια ρύπανση και η βιομηχανική αλιεία απειλούν με εξαφάνιση αμέτρητα είδη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι συνακόλουθες κλιματικές αλλαγές οδηγούν σε ολοένα και μεγαλύτερη ζημιά στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο York Hovest, φωτογράφος, τυχοδιώκτης και συγγραφέας, αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ο York ακολούθησε «ήρωες των ωκεανών» - επιστήμονες, ακτιβιστές και οραματιστές - σε όλο τον κόσμο για να διερευνήσει και να καταγράψει τις πιο εφευρετικές λύσεις και τα πιο ελπιδοφόρα project διάσωσης των ωκεανών.

Οι εικόνες του Hovest μας παροτρύνουν να προστατεύσουμε τις άφθονες μορφές ζωής για τις οποίες ο ωκεανός είναι το σπίτι τους.

Παράλληλα με ένα εκτενές ντοκιμαντέρ, το βιβλίο αυτό καταγράφει το ταξίδι του Hovest για να βοηθήσει στη διάσωση των θαλασσών, αποτυπώνοντας την ομορφιά του ωκεανού αλλά ταυτόχρονα και πόσο απροστάτευτος είναι. Οι εικόνες του Hovest αποτυπώνουν τα νερά από τις γαλάζιες θάλασσες των Νότιων Θαλασσών μέχρι τα κρύα νερά γύρω από τον Αρκτικό Κύκλο. Δείχνουν φάλαινες, καρχαρίες και πολύχρωμους κατοίκους υφάλων στο φυσικό τους περιβάλλον. Με εκπληκτική μεγαλοπρέπεια μας υπενθυμίζουν την τεράστια ποικιλία και την ομορφιά της θαλάσσιας ζωής και μας παροτρύνουν να προστατεύσουμε τις άφθονες μορφές ζωής για τις οποίες ο ωκεανός είναι το σπίτι τους.

To βιβλίο προλογίζει ο Δαλάι Λάμα ενώ το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020. Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ.

Ο York Ηοvest ακολούθησε «ήρωες των ωκεανών» - επιστήμονες, ακτιβιστές και οραματιστές - σε όλο τον κόσμο για να διερευνήσει και να καταγράψει τις πιο εφευρετικές λύσεις και τα πιο ελπιδοφόρα project διάσωσης των ωκεανών.

© Heroes of the Sea by York Hovest, published by teNeues, www.teneues.com, www.heroesofthesea.com, Zanzibar, Heroes: Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT), Photo © 2019 York Hovest. All rights reserved.

