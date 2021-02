ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ από κάπου πρέπει να σωθούμε κι επειδή ο καθένας πιάνεται από την πιο κοντινή του μεταφορά και παρομοίωση για ν' αντέξει όσα δεν αντέχονται. Κι επειδή αν δεν έχεις προσευχή πρόχειρη στο συρτάρι σου ζητάς ψαλτήρι από τους διπλανούς σου. Κι επειδή η δικιά μου η βελόνα κόλλησε στους Μανιακούς Ιεροκήρυκες Των Δρόμων, στους Μanic Street Preachers , που ξέρουν να ξεσηκώνουν και να παρηγορούν σαν να έχασαν δικό τους άνθρωπο από στόμα λύκου.

'Ετσι κόλλησα κι εγώ αυτές τις μέρες οργής που ο Θεός έχει ρεπό και λέω και ξαναλέω «κι αν το ανεχτείς αυτό τότε τα παιδιά σου θα είναι τα επόμενα,θα είναι τα επόμενα,θα είναι τα επόμενα ,θα είναι τα επόμενα...» Κι αφού το πω αρχίζω πάλι να ξαναλέω «κι αν το ανεχτείς αυτό τότε τα παιδιά σου θα είναι τα επόμενα, θα είναι τα επόμενα, θα είναι τα επόμενα, θα είναι τα επόμενα...» Και ξεχνάω ότι το τραγούδι μιλάει, τάχα μου, για το ισπανικό εμφύλιο κι είναι μια αλληγορία κι αυτό εκεί στην πρώτη στροφή με τα κουνέλια και τους φασίστες είναι πολύ σκληρό για τα μαλλιά μου και θα θυμώσει η αριστοτελική μου μεσότητα και τα ιδιαίτερά μου μαθήματα στη υπομονή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όλοι από κάπου πρέπει να σωθούμε κι εγώ αυτό το «από κάπου» το πέτυχα σ' ένα τραγούδι γιατί ήταν όλα κλειστά αυτές τις μέρες και δεν έβρισκα πρόχειρο ρεφρέν για φρίκες.

Το μέλλον σε διδάσκει να είσαι μόνος. Το παρόν να παγώνεις φοβισμένος Έτσι, αν μπορώ να ξεπαστρεύω κουνέλια

ΜΑΝΙC STREET PREACHERS

If You Tolerate This Your Children Will Be Next

LP «This Is My Truth Tell Me Yours», 1998