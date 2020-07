Στις 12 Φεβρουαρίου του 1962 ο Γιούρι Γκαγκάριν φτάνει στην Αθήνα, καλεσμένος του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής προβληματίζεται για την επίσκεψη. Ο ωραίος Γιούρι είναι ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα (μπαίνοντας σε τροχιά γύρω από τη Γη στις 12 Απριλίου του 1961) και επίσης «πρόκειται περί ανδρός Σοβιετικού και κομμουνιστού», με την Ελλάδα «ν' ανήκει εις την Δύσιν». Βρισκόμαστε στην καρδιά του Ψυχρού Πολέμου και ο μετέπειτα «εθνικός μας Εθνάρχης» δεν θέλει ιστορίες με τους κομμουνιστάς. Η ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, ταυτισμένη με το εκτός νόμου Κομμουνιστικό Κόμμα), όπως πιστεύει ο Καραμανλής και το επιτελείο του, περιμένει τον Γκαγκάριν για να βγάλει το άχτι της για τη βία και νοθεία των εκλογών του 1961, το μυστικό Σχέδιο Περικλής (που τέθηκε σε εφαρμογή μετά τον θρίαμβο της αριστεράς στις εκλογές του 1958), τις διώξεις και την αντικομμουνιστική υστερία που κρατούσε στη φυλακή τον Μανώλη Γλέζο για παράβαση του αναγκαστικού νόμου 375/1936 (κατασκοπεία υπέρ της ΕΣΣΔ).

Τα επεισόδια που φοβούνταν Καραμανλής και ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση) ξεκίνησαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Συγκεντρωμένα μέλη της ΕΔΑ έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, φωνάζοντας στα ρωσικά «Γκαγκάριν - Ειρήνη!», «Γκαγκάριν, σώσε την Ελλάδα, Γκαγκάριν, σώσε μας!». Η «Ακρόπολις» στο φύλλο της 13ης Φεβρουαρίου θα μιλήσει για «εγκάθετους της αριστεράς» και «διά απόπειραν της ΕΔΑ όπως δημιουργήση ασχημίας».

Το «Γκαγκάριν, σώσε μας» θα ξανακουστεί πολλές φορές το διήμερο αυτής τη επίσκεψης. Στο Σύνταγμα, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έξω από την Ακαδημία Αθηνών, ακόμα και στη δεξίωση στη Μεγάλη Βρετανία με τους τρεις χιλιάδες καλεσμένους. Τον Γκαγκάριν, σχεδόν σε κάθε του βήμα, ακολουθούσαν μέλη της ΕΔΑ και άλλοι «κίτρινοι» (συνθηματικό για τους μη «εθνικόφρονες» από μυστικές υπηρεσίες και παρακράτος), παίζοντας κρυφτούλι με την αστυνομία. Το Παλάτι θα τηρήσει τις αποστάσεις του. Ο Γκαγκάριν θα εγγραφεί στο Βιβλίο των Ανακτόρων, αλλά δεν θα γίνει δεκτός από τον διάδοχο και αντιβασιλέα Κωνσταντίνο. Λίγο το αντισοβιετικό ντελίριο, λίγο οι φούριες για τον επικείμενο γάμο της πριγκίπισσας Σοφίας και του Χουάν Κάρλος, το Παλάτι την κάνει με ελαφρά.

Το εξώφυλλο του περιοδικού «Δρόμοι της Ειρήνης» με τον Γιούρι Γκαγκάριν.