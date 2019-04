I also have a girlfriend from Hollywood

Her name is Angelyne, and she's a billboard queen

She's gazing into her crystal ball especially for me

Saying, "Nina, did you really?"

Yes I've got married yee hee hee(...)

Nina Hagen, Super Freak Family

H Renee Goldberg, η Ρενέ, η μικρή Πολωνέζα, η κόρη του Hendrik και της Bronia που γλύτωσαν απ' τα κολαστήρια του Μπούχενβαλντ και του Μπέργκεν-Μπέλσεν και της Tρεμπλίνκα, αυτή η Ρενέ που μεγάλωσε ως παιδί επιζήσαντων του Oλοκαυτώματος στην πιο αυστηρή Χασιδική κοινότητα Εβραίων στο Τελ Αβίβ, αυτή η Ρενέ που δεκάχρονη και χαμένη μπήκε στο πλοίο Χάιφα - Νέα Υόρκη για μια νέα ζωή, αυτή η Ρενέ που έφηβη έχασε τη μαμά της και ο μπαμπάς την κλείδωνε στη ντουλάπα για τιμωρία επειδή φορούσε στενά παντελόνια, αυτή η Ρενέ που στα δεκαοκτώ της παντρεύτηκε και στα δεκαεννιά της χώρισε, αυτή η λιγομίλητη και θυμωμένη Ρενέ αποφάσισε ότι είναι o καιρός της να ιδρύσει μια νέα θρησκεία.



Μπαίνοντας το σωτήριο έτος 1984 η Ρενέ δεν ήταν πια η Ρενέ. Απογοητευμένη από Θεούς και ανθρώπους, έγινε η Angelyne Llyne, η Αngelyne, η κατάξανθη Προφήτης του εαυτού της. Τεράστιες αφίσες και διαφημιστικές πινακίδες γέμισαν τον ουρανό του Λος 'Αντζελες: μια υποσχετική παραδείσια πόζα, το όνομα Αngelyne κι ένα τηλέφωνο. Κανείς δεν ήξερε ποια ήταν η ξανθιά Θεά των billboards, από πού κρατούσε η σκούφια της, ποια ήταν τα ταλέντα της ,ποιος πλήρωνε για όλον αυτόν τον καταιγισμό ροζ/ διαφήμισης/ χωρίς/ διαφήμιση.

Η συγκεκριμένα αφίσα της Angelyne, εμφανιζόταν στους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς Moonlighting (Aυτός,αυτή και τα μυστήρια, 1985)

Σε ελάχιστες ώρες η ξανθιά bimbo (που ήταν πολλά περισσότερα από ξανθιά bimbo) έγινε εθνική είδηση, εθνικό μυστήριο, εθνική λατρεία. Όπως όλοι οι μεγάλοι Σαμάνοι, διέγραψε το παρελθόν της, τους συμμαθητές της, τους γονείς της, τις αδελφές της, τους Ραβίνους, την Πολωνία, το τραύμα, τις φωτογραφίες του εφήμερου γάμου της, όλη την προηγούμενη Ρενέ -κανείς δεν ρώτησε τίποτε, μέχρι να βγουν στα μανταλάκια τα γενεαλογικά της, καναδυό χρόνια πριν.

H Angelyn,όταν ήταν ακόμα η Ρενέ

Η Αngelyne, δεν αρνήθηκε, ούτε επιβεβαίωσε την Ρενέ που ήταν. Η πιο φωτογραφημένη, η πιο λατρεμένη persοna του Χόλιγουντ, η διάσημη επειδή είναι διάσημη (Famous for being Famous) εξακολουθεί να κυκλοφορεί πάνω κάτω στους δρόμους του Χόλιγουντ με την ροζ corvette της, συναρπάζοντας τα πλήθη. Πριν απ' τις Καρντάσιαν και την Πάρις Χίλτον και μετά απ'αυτές, παραμένει τριανταπέντε χρόνια η απόλυτη installation του ίδιου της του εαυτού.

Angelyne και Νina Hagen.





«Είμαι μια ροζ οντότητα στην κορυφή ενός κίτρινου μονόκερου. Θέλω να παραμείνω το μυστήριο και η μαγεία που είμαι. Δεν είμαι μια πόρνη της διασημότητας... Δεν διαβάζω βιβλία. Απλά συνεχίζω την πορεία μου. Είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος πώς λειτουργώ. Θέλω μια ανώδυνη ύπαρξη, μια μακάρια ύπαρξη. Θέλω να πατήσω στη γη της ευδαιμονίας πρώτη και μετά να μ' ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Είναι τόσο δύσκολο;... 'Οχι, δεν είναι τόσο δύσκολο... »

Το 2003 η Angelyne έβαλε υποψηφιότητα για Κυβερνήτης της Καλλιφόρνια,

Η Αντζελύν πουλά στους πιστούς της τον εαυτό της. Αυτή η ονειρική διασταύρωση Μπάρμπι και Μαρίνας Αμπράμοβιτς, κατάφερε το ακατόρθωτο. Από το 1984 μέχρι σήμερα τα πλήθη παραληρούν για μια πόζα μαζί της.

«Αγαπώ το Χόλιγουντ, γιατί είμαι το Χόλιγουντ», δηλώνει σκεπάζοντας το πρόσωπό της με μια τιγρέ βεντάλια, ασορτί με το σούπερ μίνι τιγρέ φόρεμά της και τη ροζ - ματζέντα γούνα της.

Μάνατζερ και Προφήτης του εαυτού της, χρεώνει 10.000 δολλάρια τις συνεντεύξεις της, κάθε φωτογραφία μαζί της ξεκινά από τα 20 δολλάρια, πουλά πανάκριβα τα t-shirts της και τα αυτόγραφα με το αποτύπωμα του κραγιόν της.

Η Αngelyne σήμερα,στα εβδομήντα της.

«Θα μου άρεσε ν' αφήσω μια κληρονομιά που θα βοηθήσει τους ανθρώπους ν' ανακαλύψουν τις υπέρτατες δυνάμεις τους και να καταλάβουν την πραγματική τους κλίση. Πιστεύω πως ο καθένας έχει το ολοδικό του προσωπικό σύμπαν, τον δικό του πλανήτη. Θέλω να εμπνεύσω τους ανθρώπους, να τους πείσω πως μπορούν να πραγματοποιήσουν ό,τι επιθυμούν...»

Η μικρή φοβισμένη Ρενέ από την Πολωνία πέθανε για ν' αναστηθεί η παντοκράτειρα Angelyne. Κι η Αngelyne (σε μόνιμη Ανάσταση έκτοτε) ζει και βασιλεύει πουλώντας πανάκριβα την Καινή της Διαθήκη, κοντά και μακριά ταυτόχρονα από τη θρησκεία που η ίδια ίδρυσε και η ίδια παραμένει η φανατικότερή της πιστή.