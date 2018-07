Γίνε και συ λίγο Kat Von D

Plus, έχει και έντονη κοινωνική δράση, υποστηρίζοντας συχνά πυκνά οργανισμούς και προσπάθειες ενίσχυσης αδύναμων κοινωνικών -και όχι μόνο- ομάδων (όπως οι Vitamin Angels, Project Chimps κ.α.), ενώ έχει εκδώσει και βιβλία που έχουν γίνει best sellers.

Αλλά για να δούμε τη σειρά ομορφιάς από κοντά:

"MAKE UP LIKE YOU MEAN IT" και λέει αλήθεια. Μετράνε ήδη μία δεκαετία στην παγκόσμια αγορά και είναι εμπνευσμένα από τι άλλο; Μα από τα μελάνια του tattoo studio της. Θέλει να αντέχουν, να καλύπτουν φουλ και να είναι έντονα όπως η ίδια αλλά και η κάθε γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει και να είναι αυθεντική.

Για αυτό αν θέλεις να είσαι ιδιαίτερη και να μην ακολουθείς τα συνηθισμένα, αν σε γοητεύει το goth look, αν δεν σου αρέσει να δίνεις λογαριασμό και αν θες να βάλεις λίγο τέχνη μέσα στο καθημερινό σου μακιγιάζ, δοκίμασέ τα.

Αφορά όλες τις γυναίκες, τις πιο καλλιτεχνικές φύσεις αλλά και τις λιγότερες που θέλουν να δοκιμάζουν το κάτι διαφορετικό. Η ίδια θεωρεί ότι το μεγαλύτερο ρίσκο ομορφιάς που μπορεί να πάρει, είναι να ακούσει τι λένε οι άλλοι και όχι η ίδια (για) την ίδια.

Μάλιστα, ο χρόνος που περνάει για να μακιγιαριστεί είναι για αυτήν χρόνος διαλογισμού, καθώς είναι αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές που είναι μόνη με τον εαυτό της και περνάει καλά, κάνοντας και πλάκα: μπορεί να βάψει το ένα μάτι μπλε και το άλλο σμόκι γιατί απλά μπορεί και γιατί αλλιώς χάνεται η ουσία της ελευθερίας καθώς όπως χαρακτηριστικά λέει «if you take it seriously, man, you kind of miss the point».

Γι' αυτό αν είσαι ελεύθερο πνεύμα, αγαπάς το μακιγιάζ και ψάχνεις το διαφορετικό, γνώρισε τις σειρές ομορφιάς της και σου προτείνω να ξεκινήσεις από την BROW σειρά της KAT VON D για τα Sephora. Στο προτείνω για τον επιπλέον λόγο, που δεν είναι άλλος από το διαγωνισμό που τρέχει και που μπορεί να σε αναδείξει μία από τις τυχερές.

Brow Struck - Poudre sourcils dimension

Η πούδρα φρυδιών της Kat Von D καλύπτει και κάνει ομοιόμορφα άμεσα τα φρύδια σου, με φυσικό αποτέλεσμα. Χάρη σε μια υβριδική σύνθεση βάση+πούδρα 2 σε 1, η πούδρα Brow Struck είναι μια αδιάβροχη πούδρα μεγάλης διάρκειας.