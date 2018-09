Μιλήσαμε με την ομάδα Ελλήνων αρχιτεκτόνων που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη μετατρέποντας πλαστικά απορρίμματα σε προϊόντα υψηλής λειτουργικής και αισθητικής αξίας για τους δημόσιους χώρους της πόλης.

— Πείτε μου αρχικά δυο λόγια για εσάς και την ομάδα σας, The New Raw.

Είμαστε και οι δύο αρχιτέκτονες. Σπουδάσαμε αρχικά στην Αθήνα και αργότερα στο Ντελφτ στην Ολλανδία. Το 2015 ιδρύσαμε το New Raw, ένα research & design γραφείο με έδρα το Ρότερνταμ. Η αφετηρία μας ήταν η διάθεση να εξερευνήσουμε πώς, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, μπορούμε να μεταμορφώσουμε αυτό που σήμερα θεωρούμε σκουπίδι σε προϊόντα υψηλής λειτουργικής και αισθητικής αξίας. Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε από την πρώτη μέρα ήταν η ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων με 3d printing.

Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους της πόλης, να τους ενημερώσουμε σχετικά με την ανακύκλωση, να εμπνεύσουμε μια πιο υπεύθυνη χρήση του πλαστικού μιας χρήσης και να ανακαλύψουμε μαζί τις δυνατότητες επανάχρησης του πλαστικού που δίνουν οι τεχνολογίες αιχμής, όπως το 3D printing

— Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη Θεσσαλονίκη;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, πρόκειται για μια πόλη με υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Επιπλέον, το μέγεθός της διευκολύνει την καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δράσης Print Your City. Επίσης, το νέο πρόγραμμα της Coca-Cola, Zero Waste Cities, στο οποίο εντάσσεται και η δράση Print Your City, αποτέλεσε για εμάς μοναδική ευκαιρία, καθώς μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και συνεργασία μάς δόθηκε η ευκαιρία να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να υλοποιήσουμε ένα πολλά υποσχόμενο όραμα, τόσο για την πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και για όλη τη χώρα. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός πως αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο δήμος, ο οποίος αγκάλιασε αμέσως αυτή την προσπάθεια, δίνοντάς μας την ευκαιρία να διερευνήσουμε για πρώτη φορά αυτή την ιδέα σε κλίμακα πόλης.

Με τη δράση Print Your City καλούμε τους κάτοικους της πόλης να συμμετάσχουν στη αναδιαμόρφωση του δημόσιου χώρου.

— Τι είναι ακριβώς το Print Your City;

Ξεκινήσαμε το Print Your City στο Άμστερνταμ το 2016. Εκεί διερευνήσαμε κατά πόσο τα πλαστικά απορρίμματα της πόλης μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τον 3D printer, προκειμένου να κατασκευάσουμε έπιπλα για τον δημόσιο χώρο. Έχοντας καταφέρει να αποδείξουμε τις δυνατότητες του υλικού και της τεχνολογίας, τεστάρουμε για πρώτη φορά την ιδέα σε μια ολόκληρη πόλη! Για το Print Your City της Θεσσαλονίκης καλούμε τους κάτοικους της πόλης να συμμετάσχουν στη αναδιαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Αφενός σχεδιάζοντας τα νέα έπιπλα της πόλης, αφετέρου δίνοντας τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ανακυκλώνοντας τα πλαστικά απορρίμματα της πόλης με 3d printing.

— Ποια είναι πρακτικά η διαδικασία που ακολουθείται;

Η διαδικασία της ανακύκλωσης του πλαστικού ξεκινά με τον διαχωρισμό των διαφορετικών τύπων των πλαστικών. Στη συνέχεια, το υλικό καθαρίζεται και θρυμματίζεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή. Στο 3d printing είναι πολύ σημαντική η καθαρότητα του υλικού.

Μέσα από μια ειδική πλατφόρμα που θα είναι σύντομα διαθέσιμη οι πολίτες θα μπορούν να σχεδιάζουν τα έπιπλα που θέλουν αλλά και τις περιοχές στις οποίες θέλουν να τοποθετηθούν.

— Με τι κριτήρια επιλέγονται οι γειτονιές στις οποίες θα τοποθετηθούν τα αντικείμενα;

Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προεπιλέξαμε τέσσερα μέρη ‒πλατείες και πάρκα‒ όπου θα τοποθετούνταν τα έπιπλα του Print Your City. Το κριτήριο της επιλογής ήταν οι τοποθεσίες αυτές να είναι κυρίως πλατείες ή πάρκα που έχουν κάποιες ελλείψεις σε αστικό εξοπλισμό. Την τελική επιλογή, όμως, θα την κάνουν οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς. Μέσα από μια ειδική πλατφόρμα που θα είναι σύντομα διαθέσιμη οι πολίτες θα μπορούν να σχεδιάζουν τα έπιπλα που θέλουν αλλά και τις περιοχές στις οποίες θέλουν να τοποθετηθούν.

— Ποιος είναι ο τελικός στόχος της δράσης;

