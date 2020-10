Βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Φωτ. The Times

Το "Spitting Image" κάνει πάλι θραύση

Sonia Delesalle-Stolper

Ανταποκρίτρια της Libération στο Λονδίνο - 08.10.2020

Πάνω από εκατό μαριονέτες από λατέξ κατασκευάστηκαν για το "Spitting Image", ανάμεσα στις οποίες και η Μέγκαν με τον Χάρι.

Η πιο διάσημη βρετανική σατιρική εκπομπή, η οποία ενέπνευσε και την αντίστοιχη γαλλική "les Guignols de l'info", επιστρέφει πανηγυρικά στις βρετανικές οθόνες, είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνισή της.

Είναι πολύ άσχημες, και ειλικρινά ακόμα και γκροτέσκ. Σκανδαλώδεις και προσβλητικές. Αλλά είναι εδώ, επανήλθαν στις οθόνες μετά από είκοσι τέσσερα χρόνια απουσίας. Οι μαριονέτες του Spitting Image, της πιο διάσημης σατιρικής εκπομπής της βρετανικής τηλεόρασης, λένε πάλι τα τρελά τους στην οθόνη από τις 3 Οκτωβρίου. Η εκπομπή μεταδίδεται στο BritBox, μία πλατφόρμα streaming που δημιουργήθηκε από το BBC και το ITV. Η εκπομπή είχε ξεκινήσει το 1984, και είχε αποκτήσει μιμητές σε όλο τον κόσμο, και ιδίως στη Γαλλία, με τους Guignols de l'Info στο Canal +.

Πριν ακόμα ξεκινήσει, τον Φεβρουάριο του 1984, τα ταμπλόιντ είχαν ζητήσει την κατάργηση της μαριονέτας της Βασιλομήτορος, της μητέρας της βασίλισσας Ελισάβετ Β', που εμφανιζόταν ως μπεκρού, λάτρης του gin tonic. Είχαν κάνει λόγο τότε για "απύθμενη κακογουστιά", που ακούγεται κάπως αλλόκοτο όταν αυτό ξεστομίζεται από ταμπλόιντ. Η μαριονέτα δεν εμφανίστηκε στο πρώτο επεισόδιο, αλλά στη συνέχεια έγινε μία από τις πιο αγαπημένες φιγούρες των Βρετανών.

Ο Τραμπ μεταμφιεσμένος ... σε Τραμπ!

Στο απόγειο της δημοτικότητάς της, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η εκπομπή προσέλκυε περίπου 15 εκατομμύρια τηλεθεατές, περισσότερο κι από τον αριθμό των ψηφοφόρων (13 εκατομμύρια) που είχαν εκλέξει τη Margaret Thatcher, αδιαμφισβήτητο αστέρι της πρώτης εκδοχής της εκπομπής, που μεταδόθηκε μέχρι το 1996. Ένας πολιτικός δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί "φτασμένος" αν δεν είχε κι αυτός την μαριονέτα του. Κάποιοι παρακαλούσαν τους δημιουργούς να τους συμπεριλάβουν. Τι σημασία έχει η ταπείνωση αν εξασφαλίζεται έτσι η δόξα;

Το 2020, είναι όλοι εδώ. Ο Μπόρις Τζόνσον και το κίτρινο τσουλούφι του ως μπουφόνος, ο ειδικός σύμβουλός του Ντομινίκ Κάμινγκς ως άλιεν, η υπουργός Εσωτερικών του, Πρίτι Πατέλ, ως βαμπίρ ντομινατρίξ, ο Ντόναλντ Τραμπ ως ...Ντόναλντ Τραμπ με πορτοκαλί και άσπρο δέρμα προσώπου... 'Οπως και πριν από δύο δεκαετίες, το Spitting Image, στην εκδοχή του 2020, δεν επιτίθεται μόνο στους πολιτικούς, παρελαύνουν επίσης οι Κάνιε Γουέστ, Μπιγιονσέ, Μαρκ Ζούκενμπεργκ, ο πρίγκιπας Άντριου, ο Χάρι και η Μέγκαν, ή ακόμα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ ως θυμωμένη miss meteo. Συνολικά, κατασκευάστηκαν πάνω από εκατό μαριονέτες από λατέξ.

Το NBC φοβήθηκε

Το πρώτο επεισόδιο (σε σύνολο εννέα) της σειράς μεταδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου και μια δεύτερη σειρά έχει ήδη παραγγελθεί για το φθινόπωρο του 2021. Ωστόσο, ο Jon Thoday, ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Avalon, αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί δίστασαν να αγοράσουν τα δικαιώματα μετάδοσης. Έτσι, το NBC αποσύρθηκε, ενώ το δίκτυο επρόκειτο να υπογράψει. Ο Jon Thoday εξήγησε ότι το NBC φοβήθηκε. "Είναι δύσκολο να δημιουργείς ένα τέτοιο show μέσα στο σημερινό κλίμα, ειδικά αν επιτίθεσαι στους μεγάλους", εξήγησε. Οι άνθρωποι γίνονται νευρικοί." Η άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι αυτή του Armando Iannucci, δημιουργού του The Thick of It, μιας άλλης καλτ πολιτικής σατιρικής σειράς, ο οποίος δήλωνε το 2016: "Βρίσκω σήμερα το πολιτικό τοπίο τόσο τρελό και τόσο φρικτό που είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς με τα κυνικά κύματα που προκαλεί το ίδιο."

Για τον καλλιτέχνη Roger Law, συνδημιουργό του Spitting Image, που επέστρεψε και προΐσταται σ' αυτήν την ανάσταση, η σάτιρα είναι αντίθετα η πιο κατάλληλη όταν ο κόσμος είναι τρελός. "Όταν δημιουργήσαμε το Spitting Image το 1984, επικρατούσε παντού το χάος, υπήρχαν ταραχές στους δρόμους και φυσικά υπήρχε και η Θάτσερ", είπε στο BBC. Σήμερα σκέφτεται κανείς τη Θάτσερ σχεδόν με νοσταλγία, γιατί τουλάχιστον ήξερες τι ήθελε και τι θα έκανε αν διαμαρτυρόσουν εναντίον της. Με τον Μπόρις και τους Boys, δεν έχεις την παραμικρή ιδέα, αυτοί οι ιδεολόγοι είναι εντελώς τρελοί."

Μτφ. Σ.Σ.



