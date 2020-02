Jacob Jordaens, The King Drinks (1640). Royal Museum of Fine Arts of Belgium. Φωτ. Mutual Art

Που χάνεται η πίστη για τον καπιταλισμό;

Περισσότερο στην Ινδία και ...στη Γαλλία! Είναι ν' απορείς;

Investir.ch (Swiss), 31.01.2020

Κάθε χρόνο, το "Βαρόμετρο εμπιστοσύνης" της Edelman (*) ρωτάει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για το επίπεδο εμπιστοσύνης τους απέναντι στους κύριους θεσμούς της κοινωνίας: τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, τις ενώσεις.

Η τελευταία έκδοση της έκθεσης αποκαλύπτει μία αυξημένη απαισιοδοξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε 15 από τις 28 χώρες που μελετήθηκαν, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι απαισιόδοξη όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχασαν την εμπιστοσύνη τους στο καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι, για το 56%, ο καπιταλισμός "κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στην παρούσα του μορφή".

Η Ινδία είναι η χώρα που παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα απογοήτευσης σε σχέση με τον καπιταλισμό, με το 74% των ερωτηθέντων να συμφωνεί ότι είναι περισσότερο επιζήμιο παρά ωφέλημο. Η Γαλλία, η οποία γνώρισε τον τελευταίο καιρό ένα ιδιαίτερα θερμό κοινωνικό κλίμα, ανήκει επίσης στις πιο επικριτικές χώρες απέναντι στον καπιταλισμό. Για το 69% των Γάλλων ερωτηθέντων, το σημερινό οικονομικό σύστημα προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό στον κόσμο. Κάποιες άλλες χώρες δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο σύστημα, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, όπου "μόνο" το 47% των Αμερικανών και των Καναδών συμφωνεί με την παραπάνω δήλωση. Τέλος, στην Ιαπωνία, η αρνητική άποψη για τον καπιταλισμό είναι ακόμη χαμηλότερη (35%).

Δείτε τα αποτελέσματα της συνολικής έρευνας εδώ:

2020 Edelman Trust Barometer

