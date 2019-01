Η Συλλογή Fouad Debbas είναι μια συλλογή φωτογραφιών που περιλαμβάνει πάνω από 30.000 εικόνες από τη Μέση Ανατολή - τον Λίβανο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και την Τουρκία - από το 1830 έως τη δεκαετία του 1960. Διαμορφώθηκε μέσα σε δύο δεκαετίες από τον Fouad César Debbas (1930-2001), ο οποίος πίστευε πολύ στη σημασία της συλλογής και διατήρησης των εικόνων ως μέσου διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στεγασμένη στο Μουσείο Sursock της Βηρυτού, η συλλογή αποτελείται από φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ και στερεοσκοπικές εικόνες, καθώς κι από σπάνιες εκτυπώσεις με αλμπουμίνη, χαρακτικά και βιβλία, όλα σχετικά με την περιοχή. Η συλλογή, "οριενταλιστικού" χαρακτήρα και γεμάτη με εμπορικές λήψεις, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συλλογής του Μουσείου Sursock, τονίζοντας το ρόλο κλειδί της φωτογραφίας στην ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης στο Λίβανο. [Από το βιβλίο Early Photography of the Near East. Mount Libanon, Early Photographs. Debbas, Fouad. Folios Limited, London, 1997]

Μάτια ανοιχτά τη ζωή. Μια κούνια στο όρος Λίβανος. *

'Ενα μέρος της συλλογής παρουσιάζεται εώς τις 11 Φεβρουαρίου 2019 στο Sursock Museum της Βηρυτού: Small Street Trades

A Selection of Images from The Fouad Debbas Collection