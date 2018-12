Ακροβάτες και ζογκλέρ στην έκθεση

Πικάσο. Μπλε και ροζ.

Musée d'Orsay, Παρίσι (σε συνεργασία με το Musée national Picasso-Paris):

18.09.2018 – 06.01.2019

Πάμπλο Πικάσο, Οικογένεια σαλτιμπάγκων, 1905. National Gallery of Art, Washington, D.C. Wikimedia

Picasso Circus στο Musée d'Orsay με τους ακροβάτες και ζογκλέρ της Ακαδημίας τσίρκου Fratellini. Σ.Σ.

Picassomania

"Για να συμπεριληφθεί στις γαλλικές δημόσιες συλλογές, ο Πικάσο αποφάσισε το 1947 να δωρήσει δέκα από τα πιο σημαντικά του έργα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Παρίσι. Η μυωπία των θεσμών όπως και η περιφρόνησή τους απέναντι στον καλλιτέχνη αυτόν έχουν πλέον λησμονηθεί. Σήμερα, αντίθετα, ενσαρκώνει περισσότερο από ποτέ τη "σίγουρη" αξία για τα μουσεία. Είναι μάλιστα και ένας από τους πιο ισχυρούς "κράχτες" για την προσέλκυση κοινού.



Αυτή τη στιγμή, στο Musée d'Orsay, στο Παρίσι, η εκθαμβωτική έκθεση Πικάσο. Μπλε και ροζ, μία συμπαραγωγή του Μουσείου Picasso-Paris και του Ιδρύματος Beyeler της Βασιλείας (Ελβετία), υποδέχεται πάνω από 7200 επισκέπτες την ημέρα. Κάτι που αποτελεί, σύμφωνα με την Laurence des Cars, πρόεδρο του μουσείου, τη μεγαλύτερη επιτυχία μετά το άνοιγμα του μουσείου και τα αριστουργήματα του Ιδρύματος Barnes το 1993. Ευελπιστεί, στη λήξη της έκθεσης αυτής, στις 6 Ιανουαρίου 2018, τα εισητήρια να φτάσουν τα 650 000.

Η "Πικασομανία" τροφοδοτείται πλατιά: 78 θεσμοί, που συνασπίστηκαν στο πλαίσιο του δικτύου Πικάσο-Μεσόγειος προγραμμάτισαν συντονισμένα το έργο του καλλιτέχνη ανάμεσα στο 2017 και το 2019.

Ο αρχιτέκτονας της πρωτότυπης αυτής εμπειρίας, ο Laurent Le Bon, πρόεδρος του Μουσείου Picasso-Paris, εμπνεύστηκε, όπως εξηγεί ο ίδιος, "από τον συνασπισμό πενήντα περίπου μουσείων που συντονίζει το Getty Museum του Λος 'Αντζελες εδώ και μια δεκαετία για την οργάνωση εκθέσεων με θέμα την αμερικανική τέχνη στην Δυτική Ακτή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο". Ακολουθώντας το σχήμα αυτό, ο Laurent Le Bon οργάνωσε αυτήν την εκδήλωση με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από το πρώτο ταξίδι του Πικάσο στην Ιταλία, αφήνωντας σε κάθε θεσμό της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου την ελεύθερη επιλογή της θεματολογίας της έκθεσης.

Το αποτέλεσμα αποδείχτηκε πολύ εκλεκτικό μέσα από τις εκθέσεις Ματίς και Πικάσο, η κωμωδία του μοντέλου, στο Musée Matisse της Νίκαιας, Γκοντάρ-Πικάσο, κολάζ, στο αββαείο του Μοντμαζούρ στην Αρλ, Πικάσο, θέαμα! στη Σμύρνη (Τουρκία), Ο Πικάσο και η αρχαιότητα στη Νάπολη, στο Μουσείο Καποντιμόντε, Ο Πικάσο και η Ανδαλουσία στο Μουσείο Πικάσο της Μάλαγας (Ισπανία)... Πάνω από 35 εκθέσεις έχουν ήδη προσελκύσει περισσότερο από μισό εκατομμύριο επισκέπτες.

"Μία πολύ ωραία επιτυχία για τα μέλη του "πικασικού" δικτύου, εφόσον οι εκθέσεις αυτές επέτρεψαν σχεδόν σε όλους, να πετύχουν τα καλύτερά τους αποτελέσματα με όρους προσέλευσης, υπογραμμίζει η Camille Frasca επικεφαλής της σύμπραξης Πικάσο-Μεσόγειος. "Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των εκθέσεων Πικάσο -γύρω στις σαράντα ανά τον κόσμο- είναι εκπληκτικά μεγάλος, επιβεβαιώνει η Christine Pinault, υπεύθυνη για τα δικαιώματα στην Picasso Administration, μια δομή που έχει αναλάβει τη διαχείρηση των δικαιωμάτων των κληρονόμων του ζωγράφου και την ταυτοποίηση των έργων του. [...]"

Nicole Vulser, Le Monde, 22.12.2018

Μτφ. Σ.Σ.

Πάμπλο Πικάσο, Ο θάνατος του Casagemas, 1901. Private collection. Art of the Day.

Ο Πικάσο είχε εξηγήσει το 1965 ότι "είχε αρχίσει να βάζει το μπλε χρώμα στη ζωγραφική του μετά τον θάνατο του Casagemas". Ο Casagemas ήταν ένας ισπανός ζωγράφος, πολύ στενός φίλος του Πικάσο, που αυτοκτόνησε από έρωτα το 1901. Ο Πικάσο άρχισε εκείνη την περίοδο να χρησιμοποιεί το μπλε χρώμα σε παραστατικά έργα συχνά μελαγχολικά, με θέμα τον θάνατο, τα γηρατειά και τη φτώχεια.

Πάμπλο Πικάσο, Η ζωή, 1903. Cleveland Museum of Art.

Πάμπλο Πικάσο, Μικρό κορίτσι με πανέρι με λουλούδια, 1905. The Museum of Modern Art, New York.